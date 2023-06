Cartas al director de HERALDO: Una mesa alta y dos taburetes

Una mesa alta y dos taburetes

Begoña Villacís, de Ciudadanos, vicealcaldesa de Madrid en funciones, señala que una mesa alta con dos taburetes en una terraza de hostelería se conoce como ‘modelo Villacís’.

Dijo que ese será su legado en la ciudad. Un extraño legado, que muchos agradecerán y otros criticarán porque contribuye al ruido callejero. El fin principal de una mesa y unos taburetes altos es el de ahorrar espacio pero esa forma de sentarse es incómoda, sólo para un rato, sobre todo en el caso de personas de baja estatura. Villacís no ha inventado estos muebles, pues hay taburetes conservados de la época egipcia, diseñados con la misma simplicidad que se hace hoy en día. Resulta muy llamativo el taburete hallado en la tumba de Tutankamón, fabricado en marfil con decoraciones doradas, tallado con formas de animales. Los estudiosos dicen que, además del ahorro de espacio, el conjunto es muy decorativo, favorece la comunicación, ideal para clientes de presupuesto ajustado y facilita la labor de los camareros. Hay que reconocer que una taberna sin taburetes altos no es una taberna. Es de esperar que Villacís legue a sus sucesores algo de más envergadura y beneficio. Hay legados y herencias que rompen familias. Existen legados y herencias de muchos tipos, buenos y malos. También hay muchos tipos de sillas, mesas y taburetes. Mesas altas y taburetes también se aprecian en algunas cocinas caseras. A mí me parecen uno de los peligros de accidente en las casas. Lo malo del taburete alto es que hay que mantener el equilibrio en una altura en la que los pies no tocan el suelo y no disponen de respaldo para apoyar la espalda. A mí me resulta más cómodo estar de pie que sentado en un taburete alto, y no soy de baja estatura. Una amiga se estrelló un día contra el suelo al bajar de uno de esos taburetes junto a la barra de un bar-restaurante.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Votemos por correo

¿Y si votamos todos por correo antes del 15 de julio? ¿Qué pasaría? Y debería ser así. Nos evitaríamos otra costosa y tediosa campaña electoral. ¿Qué sentido tiene una nueva? Acabamos de recibir toda la información y las promesas. No ha podido cambiar nada. ¿O sí? El 80% de la población ya sabe lo que va a votar, independientemente de nuevas prevaricaciones o cohechos. Pues votemos por correo. Los que puedan estar indecisos podrían votar en media jornada y son sólo media mesa electoral. ¡Ahorro! No sé qué nuevas propuestas puede haber. Bueno, ofrecer lo imposible será lo más probable. Seguro que volverán insultos, descalificaciones y mentiras, lo propio de mediocres políticos. Pero que la playa o la cerveza no nos impidan ir a votar, si no lo hemos hecho por correo. No renunciemos a ese derecho. Entiendo que pronto votaremos por internet desde donde estemos. Mientras tanto, votamos por correo (aunque es farragoso) y todos de vacaciones.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

¿La estrategia del miedo?

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que estamos cerca de una nueva pandemia aún más letal que la covid, y ha pedido a los líderes mundiales que estén preparados para hacer frente a nuevos retos en un futuro no muy lejano. Primero, la covid, cuando durante los meses de confinamiento los perros pudieron salir a pasear e ir al parque todos los días mientras que los niños y adolescentes debían estar encerrados en casa. Luego, milagrosamente, salió la primera vacuna que al parecer no ha servido de mucho. Solo unos meses después del confinamiento, alarma social en Europa por un posible apagón eléctrico, la guerra de Ucrania y ahora nos dicen que no hay agua, que tendremos que empezar a comer grillos y escarabajos y que próximamente seremos testigos de una nueva pandemia. Mientras, los salarios de los trabajadores no aumentan, nos dicen que con la inflación todo sube, los intereses de las hipotecas, los alquileres, la luz, el gas, los impuestos, la alimentación… ¿Es el miedo una estrategia de control y poder? ¿Vivimos en una sociedad anestesiada?

Marc Gispert-Saüch Fernández. ZARAGOZA

La importancia del legado

Quería escribir esta carta desde hace unos meses, pero hasta ahora no ha sido el momento, ya estoy preparada. Me decían que valorara la suerte que tenía por tener unos padres de más de 80 años y además con una salud envidiable, por eso mismo parecía que nunca llegaría el momento, pero llegó para uno de ellos. Y para nosotras, el de enfrentarnos a esa gran pérdida. He leído que tenemos dos opciones, llorar porque se ha ido o sonreír porque ha vivido. Nos acogemos a la segunda. Tenemos que abrir los ojos y ver todo lo que ha dejado (nos lo ha puesto fácil), un gran legado o, como se diría popularmente, una herencia millonaria, millonaria en vivencias, en valores y en cariño. Somos afortunadas porque nos han dado lo más importante, una vida llena de cariño, amor y seguridad (así es como todos la deberíamos tener). Desde la paz que nos trasmite pensar que tuvo una vida plena, podemos hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, vivir y seguir. Gracias, papá.

Beatriz Soriano Bueno. ZARAGOZA

Hacia el 23 de julio

Entre sospechas de un posible pucherazo socialista, con compra de votos, posiblemente apoyado por Marruecos, pasaron unos comicios autonómicos que Sánchez, obsesionado por su ego, convirtió en su propia campaña, resultando en una debacle. Ahora, en una huida hacia delante, nos convoca a elecciones generales el 23 de julio, fecha extemporánea, arriesgando la presidencia de la Unión Europea y volviendo a mostrar su único objetivo, él mismo. Consigue que no se cuestione su liderazgo, entierra el malestar interno y acalla toda autocrítica, evitando un mayor desgaste del partido y mayor crecimiento de la derecha, por fin movilizada. La precipitación electoral conlleva un importante incremento del voto por correo, difícilmente digerible en Correos, con riesgo de colapso cuando no de fraude, frente a un laxo Código Penal y la pasividad del Ministerio de Interior y la Junta Electoral en el requerimiento de identidad al presentar el voto. Mientras la política se mueve en un ambiente de crispación y polarización, las pateras siguen llegando, los separatistas catalanes vuelven a marcar su paso y en el País Vasco Bildu y sus huestes, redimidos por Sánchez, siguen tallando a su imagen a la juventud vasca. Eso sí, hasta el 23 de julio el Gobierno seguirá entonando dramáticos anuncios sobre el miedo a la ‘extrema derecha’ e irresponsables y ficticias ofertas, a financiar con el dinero de todos los españoles. Todo un remate a una desastrosa legislatura. ¡Este no es el mensaje de mayo!

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

