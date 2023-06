Cartas al director de HERALDO: Por la salud mental de nuestros jóvenes

Por la salud mental de nuestros jóvenes

En 2022 hubo un incremento del 37,2% en la demanda de psicólogos en España. Los jóvenes de entre 18 y 25 años son quienes más han demandado la atención de un profesional de la salud mental, con requerimientos relacionados en su mayoría con la ansiedad, el estrés y ataques de pánico, seguidos de por problemas de personalidad, socialización, traumas, depresión o problemas de pareja o sexuales.

Las cifras de suicidio entre los jóvenes españoles se han triplicado, un elevado número de suicidios está ligado al ‘bullying’. Es prioritaria la inclusión de la prevención de la salud mental en los currículos desde la enseñanza primaria hasta el bachillerato y la FP. Nuestros jóvenes deben saber reconocer la ansiedad, controlar sus emociones, definir sus objetivos, esforzarse y aceptar el fracaso si no logran lo que perseguían. Los problemas surgen durante el periodo escolar, pero también en la transición a la vida adulta, incrementados por la precariedad laboral y dificultades ligadas a la emancipación. Además, se requiere aumentar la dotación de orientadores en los centros educativos. Nuestros jóvenes necesitan más ayuda en la definición de su itinerario formativo y profesional para que su elección sea adecuada, mejorando con ello su inserción y satisfacción laboral. Todas las Administraciones deben aprovechar sus recursos coordinadamente: la administración educativa, sanitaria, laboral, los ayuntamientos, el Instituto Aragonés de Juventud, fundaciones y asociaciones, etc. Aprovechando sinergias se pueden elaborar programas de prevención y seguimiento eficaces que reduzcan el sufrimiento de nuestros jóvenes. Las cifras mencionadas son inasumibles como sociedad, siendo todos responsables de la inacción. Confío en que estas ideas sean valoradas, no nos podemos dilatar más.

Marta Oliván Bascones. ZARAGOZA

La buena educación

Ríos de tinta se han vertido para dar con el mejor método en la formación de niños y adolescentes. Pues bien, como cada familia es un mundo, depende de la posibilidad de conciliación, número de progenitores, poder adquisitivo, rasgos de sus caracteres, así como de un montón de características más, para lograr finalmente una educación exitosa. No obstante, pese a que nadie tiene aún la llave mágica del éxito y de la felicidad, los expertos en este tema recomiendan seguir el método de los daneses, basado en desarrollar la autoestima y el talento de los niños, pautas que resultan esenciales para que su futuro sea tan alegre como provechoso. Su éxito pueda radicar en que desde su mas tierna infancia les acostumbran a estar en contacto con sus sentimientos, tener capacidad para ver el lado positivo de las cosas, crearles empatía, enseñarles a no poner ultimátums y a fomentarles la unión y el respeto.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Dolorosa hipocresía

Hemos sido testigos de una muestra más de la falta de vergüenza del presidente del Gobierno. En un intento desesperado por cambiar su imagen ante la nueva disputa electoral, está intentando disimular sus alianzas durante estos años con Bildu, el partido vinculado al pasado terrorista de ETA. Sin embargo, las palabras del propio líder de Bildu, Arnaldo Otegi, han dejado en evidencia a Sánchez, pues Otegi no dudó en afirmar que llevan cuatro años haciendo las cosas juntos. ¿Dónde queda la verdad en el discurso del sanchismo? Es inadmisible que un líder pretenda engañar a la ciudadanía de manera tan descarada. El presidente del Gobierno ha demostrado una doble moral alarmante al aliarse durante cuatro años con una fuerza política vinculada al terrorismo, y luego, en plena campaña electoral, pretender rechazar esa alianza para asegurar votos y mantenerse en el poder. La hipocresía demostrada por el presidente al negar la realidad de sus pactos revela una grave crisis moral en el partido socialista. Los ciudadanos no somos estúpidos y les pasamos factura en mayo, que no piensen que dos meses después vamos a olvidar lo que han hecho.

Guillermo José Campo Pomar. ZARAGOZA

Soledad con esperanza

Soy uno de esos ‘mayores’ que acaban su vida laboral solos por cuestiones emocionales, o jubilados en plenas facultades por disconformidad entre el cómo nos obligaron a trabajar y el cómo hubiera querido trabajar. Y me gustaría que se percibiera lo terrible y desesperanzador que es vivir así. Despertarnos, evocamos a las personas que dicen que nos quieren, pero la cama está vacía. Sabemos que tenemos que asearnos, pero... qué más da. Entendemos que hay que darle energía al cuerpo con un delicioso desayuno, pero no hay nadie con quien compartirlo, nadie con quien percibir el sol de la mañana o la belleza de unas flores, nadie con quien conversar en un agradable paseo, nadie a quien mirar a los ojos, nadie con quien charrar animadamente frente a un platillo de un rico asado aragonés, mientras lo de menos es lo que haya en el plato, nadie a quien coger la mano y soñar con la vida, mientras nuestro paladar es acariciado por un café con baileys... Pero a pesar de todo quiero decirles algo a los que también se sientan así. Y es que sigo esperando y esperaré siempre a esa persona que merezco, esa charla nuestra frente al desayuno, ese beso robado, esos ojos increíbles que brillen cuando su paladar brille, ese café que me acelera el ritmo, ese roce sutil e inesperado bajo la mesa, y ese bonito paseo previo a volver a compartir nuevas noches de miradas de complicidad y aromas de deseo. Y si no llega, la crearé en mi imaginación y la haré feliz.

Emilio Guzmán Sánchez. ZARAGOZA

La tormenta perfecta

La vida de cualquier ser humano es maravillosa pero a la vez puede ser terrible. En escasos minutos la vida de cualquier persona puede cambiar originándose la madre de todas las batallas. De la nada nos pueden asaltar acontecimientos inesperados que perturban nuestras tranquilas existencias. Las subidas de las hipotecas o la luz, los tres suspensos de tu hijo adolescente, la avería de tu coche, esas entradas sospechosas que pueden terminar en alopecia se diluyen como azucarillos cuando llega una tormenta perfecta. De repente, como por un malvado conjuro, te sorprende la muerte de un ser muy querido, un accidente grave, la ruina total de un negocio, una pelea fortuita, una violación o incluso una guerra. En ese momento es cuando el ser humano se convierte en el más duro de los animales, cuando valiente y altivo se enfrenta a situaciones límite y casi siempre elige seguir en el cuadrilátero del mundo, elige seguir vivo, aunque lo pierda todo. Al final de la película ‘La chaqueta metálica’ dice un soldado de 19 años, superviviente de una estúpida guerra: "La vida es una mierda, pero cómo me gusta estar vivo".

Miki Romanos Mur. ZARAGOZA

