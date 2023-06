Sánchez impone sus listas

Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, ha aprovechado la urgencia en la elaboración de las listas y la necesidad de evitar que afloren conflictos internos en periodo preelectoral para reforzar su control sobre el conjunto del partido, en detrimento de las baronías regionales más críticas.

No obstante, la aprobación por unanimidad, en el comité federal de ayer, de las candidaturas impuestas por la dirección deja brechas soterradas que pueden aflorar si los resultados del 23 de julio no son los esperados por el presidente. La posición de Sánchez no es tan firme como pueda parecer.

Sin corrientes internas ni figuras individuales destacadas, la etapa de Pedro Sánchez al frente del PSOE se ha convertido en una de las más monolíticas en la historia del partido. Solo algunos barones regionales, como Lambán o García-Page, han mostrado su disconformidad con los aspectos más discutibles de la gestión del secretario general y presidente del Gobierno. Ahora, la celeridad con la que hay que preparar las elecciones generales del 23 de julio, sirve a Sánchez para reforzar su control personal del partido, justo en el momento en el que, tras los nefastos resultados de los comicios autonómicos y locales, podría producirse una petición de responsabilidades políticas. Sánchez ha impuesto unas listas de su conveniencia por encima de las decisiones orgánicas de autonomías críticas, como Aragón, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, colocando además a ministros y altos cargos afectos a su persona. Pero la disciplina con la que se aceptan las decisiones de la dirección no excluye que dejen heridas y resquemores que acabarán manifestándose. El liderazgo de Sánchez sobre el partido dependerá en gran medida de lo que ocurra en las elecciones generales, y de si consigue o no mantener la Moncloa. Un mal resultado haría sin duda que resurgieran todas las tensiones.