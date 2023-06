Cartas al director de HERALDO: La cantinela de la sostenibilidad

La cantinela de la sostenibilidad

Sostenibilidad es la palabra de moda. Hasta empieza a ser cargante. Todo el mundo aprovecha para dar lecciones de sostenibilidad. Lo más chocante son las lecciones que le pretenden dar al mundo rural.

Pienso sobre todo en los ataques a la agricultura convencional por el uso de fertilizantes químicos o fitosanitarios, o a la ganadería por su consumo de agua o por las flatulencias de las pobres vacas. Se obvia que la intensificación de la producción consigue producir alimentos de calidad con el uso de muchos menos recursos y por tanto es lo más sostenible. Sin embargo, estos opinadores que no se sonrojan con su ignorancia y viven en el medio urbano, después de escribir un tuit sobre el tema o darle a un me gusta a la última ocurrencia sobre las causas del cambio climático, a continuación piden la cenita a través del móvil para que se la traigan a casa, luego piden una nueva carcasa por Amazon, encargan la compra de la semana para que se la traigan, compran ropa en el último ‘outlet’ a precio de saldo, ya que está fabricada por niños en Bangladés, que Bangladés deben de pensar que está a la vuelta de la esquina. Por supuesto, para cualquier celebración encargan camisetas estampadas con el evento, compran mangos, aguacates, papayas y quinoa y chía, porque como son tan espabilados y están a la última han descubierto que son superalimentos, para alimentar a sus supermentes; hasta saben que la mejor sal es la del Himalaya. Y, desde luego, los muebles, en el Ikea, que son baratos aunque vengan de la esquina siguiente a la de Bangladés y duren un telediario. Eso sí, a la mínima ocasión firman cualquier alegato a favor del comercio local, aunque ya no exista ninguno en su barrio. Lo que es insostenible es la atrevida ignorancia que lleva a la incoherencia y a la soberbia.

Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

Derroche en carteles

Me parece que toda esa propaganda de carteles colocados en árboles, farolas, etcétera sobre las elecciones autonómicas y municipales sobra. Con la que se hace en todos los medios sería suficiente y así se podría utilizar ese dinero en otras cosas mucho más necesaria. Yo particularmente ni los miro, no me dicen nada. Pero cuando además han pasado ya varios días desde las elecciones y siguen ahí, estropeando el entorno, pienso que al día siguiente deberían desaparecer todos, ¿no? Lo dicho, tantos millones en propaganda electoral deberían emplearse en cosas más necesarias, que a los políticos los tenemos demasiado vistos.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

El amor, en el día a día

¿Qué entendemos por amor? ¿Un sentimiento, una pasión, una sensación de plenitud, de intensa alegría? ¿O todo a la vez? Es sobre todo un misterio al descubrir a una persona que creemos única. Ese amor que solo se siente una vez en la vida, esa llamada tan fuerte que no se puede desoír. Es también ternura, cualidad poco frecuente en los hombres y preferida por las mujeres. El amor es la fuerza que mueve el mundo y el eje más importante de la historia de la humanidad. Fin último de casi todo esfuerzo humano. ¡Nada ilumina tanto una existencia como un gran amor! El amor correspondido se vive como una experiencia transformadora y es ahí donde reside el sentido de la vida. La naturaleza se vale del amor para lograr sus fines. Es el sentido de la especie. La pasión se extingue con el goce. La poesía del arranque va desapareciendo con la rutina y hay que volver a la realidad del día a día. No es fácil convertir la pasión en argumento de una vida. Por eso, cuando el éxtasis acaba y la música deja de tocar, es el momento del compromiso. Los enamorados deben abordarlo con generosidad, comprensión, tolerancia, entrega y cuidado del otro para transformar el enamoramiento del inicio en ese amor que hay que cuidar y vivir cada día. El verdadero amor es el que no se desvanece cuando el otro descubre nuestros fallos.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Jóvenes en la biblioteca

Necesitaba un libro y fui por la mañana temprano a la biblioteca pública de mi barrio. Una sala amplia, luminosa, en un primer piso, con mesas alargadas, paralelas, y una lámpara dirigida a cada ocupante. Jóvenes, sin levantar la cabeza, ya se agrupaban en cada espacio de las mesas. Noté que estaban preocupados ante la inminencia de los exámenes de entrada a la universidad. Estudiaban afanosamente para la carrera que quieren elegir. Si no alcanzan la nota exigida tendrán que cambiar de carrera, sin vocación. Había leído que para el año 2025 la inteligencia artificial (IA) cubrirá infinidad de puestos de trabajo. La robótica hará funciones prácticas, inteligentes y sorprendentes, mejor que las personas. Pienso que una parte de estos estudiantes inventará robots que quitarán el trabajo a otra parte. En un futuro, formarán pareja humanos con robots: parejas perfectas. El robot se humanizará y el humano se robotizará. ¿Seremos más felices? Susurrando le pedí a la encargada de la biblioteca el libro que buscaba. Con un dedo sobre los labios me indicó que bajara la voz. ¿Qué haremos con los libros si la inteligencia artificial nos dará todo hecho?

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Para estar juntos

Admiro a las personas capaces de convivir aunque sean contrarias en sus costumbres y formas de ver la vida. Puede ser una pareja católico o ateo, otros pueden ser de ideologías contrarias, también puede ser aficionado a la lectura, o de ver televisión, se puede dar que sea fumador o no, le puede gustar la bebida o ser abstemio, muy social o no serlo, ser trabajador o buscavidas, etc. Pero donde hay amor, respeto, aprecio, simpatía, sentido común y valores morales, no es difícil superarlo todo para estar juntos hasta la hora de la muerte. En la convivencia, primero vienen la pasión y el sexo, después los hijos con sus alegrías y problemas, las nuevas uniones, los nietos y todo lo demás. Siempre hay por qué luchar y disfrutar. Vivan el amor, la fidelidad y la felicidad.

Mariano Remiro Monteagudo

ÉPILA (ZARAGOZA)

Un artículo de 10

Un 10 para el artículo de La Tribuna de HERALDO, publicado el 1 de junio, ‘Balizas luminosas’, donde con toda claridad nos expone (su autor es Mariano Gállego) algo tan cotidiano y peligroso como transitar por la calle absortos en una pequeña pantalla. Pienso que no es ajeno a nadie, que todos nos damos cuenta pero callamos pensando que no es de progresistas y evolucionados el detectarlo. Creo también que esa costumbre tan rápidamente generalizada no engrandece nuestra calidad humana sino que, al contrario, se convierte en plaga inconsciente que nos aísla e introduce en una comunicación altamente solitaria.

Mary Carmen Alejaldre Cabeza. ZARAGOZA

