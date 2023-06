Cartas al director de HERALDO: El incivismo rampante en carreteras y ciudades

El incivismo rampante en carreteras y ciudades

Podría decirse que vivir en democracia exige ante todo ser persona. En esta idea María Zambrano quería definir al ser humano capaz de vivir en sociedad, con empatía, inteligencia y respeto hacia los demás. Digo esto por el comportamiento incívico de algunas personas.

Me reafirmé en mi pensamiento cuando observé que desde un vehículo se arrojaba por la ventanilla una botella de plástico de un contenido líquido que, por su color, aseguraría que procedía de la vejiga de alguno de los ocupantes. No es tampoco extraño ver lanzar cartones de tabaco, recipientes de comida o todo tipo restos a las cunetas de cualquier carretera. Una acción que, además de una muestra de incivismo, es un problema ambiental y una amenaza para la seguridad vial. Si nos centramos en la ciudad, pongamos que hablamos de Zaragoza. Botellones y reyertas con objetos punzantes son frecuentes los fines de semana. El no siempre ‘arte urbano’ inunda nuestras calles, plazas y fachadas. Grafitis y pintadas son una constante perpetrada por los enemigos de la cultura en Santa Engracia o la Seo y otros edificios emblemáticos de la ciudad. Cuesta más entender que ese vandalismo suceda en la base del pabellón de Aragón, junto a la Ciudad de la Justicia y a una comisaría de Policía. La quema de contenedores, de mobiliario urbano, junto a fachadas, escaparates y vehículos, deja a veces en situación indefensa a sus propietarios al no contar con un seguro que cubra todas esas pérdidas. Mobiliario que pagamos todos, con partidas importantes de recursos que podrían ir a parar a aspectos más acuciantes de la ciudad. Todo ello desmerece lo que significa una ciudad moderna y limpia para quienes la amamos.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Monasterios y hospederías

Muy señores míos, dos puntos, somos el monasterio de Rueda y el de San Juan de la Peña y hemos decidido escribir una misiva porque nadie quiere asumir el despropósito que se ha hecho con nosotros. Milenarios como somos, nos quejamos de nuestro destino que casi va en paralelo al de esta tierra, Aragón, que salvo ciudades y ciertos núcleos de población vive en una dejadez pasmosa. Ambos fuimos cerrados con el PP, reabiertos con el mismo, para volver a cerrar y reabrir ya con el PSOE, en una cadena de cierres y aperturas que suena más a chirigota que a buena gestión. Empeñados como están en que la concesión recaiga en empresas con solidez económica, lo cierto es que las únicas hospederías que funcionan son aquellas en que pequeños empresarios, gentes del pueblo, que no quieren otra subvención que la de dejarles hacer bien su trabajo. Ahí está el ejemplo de nuestra hermana de Illueca, donde quienes la gestionaban no encontraban empleados, decían, y pretendían abrir solo para agosto, puentes y poco más; ahora la llevan humildes trabajadores que le han dado vida y colorido al edificio y un servicio más al pueblo. Dicen que formamos parte del patrimonio pero parecemos más un vejestorio al que dejan de lado. Ahora, después de las elecciones, volverán a hacer tediosos pliegos de condiciones que nunca cuajarán, porque quienes los hacen no están en contacto con la tierra sino con lo acolchado de su despacho. ¿Qué va a ser de nosotros? Sé que somos queridos por la gente que ama la belleza y la historia y olvidados por quienes dicen servir a lo anterior. Excusas lanzan como las que en su día dio la directora de Turismo a los trabajadores de Rueda cuando le sugirieron gestionarlo a modo de cooperativa: «Buscamos empresas más serias». Serán serias, pero de serio como quien no se ríe, porque en otro contexto parecen buscasubvenciones o amiguismo, del que en este país hay en exceso. Bueno, no esperamos ser escuchados, ni como monasterios ni como hospederías, pero cuando menos tenemos amigos que nos escriben cartas como esta. A quien corresponda.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

Mentiras y desprecios

La mentira y el desprecio son habituales en Pedro Sánchez. Bien lo saben los españoles, dado que lo ha venido demostrando al hacer lo contrario de lo que prometió y se comprometió. El desprecio lo ha puesto de manifiesto al no informar previamente a sus ministros, barones y comité federal de la convocatoria del 23 de julio. Ahora es la Unión Europea la que ha conocido cómo es Sánchez, sorprendida, al enterarse por la prensa de la decisión de dar por terminada la legislatura y convocar elecciones en pleno mes de julio, cuando no lo tenían previsto, dado que muchas veces dijo Sánchez en Bruselas que agotaría su mandato. Ha causado malestar porque España ocupará en el segundo semestre de este año la presidencia de turno de la UE y puede alterar planes de la Unión, quedando pendiente la ejecución de los fondos europeos. La gestión del Gobierno español ha recibido serios reproches por su falta de transparencia y justificación. Una vez más se pone de manifiesto que a Sánchez lo único que le importa es él mismo. Desprecio, una vez más, a los españoles al convocar elecciones un 23 de julio, cuando habrá temperaturas de 40 grados, alterando planes vacacionales con reservas turísticas hechas con lo que se originan serios inconvenientes para ejercer el voto. Complica planes vacacionales a integrantes de mesas electorales, a miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, funcionarios de Correos… A Sánchez poco le importa. Nunca se habían convocado elecciones generales en pleno verano. Si alguna duda podía quedar de que Sánchez miente y desprecia ya se han disipado con su comportamiento ante la UE. Pésima imagen, la que estamos dando en el exterior, que a partir de agosto habrá que mejorar, con un Sánchez podemizado fuera del poder, por el bien de España, del PSOE al que ha destrozado y de la economía.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

El adiós de Arrimadas

Era de esperar. Tras el anuncio de Ciudadanos de que no va a presentarse a las elecciones generales del 23 de julio, decisión sugerida por quien fue su presidenta, la gran política Inés Arrimadas ha tirado la toalla, harta y cansada de ver, elección tras elección, que el proyecto liberal-centrista que siempre ha defendido, como bisagra entre la izquierda y la derecha, no haya obtenido el beneplácito de los votantes. Con su marcha, digan lo que digan otros miembros de su grupo político, se certifica, en mi opinión, la defunción de Ciudadanos, el quinto partido de centro que cae en el olvido. España nunca fue de centro, todos los intentos por asentar sus ideas políticas han fracasado. Pero la valentía y positividad de Inés la seguirán como una sombra en su Jerez natal, y disfrutarán de esas cualidades cuantos tengan la suerte de cruzarse en su camino. Gracias, Inés, ¡hasta siempre!

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

