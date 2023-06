Pactos postelectorales

Diez días después de que las elecciones autonómicas marcaran en Aragón un cambio de ciclo político, el primer encuentro entre el aún presidente de la Comunidad, Javier Lambán (PSOE), y el ganador de la cita electoral, Jorge Azcón (PP), ha servido para confirmar lo que ya se sabía, que el líder popular buscará apoyos entre los demás partidos tras negarse los socialistas a abstenerse en el pleno de investidura que hará presidente, salvo sorpresa mayúscula, al que todavía es alcalde de Zaragoza.

Azcón ha declarado que quiere gobernar en solitario, pero necesitaría atar 34 escaños, seis más de los que tiene, para poder garantizar la estabilidad. En este contexto, hay que reclamar a los partidos la construcción de puentes en la zona central del espectro parlamentario para poder dedicarse a solucionar los problemas de los ciudadanos sin entrar en batallas ideológicas. La historia de Aragón evidencia que el pacto y la moderación son garantías para un mejor funcionamiento de la política y la sociedad.

Tras el encuentro celebrado de forma cordial en el Pignatelli, Azcón ha asegurado que el barón socialista le ha dicho que "no tiene la intención de colaborar en la gobernabilidad". "Hemos comprobado que Lambán ha hablado durante muchos años de la importancia de pactar entre PSOE y PP, pero la realidad es que no está dispuesto", le ha reprochado. Aunque esta estrategia de mantenerse cada uno de dos grandes partidos como cabeza del gobierno y de la oposición es tan clásica como legítima, no debe impedir pactos puntuales ni tiene que generar un ambiente de enfrentamiento que se contagie al resto de las fuerzas presentes en las Cortes. Unos y otros deben tener presente que el interés de la sociedad aragonesa, como se evidenció en las urnas, es asegurar la gobernabilidad desde posiciones centradas. Esta tiene que ser la lógica para la negociación que se abre: la concertación al servicio del interés general, no de las ciegas estrategias partidistas.