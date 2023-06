Los fantasmas y el miedo

Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo", proclamaron Marx y Engels, en 1848, en su Manifiesto. Desbancada finalmente la utopía igualitaria, la crisis financiera de 2008 provocó que otro fantasma recorriera el mundo: el de los indignados.

Rebeldes con causa y sin piso en propiedad venían a sustituir la lucha de clases. Impulsados por Stéphane Hessel y su librito ‘¡Indignaos!’ (2010), este fantasma recorrió Francia y también Italia, Alemania, Grecia… hasta en Estados Unidos surgió ‘Ocupa Wall Street’. En España se denominó 15-M.

El movimiento de los cabreados que arrancó de la Puerta del Sol cristalizó en las urnas de 2015. Frente a la vieja política (PP, PSOE e IU), había surgido la nueva (Podemos y Ciudadanos) que aglutinaba a muchos de los nacidos tras la Transición (un tercio del electorado), a los que alcanzó la recesión cuando todavía no se habían integrado y que se rebelaban contra un ‘statu quo’ que les excluía.

Las últimas décadas son las del paso del ‘Estado del bienestar’ al malestar

El ciclo electoral 2015-2016 consolidó una polimórfica estructura política que sustituía al bipartidismo imperfecto: Ciudadanos era la versión júnior del PP. Podemos era la lectura juvenil de IU. Y el PSOE se dividía entre la vieja guardia, capitaneada por Susana Díaz, y el grupo púber, con Pedro Sánchez a la cabeza.

Tras ocho años de pugna entre partidos caducos y emergentes, revive ahora el bipartidismo. Ciudadanos y Podemos ya no estarán en las papeletas del próximo 23 de julio. Eso sí, sigue habiendo fantasmas: el más visible recorre estos días las sedes del PSOE y semeja el recuerdo espectral de UCD. Al fin y al cabo, la estrategia de acoso y derribo de Pedro Sánchez es semejante a la que Alfonso Guerra utilizó para hundir a Adolfo Suárez en 1982 y la de José María Aznar contra Felipe González en 1994.

Sobre el escenario de las elecciones del 23-J sobrevuela también el ‘fantasma de La Moncloa’: todos sus inquilinos han salido de mala manera. Suárez, expulsado por la rebelión de su partido y por una asfixiante operación de asedio que desembocó en un golpe de Estado; González, en medio de una formidable cadena de escándalos de corrupción y de una conspiración político-mediática en toda regla; Aznar, tras el mayor atentado terrorista de la historia de España; Zapatero, devorado por la crisis financiera mundial de 2008; y Rajoy, tumbado por una inesperada moción de censura.

Ahora bien, ¿qué fue del fantasma de los indignados? Sostienen los sociólogos que ha habido un desplazamiento del descontento social hacia la abstención y la extrema derecha. Esto explica el auge de Vox, el agotamiento de Podemos y la muerte de Ciudadanos. Los jóvenes no quieren ni asaltar los cielos ni paraísos liberales. Las generaciones del 15-M no expresaban su descontento con la sociedad, sino con el lugar que ocupaban en ella; no se quejaban de la injusticia, sino de ser víctimas de la injusticia; no intentaban sustituir el sistema, sino ser aceptados en su plácido seno.

Lo advirtió Anthony Burgess en un memorable artículo de 1985 (‘Punk’): "Es típico de los movimientos de disidencia juveniles británicos que la única justificación del griterío que tanto les gusta es el mantenimiento del sistema contra el que gritan". Byung-Chul Han actualiza esta tesis en otro gran artículo (‘Seis motivos por los que hoy no es posible la revolución’): "Nuestro comportamiento está cada vez más marcado por nuestros miedos: miedo a fracasar, miedo a no estar a la altura de nuestras propias expectativas, miedo a quedarnos descolgados (…). Que en Europa hayan surgido fuerzas populistas de derechas tiene que ver justamente con el aumento del miedo".

