Pues… ‘el importe de esa importación es muy importante’. O de cómo las palabras revolotean y nos lían, nos descabellan y nos chiripitiflautan.

El ‘importe’ se relaciona con ‘importar’, en su sentido de ‘valer o costar cierta cantidad una cosa’. La ‘importación’ deriva del verbo ‘importar’, pero en su significado de ‘introducir en un país productos extranjeros’. Y nos queda ‘importante’, que también se encadena con ‘importar’, si bien con el significado de ‘ser relevante algo para alguien’. Y esto afecta también a otras palabras; y por ello no parece que podamos decir: ‘David le da mucha importancia a todo: es un importador de tomo y lomo’, porque ‘importador’ procede de ‘importar’ (traer algo del extranjero) y no de ‘importar’ (ser relevante).

¿Dónde quiero llegar yo con estas disquisiciones léxicas? Pues al meollo. Que los chicos –en la escuela, en el instituto, en la universidad o en el supermercado– deben saber hablar correctamente es evidente. ¿Y eso se logra solo leyendo, hablando y escribiendo? Pues la verdad es que no; sí ayuda, pero no es la piedra filosofal del asunto.

Estoy anticuado –¿verdad, amigos lectores?– y por eso reivindico que, si importante es saber usar bien la lengua, no lo es menos aprender a pensar y a reflexionar sobre ella. Vamos, que me uno al grupo de gentes que clama: ¡Miedo me da cómo quieren tratar a la Lengua Española nuestras autoridades educativas! ¡Ya me entienden!

Como diría el loco: la importancia de las cosas no es de las cosas tontancia.