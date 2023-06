Cartas al director: Elecciones con calor y en vacaciones

Elecciones con calor y en vacaciones

A raíz de las recientes elecciones se ha creado un ambiente de alarma en la línea que predijo Machado acerca de que "una de las dos Españas ha de helarte el corazón". Los perdedores han interpretado los resultados como el triunfo de un fascismo al que hay que enfrentarse radicalmente, pues ellos son la democracia.

Estas conjeturas contrastan con la actitud del pueblo soberano que ha admitido el resultado sin alharacas, con alegrías y tristezas, de la misma manera que en anteriores convocatorias. Ese rasgarse las vestiduras suena más a pérdida de poder y prebendas, ya que no salir elegido es similar a un despido laboral… y eso duele. Hay que recuperar la poltrona con esas insólitas elecciones que han surgido en el horizonte. Ha aparecido así, por segunda vez en poco tiempo, uno de esos escasos momentos en que el pueblo ejerce de soberano, es decir, manda. A partir de ahí delega. Es por tanto el punto máximo de la democracia, su fiesta, y merece que se celebre con solemnidad y cuidado. ¿Va a ser así? La temperatura media en esas fechas suele ser de 35 grados. Esto hace inviable gran parte del día para que nuestra población más envejecida pueda votar: estamos hablando del 6%, alrededor 2.850.000 personas del total que supera los 80 años. Si bajamos a los 65 años, suma y sigue. La España caliente suele celebrar sus festejos cuando empieza a anochecer. Esto es una muestra de lo que puede pasar. Añadamos las vacaciones, fiestas locales, época dorada del turismo, desplazamientos o el voto por correo. ¡Que fácil hubiera sido hacer la nueva convocatoria un par de meses más tarde, sin líos! Cualquiera diría que nuestras autoridades no quieren que votemos. Esto parece ser un comentario de ciencia ficción, pero… ¿lo es?

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

Un libro, un tesoro

Volvemos a disfrutar de una gran Feria del Libro en Zaragoza. He comprobado con gran placer que cada vez hay más personas amantes de la lectura e incluso de la escritura. Es un buen ejercicio sentarnos, tomar un libro y leer sin prisa. Adentrarnos en su trama, elegir nuestro personaje y deleitarnos. Somos ilusión para todas aquellas personas que, por alguna razón, no pueden leer, e incluso escribir. Sigo siendo amante del volumen físico, y si es nuevo, de sentir el olor de sus hojas recién impresas, aunque reconozco que es mucho más fácil y más cómodo utilizar libros digitales, sobre todo para viajar. Sin embargo, estoy segura de que nunca morirá el disfrutar de nuestro tomo entre las manos. Tanto en la lectura como en la escritura nos sentimos protagonistas cuando contamos historias a nuestros niños. Leemos sus cuentos favoritos, observamos sus caritas disfrutando de las aventuras y reímos con ellos. Siempre recordaré cuando le explicaba a mi madre las experiencias vividas en mis viajes. Ella también disfrutaba conmigo. Incluso leerle la prensa rosa o cualquier cosa que mi pidiese la hacía feliz. Un buen libro siempre es y será un gran tesoro. No lo estropeemos abandonándolo en un rincón de nuestra estantería.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Una vida de mérito

Me gustaría resaltar la fuerza de voluntad de una persona que, trabajando ocho horas al día en una fábrica por las mañanas, iba a la universidad por las tardes. Empezó y terminó una carrera. Se colocó por sus estudios. Ha hecho mucho por la familia y ahora se jubila. El día 12 de junio le dan una medalla al mérito. Mi felicitación y agradecimiento.

Pilar Torres Almolda. ZARAGOZA

Pactos poselectorales

El PP, ganador de las elecciones del 28 de mayo, solicita la abstención gratuita de Vox y se proclama paladín de la centralidad y la moderación, obteniendo el aplauso de partidos regionalistas que han apoyado toda la legislatura al PSOE y que ahora pretenden pactar con el ganador para alejar a la pérfida ultraderecha de las instituciones. Hace cuatro años, asentaron sus gobiernos autonómicos y municipales en Vox, que facilitó los mismos sin solicitar puestos a cambio, en un acto de generosidad que olvida el PP una vez que ha mejorado su representación. Ha sido en Castilla y León cuando por primera vez están gobernando en coalición y, a pesar del ruido mediático, en las elecciones municipales el resultado de ambos ha sido espectacular, mejorando mucho su representación, provocando el hundimiento de Podemos y la pérdida de alcaldías tan emblemáticas para el PSOE como Valladolid, confirmando en la práctica que la sociedad española no compra ya el mensaje de que Vox represente a ultraderecha de ningún tipo. Ante la convocatoria de elecciones generales, el PP ha decidido no tener contacto con Vox, actitud que es difícil de entender por un electorado que se ve menospreciado al participar el PP del cordón sanitario que quieren imponer el resto de los partidos. Con esta actitud, no es descabellado pensar que se propiciará una oleada de adhesión a favor del partido menospreciado, probablemente también en los votantes del PP, que no participan de esa estrategia de desconsideración de su clase dirigente.

Antonio Cendoya Méndez de Vigo. ZARAGOZA

Un presidente que escuche

Después de las elecciones municipales quiero dar las gracias muy particularmente, como antigua trabajadora de la Comarca de Belchite, al expresidente Baltasar Yus por ser persona con grandes virtudes. La principal, que como presidente escuchaba y si podía estudiaba tu problema y lo trataba de arreglar. Sin embargo, la decepción ha sido en esta legislatura con el actual presidente, el cual obvia todo lo que no le interesa si no es para beneficio suyo. Si una persona quiere gobernar, sea en un pueblo, una capital, etc., lo que tiene que hacerlo es gobernar para todo ciudadano, y no para unos pocos. Porque aquí se ha seguido la regla de Sánchez: yo, yo, yo. Y lo que más me duele es cuando oigo hablar de la despoblación. Belchite es una prueba de ello. Después de la guerra civil, que tanto daño hizo, todavía era partido judicial, pero ahora, poco a poco, han desaparecido servicios importantes, matadero, ITV, etc., y ha pasado a ser nada. Y por mucho que prometan el tiempo pasa y la juventud se va y no vuelven sino es para vacaciones. Y los que aquí vivimos, orgullosos de nuestra tierra, porque vivimos tranquilos y queremos que se hable de la comarca en positivo. Por eso pido que el próximo presidente sea una persona que cuando se le expongan problemas laborables, de paro o todo aquello que atañe a todos o cada uno de los ciudadanos, escuche.

Isabel Ortín Alconchel. BELCHITE

