Cartas al director de HERALDO: Instrumentos de púa

Instrumentos de púa

A comienzos de año, las agrupaciones folclóricas y musicales más consolidadas de la ciudad de Teruel solicitaron a la dirección del Conservatorio Profesional de Música la inclusión de la especialidad de Instrumentos de Púa en su oferta.

Su provincia es la única que no tiene esta especialidad en sus conservatorios, con el consiguiente agravio comparativo para una provincia que se siente cada vez más lastrada. Por otra parte, el Ayuntamiento de Teruel, el 27 de enero, aprobó, con el apoyo de todos los grupos, una declaración para instar al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón a que incluyera en la oferta educativa del curso siguiente la especialidad de Instrumentos de Púa en el Conservatorio Profesional de Música de Teruel. La iniciativa no ha prosperado y la nueva oferta de enseñanzas musicales sigue sin contemplar esta especialidad en ninguno de los conservatorios de la provincia, lo cual evidencia el ninguneo al que está sometida. Una vez más, nuestra sufrida provincia tendrá que seguir esperando a que la voluntad de sus gobernantes sea más favorable a los intereses de los turolenses.

Santiago Ortiz Remón. TERUEL

Un acto musical en el colegio de Marianistas

Emoción, alegría, esfuerzo, dedicación, gratitud, cultura, arte; música al fin. Me preparo para disfrutar y aplaudir a mis nietas Carmen y Lola y me acomodo en las gradas del pabellón polideportivo. Los acontecimientos nos envuelven en un mundo espectacular, comenzando con niños y niñas que apenas se mueven con soltura en el pavimento, pero que siguen el ritmo de la música y con sus piruetas, sus equivocaciones, sus gracias infantiles elevan el ánimo de padres, hermanos y abuelos. Siguen interpretaciones al piano, a la guitarra, al saxofón, percusión; grupos musicales como ‘la Empanadilla’ o ‘las Fieras’, que hacen retumbar el pabellón y romperse las manos de aplaudir. Después, los y las un poco mayores interpretan al piano obras clásicas y modernas, de enorme complejidad y que superan con brillantez; incluso se atreven al piano y a cantar, acompañados por saxofón y percusión. Es el delirio y las palmas de nuevo. Cuando parece que el espectáculo toca a su fin, unas niñas de entre seis y siete años bailan la jota primorosamente y cantan con toda su alma. Hay un equipo de profesores y profesoras, de educadores y educadoras que no solamente enseñan y ensayan, que no solamente ayudan y corrigen. Son el alma de estos espectáculos, sienten y comparten ánimos y alegrías. Sin esas almas sabias y solidarias, sería imposible el aprendizaje y que prendiera el amor por la música. El 12 de octubre de 2022, tuve ocasión de escribir otra carta a HERALDO, poniendo el foco en la labor ingente que hace el Grupo Cultural El Cachirulo en pro de la jota aragonesa. En Marianistas también intervinieron, acompañaron y pusieron alma y corazón, tanto con sus guitarras, como con su jotera. Gracias al colegio, gracias a los profesores y gracias al grupo jotero. Mi enhorabuena a todos, también para alumnos y alumnas.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Algún día las habrá

Sí, están estrechamente unidos todos los partidos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Todos quieren que el elector acepte sin más el contenido de la papeleta tal como lo han parido, dándose codazos entre ellos para estar lo más alto posible. El elector se cuidará muy bien de tachar algún nombre, ni siquiera de alterar el orden en que figuran. Si comete tal osadía su voto será nulo. Pues sí, votaré, pero no con la alegría de si fueran listas abiertas. Algún siglo las habrá y entonces los políticos, y las políticas, mimarán al elector en vez de al jefe. Paciencia...

Ángel Hernández Mostajo. ZARAGOZA

Aprendamos a votar

Desde los resultados electorales, asistimos a un fenómeno habitual pero indeseable: la crítica al electorado desde los políticos. Puede parecer extraño, pero en una España que está cerca de celebrar medio siglo de democracia, votamos mal. Basta ver los surrealistas discursos de derrota de las formaciones políticas, en este caso, las autodenominadas ‘progresistas’. El votante español, usted, ha sido manipulado, comprado, influenciado o directamente es idiota. El fracaso de un programa político o una mala gestión no es una opción, siendo el político el que audita a la población y no viceversa. Los omnipotentes ‘mass media’, en una impía alianza con la extrema derecha (o la derecha extrema), han corrompido la mente de todos nosotros agitándonos contra gobiernos de progreso, los mismos que abonan inexplicablemente publicidad institucional en los malvados medios u otorgan licencias de cadenas y emisoras. Pronto leeremos que Donald Trump pretende tomar la Puerta del Carmen con la Brigada Aragón. Y es que el ciudadano no ha sabido valorar la excelente gestión nacional del Partido Socialista, trasladándose democráticamente en las urnas, por lo que toca ofrecernos pedagogía democrática con cierto regusto maoísta. Menos mal que en julio podremos rectificar y volver a votar, votando bien.

Óscar Ibáñez Vicente. ZARAGOZA

Los tilos y Antonio Gala

Las páginas de los periódicos están llenas de noticias sobre personas que nadie sabe a qué se dedican ni qué han hecho para acaparar la atención de los medios. ¡Qué poco, por no decir nada, se ha escrito sobre Antonio Gala tras su fallecimiento! Cada año, el olor de los tilos del aseo de Independencia me lo recuerdan. Y este año, más.

Camino Pérez Eseverri. ZARAGOZA

El rocódromo de Puerto Venecia

Me acabo de enterar de la decisión de hacer desaparecer el rocódromo de Puerto Venecia. Las razones atienden únicamente a motivos económicos, de mercado, de competencia, valores muy lejos de los esperados, que deberían ser el apoyo al deporte, a los valores de la escalada, etc. Con este cierre echan por tierra la escuela de escalada, formada por un excelente grupo de niños y niñas y adultos, que se esfuerzan cada semana en este deporte en auge; y dejan sin empleo a excelentes profesionales que les enseñan con pasión. Soy testigo de ello. Además, también cerrará un maravilloso espacio de ocio para todas las edades, lugar donde se disfruta de retos de escalada y se celebran eventos. Yo me encuentro en el otro grupo agraviado. El de los cientos de escaladores que utilizamos las instalaciones para entrenarnos en el deporte que nos apasiona. Me encantaría que lo reconsideraran. Está en juego algo más que un rocódromo.

Ignacio Sancho. ZARAGOZA

