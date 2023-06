Cartas al director de HERALDO: Parques más accesibles para Valdefierro

Parques más accesibles para Valdefierro

Estas líneas sirven apenas para defender la inclusión, lo que no es demasiado o lo es todo, en realidad, y para complementar la reivindicación contenida en el manifiesto ‘Team Blue’ que se leyó en el centro cívico de Valdefierro la mañana del cinco de junio. En el colegio Santa Magdalena Sofía (Zaragoza), hemos realizado un proyecto de aprendizaje-servicio para conocer lo que es el ‘trastorno del espectro autista’ y así atender mejor al alumnado de nuestro centro que convive con este trastorno. El proyecto ha sido llevado a cabo por el alumnado de quinto y sexto de primaria y ha generado un vínculo indudable entre el alumnado mayor y el alumnado más pequeño, que recibe algunas de sus clases en el aula Azul (aula de recursos TEA). En todos estos meses de trabajo –el proyecto comenzó en diciembre y se ha cerrado ahora en junio, con la intención de continuar el curso próximo– nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que, en ocasiones, la sociedad no está preparada para ser inclusiva. Los parques del barrio de Valdefierro no son accesibles para todos y para todas, no tenemos espacios de ocio seguros y que puedan ser entendidos por todos, y queremos que este escrito sirva de altavoz para reivindicar que la sociedad, que comienza siempre en los barrios, no siempre utiliza el lenguaje de todos para comunicarse. En el colegio nos hemos hecho expertos en la utilización del lenguaje de los pictogramas para comunicar y recogimos muchas firmas, se encargó el alumnado de quinto y sexto con empeño en la puerta de entrada del centro, para pedir parques inclusivos para el barrio de Valdefierro. La colaboración con diversas entidades, entre ellas la Junta de Distrito y el centro cívico del barrio, ha permitido que la voz de nuestro proyecto de aprendizaje-servicio se haya ido alzando cada vez más. En el fondo, se trata un poco de lo de siempre: escuchar a los que tienen algo menos de facilidad para ser escuchados. Desde la escuela seguimos reclamando, no podía ser de otra manera, una sociedad inclusiva.

Sergio Royo. PROFESOR DE PRIMARIA EN EL COLEGIO SANTA MAGDALENA SOFÍA DE ZARAGOZA

La leyenda de la cara oculta del Moncayo

Cuenta una antigua leyenda que un día en el que los dioses paseaban por la cara oculta de Moncayo, les gustó tanto, que mandaron a los enanos que labraran en aquel mismo lugar una corona incrustada de piedras preciosas digna de su realeza. Inmediatamente, los enanos orfebres se pusieron manos a la obra y cincelaron en lo alto de un risco el cubículo de oro puro para sentar tan valiosa joya de diamantes, rubíes y zafiros. Una vez que los enanos talladores engarzaron las piedras a la diadema y ésta en el pedestal, las deidades del Olimpo bautizaron la alhaja con el nombre de Purujosa.

Más tarde, los dioses decretaron que los enanos herreros formaran una correa irrompible para atar al dragón de las siete cabezas. Y éstos la trenzaron con el aullido del lobo, el aliento de la cobra, el bramido del ciervo, el gañido del zorro, el graznido del águila y el ulular del búho. Después, el propio Zeus internó a la bestia en la Cueva de los Pilares, la amarró a una colosal roca y allí permanece hasta hoy ya que nunca se pudo soltar. Aunque, eso sí, si te acercaras a la boca de la gruta en los días de tormenta, podrías escuchar que desde las profundidades de la caverna surge un pavoroso rugido...

Por último, los dioses ordenaron a los enanos canteros que construyeran un trípode de roca viva para apuntalar tan estimable tiara. Y veloces como un rayo, así lo hicieron. Pero ocurrió que al día siguiente se desencadenó una tormenta de tal magnitud, que derribó la colosal trébede. Fue tal el cataclismo, que la tierra se hundió bajo su peso dejando tres profundos barrancos. Hocinos a los que la gente del lugar denominó: Valcongosto, Cartún y el de la Virgen. Y así siguen llamándose hasta la fecha.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

Los votos de EH Bildu

¿Qué hay detrás del ascenso en votos de partidos como Bildu? Yo le encuentro una explicación psicológica. Las personas tenemos la necesidad de sentirnos diferentes, especiales, únicos incluso. Para ello veo dos caminos: uno, el que te dan tu trabajo, tus cualidades, la suerte a veces, la inteligencia; pero hay otro mucho más fácil, sin esfuerzo, sin dificultades. Necesitas un ente, un grupo, un partido político que te dice que eres especial por haber nacido aquí. No allí, a un kilómetro o menos. Has venido al mundo bendecido por este trozo pequeñito de tierra. Además te vamos a dar un idioma propio y, a poder ser, que sea difícil de entender. Algo tan maravilloso como el lenguaje se convierte en método para alejar a los que me rodean. Muy importante, crear un enemigo que ni siquiera sabe que lo es, que coarta tu libertad, alguien a quien debes odiar para sentirte realizado. Las personas que toman decisiones sí que saben cómo psicológicamente manipularnos, y lo hacen. En el fondo es una gran mentira lo de que el ser humano es bueno por naturaleza. Sientes el dolor ajeno, pero es soportable mientras no nos toque directamente. Los partidos separatistas nos prometen hacernos especiales y a nosotros nos gusta pensar que lo somos y por eso les votamos.

Nacho Barranco Sos. EL RUN (HUESCA)

Plataforma de izquierdas

Al analizar los resultados electorales se apela al ‘voto de castigo’ contra quienes han ejercido el poder. Los últimos cuatro años España, como el resto del mundo, ha vivido una situación excepcional marcada por la pandemia y por una guerra que nos afecta también. Una coalición de izquierdas ha lidiado en nuestro país con acontecimientos históricos que nadie podía prever. Pero las derechas abogan por privatizar servicios y piden el voto a quienes siempre se quedan atrás. Cuando son los derechos y la protección social de estos últimos los que, desde lo público, se han visto garantizados por esa gestión que se quiere derogar en bloque. Pero más que el voto de castigo, la amenaza para las opciones de progreso se llama desmovilización, alimentada por la división y la exaltación de los egos. Si en los pocos días que quedan se articula una plataforma de izquierdas, sería muy importante considerar el tirón de los rostros que la representen en cada territorio. Y tener en cuenta los resultados en las recientes municipales y autonómicas. No sería práctico recurrir a candidatos a quienes las urnas han dado la espalda. Tanto CHA como Podemos se han visto fuera del Ayuntamiento de Zaragoza. En tanto que ZEC, habiendo perdido representación, mantiene parte del respaldo. Por eso Pedro Santisteve, alcalde hace cuatro años y con apoyo popular, podría ser una buena opción para la candidatura provincial del proyecto liderado por Yolanda Díaz.

Javier Gascón Tovar. ZARAGOZA

