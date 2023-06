Ecos de Gospodínov

Yerran quienes hablan del tiempo circular y mucho más quienes se conforman con su plana linealidad. Ni una cosa ni la otra y ambas "al mismo tiempo". El tiempo es multidimensional, y así –como la respuesta del estanque a nuestra piedra– asciende, desciende, se expande concéntricamente, pero también retumba hasta recorrer el fondo y reverbera espantando a ranas y aves, que emprenderán prontas el vuelo.

Pero el tiempo estaba allí ya, en la mano que sostiene el proyectil y en el canto rodado que quedará –tiempo después– en el limo. Llega otro día, por ejemplo un 12 de junio, como oleaje temporal de ese ciclo de vida y de muerte, de un tac y un tic que son las pisadas que resuenan al caminar sobre las aguas de nuestro propio tiempo.

Tal vez por eso, el ilustre jurado presidido por la escritora Leila Slimani y compuesto por uno de los principales traductores literarios británicos, Uilleam Blacker, el novelista Tan Twan Eng, el escritor y crítico de ‘The New Yorker’, Parul Sehgal y el editor literario del ‘Financial Times’, Frederick Studemann, hayan destacado hace unos días a ‘Las Tempestálidas’, del búlgaro Gueorgui Gospodínov, con el premio de novela Booker Internacional, obra en la que nos invita a considerar también el tiempo como la época en la que vivimos, como marca de agua en la que somos, en la que quedamos impresos y, precisamente por eso, se convierte en el estigma que no apercibimos o del que no queremos deshacernos. No obstante, la formulación es sutil y nos propone el pasado, esa ola en la que otrora surfeamos con grandeza y altivez, como espacio al que volver, como refugio de una vejez desorientada, pero también como lugar de encuentro de los pueblos hartos o descontentos por un porvenir imprevisto, por una expansión de la onda que ha topado con una roca o con la orilla en la que el agua se discontinua.

Gospodínov explora la naturaleza humana, los pueblos en los que se administra y ordena, la identidad que se confieren, el relato del momento identitario del que hacen bandera y nos obliga a girar con él la cuerda del mecanismo interior, dando cuerda a un pensamiento espiral que nos lleva al centro de la cuestión vital: ser tiempo en las ondas de un tiempo.