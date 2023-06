La general estupidez

La estupidez es el origen de todos los males. Lo dijo Cicerón, y él sabría por qué, ya que era una lumbrera. Luego, muchos otros lo han repetido, con lo que debe de ser verdad, según aquel otro dicho que declara que una mentira mil veces repetida llega a ser una verdad.

Pero además, la sentencia ciceroniana, según mi cortito y leal entender, es cierta. La estupidez origina muchos males. La Historia está llena de casos. Y ya lo dice el texto bíblico, no sé si apócrifo: el número de tontos es infinito.

Mi amigo Manolo está en la línea ciceroniana, cuando habla de los políticos, en general y de los nacionales en particular. Puede tratarse del cierre de establecimientos a las doce de la noche, como si las cafeterías y bares no fueran locales de primera necesidad; puede tratarse de la prohibición de circular a más de ochenta por hora en las cercanías municipales; puede tratarse de los impuestos extras, cuando resulta que es anticonstitucional duplicar impuestos; puede tratarse de ese axioma del ‘solo sí es sí’, como si no fuera la misma cara de la moneda del ‘no es no’, mucho más explícito. Puede…

También Santiaguiño es de parigual opinión en estos asuntos. Tanto Manolo como Santiago son personas de crédito. Al menos para mí. Y ambos opinan que estamos rodeados de estúpidos, en la política y fuera de ella. Santiago, que es constructor, no entiende que ahora se hagan casas que van a durar tres telediarios o que se levanten construcciones a las orillas de mares cuando sabemos que el nivel de las aguas seguirá creciendo y lo inundará todo. O que, volviendo a lo cultural, se deje de enseñar a escribir al alumnado porque resulte innecesario con el uso de las computadoras, que parece que ya se está practicando en escuelas del norte europeo. Bárbaros al fin…

Porque barbaridad es que se abandone el placer de pasar páginas, volver sobre ellas para recrearse en algún pasaje y hasta oler el aroma de la letra impresa. Placeres que no debieran convertirse en nostalgia no deseada.

Pero demos algún toque positivo a este desolado saco. Mi amigo Domingo de Silos Manso, nuestro embajador en Madrid, como me gusta llamarlo, porque lo merece, publica ‘Diplomacia ayer y hoy. España en el mundo 1939-2022’ (editorial Silex), en el que ha trabajado los últimos años.

El libro de nuestro diplomático pone de relieve la estrecha relación entre la política interior y la internacional, analiza sus consecuencias en el caso de España; señala la extraordinaria capacidad de recuperación que ha tenido nuestro país al conseguir estar entre las diez primeras economías del mundo (2005), integrando a todos los españoles, miembro de la Unión Europea, de la OTAN, país fundador del euro, con efectivos militares en operaciones internacionales de paz...

El libro evoca los desafíos que se presentan hoy a España. Una cronología final reseña los principales acontecimientos internacionales, año por año, y numerosas notas a pie de página precisan los acontecimientos. No cabe duda de que este libro contribuirá al mejor conocimiento de nuestra historia reciente.