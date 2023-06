Cartas al director de HERALDO: Elecciones: de sorpresa en sorpresa

Elecciones: de sorpresa en sorpresa

En varias comunidades autónomas el PP ha barrido al PSOE y enterrado a algún otro partido. La geografía española se ha teñido de azul dejando a su contrincante con el pie cambiado.

Es lógica la alegría que desbordaban por los cuatro costados, pero creo que no les duró ni 24 horas, fue flor de un día, truncada a raíz de la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio, que ha pillado por sorpresa esta vez a los populares. He oído que nadie del Gobierno ni allegados conocía tal decisión y que ha sido una apuesta personal de Sánchez. Me cuesta creerlo, imagino que con alguno habrá consultado, aunque no sea más que para contrastar con alguna opinión más el alcance de la noticia. Para mí, y no soy politólogo, la decisión es de auténtica estrategia política, ya que ante semejante debacle no podía esperar hasta noviembre porque sería una auténtica sangría del partido. Además, así obliga al PP a decantarse en los pactos, puesto que en casi todas las autonomías la llave la tiene Vox. La disyuntiva sería o no gobierna con VOX, y será complicado gobernar solo, o lo hace con ellos y entonces se retrata y su tarjeta de presentación en las elecciones puede quedar deteriorada, su imagen saldría malparada. Lo tienen difícil con este giro de tuerca. Sánchez también se tiene que poner manos a la obra y ordenar ese gallinero tan revuelto. A algunos les tocará recoger velas y esperar vientos más bonancibles. Señor Sánchez, si la derecha le odiaba hasta lo inimaginable, ahora la inquina puede alcanzar grados superlativos. También me da la impresión de que si gana el PSOE, que podría ser, que la situación nos pille confesados, ya que este país con gobierno socialista y muchas comunidades en manos del PP (¿y Vox?) se puede convertir en un reino de taifas. Al tiempo, vivir para ver, cosas caprichosas que tiene la política.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

De vuelta a las urnas

Tras las elecciones locales, municipales y algunas autonómicas, podemos decir y dicen que la ‘ola azul’ viene con mucha fuerza. También se puede decir que la ‘rosa roja’ pierde fuelle. Es lo que los ciudadanos de este país quieren en su mayoría por los votos y los resultados obtenidos. Unos dirán que han ganado aunque no gobiernen, otros que han perdido, pero van a gobernar (ya se sabe, eso de los pactos). La cosa está en que si ya habíamos pasado unas elecciones y una campaña algo tediosas y poco edificantes, ahora resulta que a la vuelta de la esquina nos invitan a otras elecciones en plenas fiestas patronales de Santiago, aquí en Sabiñánigo. Nuestras peñas darán colorido con sus pañoletas de colores diferentes, aunque no coincida con el color del voto. Curioso. Es lo que hay. El país se tiñe de azul y el rojo se difumina, los morados y los naranjas se pierden y los verdes suben y son llave imprescindible. Sánchez, Feijóo, Abascal, Díaz... resonarán hasta el 23 de julio. Quizás el apóstol Santiago se apiade de nosotros y nos ayude a ver la luz. ¡Ánimo, ciudadanos, que si teníais las vacaciones programadas acabamos de sacar una fecha que hay que apuntar en el color que queráis para volver a la urnas y de paso fastidiarnos las vacaciones y un verano tranquilo y sosegado!

Juan José Mairal Herreros. SABIÑÁNIGO

Servicios públicos en zonas rurales

Los servicios públicos en las zonas rurales son fundamentales para asentar población o incluso atraerla si son razonablemente buenos. Contar con médicos y sanitarios, maestros, veterinarios e incluso sacerdotes, lo que antes se denominaban las ‘fuerzas vivas’, junto con una buena cobertura de internet y algún negocio próspero son la clave para evitar que la gente joven emigre a la ciudad. Sabemos que la factura sale cara pero o lo hacemos o seguiremos viendo cómo nuestros pueblos van muriendo más rápido de lo que imaginamos. Además, estos funcionarios, aunque estén muchos de ellos de paso, se toman su trabajo con una gran entrega y vocación de servicio público. La gran mayoría de ellos recuerdan sus inicios con una mezcla de melancolía y cariño, porque saben que el trato que daban era correspondido como en ningún otro sitio lo van a notar. Esa es la ventaja de los sitios pequeños, que agradecen como nadie los cuidados recibidos. Se llama: humanidad.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Antonio Gala, la cultura elegante

Pocos manuales de literatura escolar y compendios de literatura española recogen las obras de Antonio Gala, y si lo hacen las despachan con dos líneas, a diferencia de Sastre, Arrabal o Nieva. Siempre me ha llamado la atención la distancia que suele haber, sobre todo en teatro, entre aquello que triunfa en el escenario, al parecer burgués, y cuanto se presenta como modélico en los manuales. De los años setenta recuerdo aquellas obras de Gala, en el Principal, en las que actuaba Concha Velasco, ‘Anillos para una dama’, ‘Las cítaras colgadas’, ‘Petra Regalada’. Salía siempre transformado, con esa sensación de haber visto algo emocionante. Como transformaba su prosa de ‘Paisajes con figura’, con aquel Gure Aita (Padre Nuestro en euskera) de Elcano que tanto molestó a Arias Navarro. No digamos las charlas con su perrito Troylo en los dominicales, que compararía con las de Platero. Las formas de Antonio Gala, su habla tan modulada, sus coloridos jerséis, sus bastones, su amor por la monumental Córdoba fueron entonces noticia, pero cuando ya no se vio el espectáculo de su tan imitada imagen, su persona y su obra pasaron al olvido. Con su muerte al menos un obligado recuerdo debe surgir como justo tributo. Hoy merece más atención la noticia espectacular, y por eso se rememoran algunos jóvenes de los 70 y los 80, los de la movida. Pero en esas décadas hubo otros jóvenes quizá más trascendentes que los de esa cultura desmadrada. No solíamos maquillarnos con rímel ni nos gustaba ser alternativos pero también fuimos cultura, una cultura elegante en la que Antonio Gala era uno de los referentes.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Gracias por la nueva estación

No soy de la CHA ni suelo votar a este partido, pero este año he hecho una excepción. He votado a la CHA con la esperanza de que el Sr. Soro volviera a ser consejero de Vertebración, pero no ha podido ser. Por eso quiero darle las gracias por haber ejecutado su gran proyecto del edificio de la estación de Canfranc y haberlo conseguido, dándole el resplandor que se merecía después de tantos años sin ejecutarlo. Mi más sincero agradecimiento por su gran trabajo político. Una pena, que no vuelva a estar en el gobierno de Aragón.

Maite Casasnovas Rocha. CANFRANC ESTACIÓN (HUESCA)

