Cartas al director de HERALDO: Compañeros de colegio, 35 años después

Compañeros de colegio, 35 años después

En una suerte de curioso ciclo vital, asisto un viernes a la graduación de bachillerato de mi hija mayor y celebro el sábado una reunión con los compañeros de clase con los que yo me gradué hace ya treinta y cinco años. Zaragoza es para eso una ciudad extraña: lo suficientemente pequeña para que nos conozcamos todos y lo suficientemente grande para que rara vez nos crucemos.

Así que, a la mayor parte de ellos, si no me los he cruzado en los sitios más peregrinos del orbe no los he visto más que de lustro en lustro, cuando una buena amiga se toma la molestia de reunirnos. Allá que me voy, y me lío a repartir abrazos entre varones de mediana edad (las chicas solo nos acompañaron durante el bachillerato y hoy solo ha venido nuestra anfitriona) con alguno de los cuales, si bien no llegué a intimar en lo mejor de mi infancia y juventud, sí he desarrollado un sincero y sentido vínculo de camaradería que se acentúa con cada nueva reunión. La camarera nos trata de ‘señor’ al recolocarnos para la foto, lo que es francamente demoledor, pero lo encajamos con espíritu festivo. El vermú se alarga poniéndonos al día desde la última y revisitando a ratos el pasado, y cuando me despido ya es noche cerrada, pero me marcho sin que hayamos brindado por la organizadora de este enésimo reencuentro y le hayamos hecho los honores a los que ha vuelto a hacerse acreedora. Sirva pues esta tribuna de público y compartido agradecimiento para ella y quienes, como ella asumen responsabilidades que nadie quiere, pero que a muchos benefician. Ojalá que también los caminos de mi hija y el resto de los alumnos que con ella han terminado este año el instituto se entrelacen como los nuestros, merced a sus buenos oficios o a los de algún otro con más paciencia que un santo.

Andrés Horno Goicoechea. ZARAGOZA

Odio en los estadios

En relación con el detestable episodio de los insultos racistas contra Vinícius, ejemplarmente castigados, me permito un par de reflexiones: En primer lugar, me parece desproporcionado que tan lamentable suceso se haya elevado a la categoría de incidente diplomático, con protestas del embajador brasileño. En otros estadios europeos también se han proferido insultos racistas contra algún jugador y el asunto no ha trascendido de lo deportivo. La segunda reflexión es más desoladora. En HERALDO se reflejó un repugnante episodio del partido entre el Osasuna y el Betis el 22 de abril en El Sadar, donde unos 600 indeseables (de la peña proetarra Inda Gorri) rebuznaron lo siguiente: "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Qué puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. El Osasuna que se la goza, viendo quemarse a esa puta Zaragoza". Este caso es sangrante y me parece muchísimo más grave que lo sucedido con Vinícius: se trata de un puro delito de enaltecimiento del terrorismo. Y, que yo sepa, al Osasuna no se le ha aplicado ninguna sanción. No hace falta recordar que ETA –que sigue más viva que nunca, contra lo que piensan muchos ingenuos: sólo ha cambiado de táctica– ha matado en Zaragoza. ¿Recuerdan el atentado de la casa-cuartel de la Guardia Civil o el asesinato del presidente del PP Manuel Giménez Abad? Además, el episodio de El Sadar no se reflejó en la prensa nacional. ¿Qué sucede, que solamente importa lo relacionado con el Real Madrid o el Barcelona y lo que pase con los restantes equipos simplemente se ignora? Para terminar, en un reciente artículo publicado en HERALDO el autor se quejaba en términos parecidos y también se preguntaba, como yo, por qué no había habido ninguna sanción a raíz de este episodio (que, por cierto, se repitió de manera similar en San Sebastián dos años antes). ¿Acaso por no molestar a los etarras de Bildu, socio preferente del actual Gobierno? Esto último no lo dice el articulista mencionado, sino que es una deducción personal. Y me temo que no ando desencaminado.

Francisco Javier Motis Dolader. ZARAGOZA

Las terrazas y los ruidos

Han proliferado las terrazas en todos los barrios de Zaragoza y nadie quiere enterarse de que durante los meses de buena temperatura se mantienen abiertas muchas ventanas y balcones que, por motivo del ruido, hay que cerrar si se quiere descansar. No todo debería valer. Hay terrazas que ocupan plazas de aparcamiento que muchos vecinos sin garaje empleaban, lo que durante la covid tenía algún sentido, pero ahora se debería volver a la normalidad. También hay terrazas que ocupan el 90% de la acera o calle peatonal y que causan dificultades a peatones sin problemas de movilidad y no digamos a los que sí los tienen. El problema más serio es el ruido y la suciedad que se pega en el suelo de esas zonas. Una terraza hasta altas horas de la noche, con personas bebiendo y hablando cada vez más alto hasta llegar a los chillidos es insoportable. La distancia de ventanas y balcones cercanos a las terrazas debería contar para disponer o no de licencia de las mismas. Hay calles muy estrechas, me figuro que con licencia de terraza, aunque me resulte casi incoherente la concesión de la misma porque es imposible descansar. Las voces, el humo de los cigarrillos e incluso la música que sale del interior hace que el descanso de las familias que viven al lado sea un lujo. Terrazas sí, pero se debería tener en cuenta el daño acústico y psicológico que pueden ocasionar a las familias de la zona y conceder o no el permiso de las mismas a la hora de solicitar la licencia de apertura del bar o restaurante.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

Elecciones en verano

Soñamos con los meses de julio y agosto para descansar y desconectar. A quien por decisión o rueda laboral nos haya tocado las vacaciones en julio, el presidente del Gobierno no nos va a dejar desenchufarnos de la política y olvidarnos de ella por un mes. Nos convoca elecciones en pleno veraneo. Estaremos en la montaña, en la playa, con helado y sol caliente a 40 grados y nos manda a las urnas y, lo peor, nos bombardearán con sus campañas. Después de cuatro años agónicos en los que muchos llegamos, como bien dice el refrán, con el agua al cuello, ¿no podrían haber encontrado otro escenario para convocarlas? De nuevo, no se piensa en el bien común sino en qué circunstancia puede dar menor margen de catástrofe electoral. Antes de meternos en harina propagandística quiero hacer dos propuestas. La primera, a los ciudadanos: votemos, da igual que sea verano o invierno, están en juego no un mes sino los próximos cuatro años. La segunda, a los políticos: hagan una campaña honesta y limpia, con propuestas reales, no llenen las calles de insultos y amenazas, déjennos confiar en el voto por correo. No es un momento de guerra sino de ejercicio de la democracia.

Isabel Montañés Nerín. ZARAGOZA

