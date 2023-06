El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo público, dependiente del Ministerio de Presidencia, que tiene por objeto analizar la sociedad española de forma científica realizando encuestas cada cierto tiempo según considere necesarias el propio CIS, o le sean pedidas por otros organismos.

Los resultados de las mismas y los marcos de actuación sirven para que investiguen los analistas y elaborar sondeos de opinión. Es tradicional hacer sondeos de intención de voto cuando se avecinan elecciones. El CIS tiene 81 empleados cuyo cometido es la aplicación del cuestionario a las personas seleccionadas para la muestra y la recogida de datos. Su presupuesto actual es de 12,66 millones de euros. En los meses previos a las recientes elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, los datos que publicaba el CIS en su ‘barómetro’ del 17 de mayo decían que el PSOE ganaría las elecciones generales, si se hiciesen ese día, con un 29,1% de los votos, seguido por el PP, con el 27,2%, a 1,9 puntos de distancia.

En la encuesta de la semana siguiente, los datos del CIS daban vencedor al PSOE con el 30,2% de los votos en el total nacional frente al 27,9% del PP, ya distante a 2,3 puntos; además pronosticaba que Podemos, IU y los partidos del arco de Sumar superarían en votos a Vox. En los resultados de las elecciones del 28-M, el PP ha superado en casi 800.000 votos al PSOE, Vox ha duplicado su presencia y Podemos IU se ha descalabrado. Ante errores tan de bulto en estimaciones a pocos días de la votación, habría que cuestionar para qué sirve el CIS. O este organismo no es objetivo en la información que facilita a los españoles, o los métodos de trabajo no son los adecuados. Los errores de los sondeos no son un fallo aislado, se repiten y han sido en todas las últimas elecciones celebradas, como en Andalucía. El CIS facilita conclusiones siempre poniendo a los partidos en el gobierno con unas expectativas muy altas que nunca coinciden con encuestas o sondeos de otras empresas sociológicas privadas. Puede parecer que piense más en los intereses de los partidos que están en el gobierno que en informar objetivamente a los españoles. ¿Las encuestas que publique sobre las próximas elecciones del 23 de Julio se ajustarán esta vez a los resultados?

