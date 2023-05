Cartas al director de HERALDO: Música coral en la iglesia de Paniza

Música coral en la iglesia de Paniza

Por estas fechas Paniza celebra sus Fiestas de Primavera en honor de Santa Quiteria. La pandemia hizo imposible que estos años pasados se desarrollaran con normalidad e impidió celebrar los conciertos musicales y corales.

Este 2023 se han reanudado, ¡y qué conciertos! El viernes 19 de mayo, el relativo a las corales y el sábado 20, el de la Banda Municipal de Música. Me voy a referir al primero. La Coral Ángel Mingote de Daroca, dirigida por Raquel Pellicer Coloma, y la Coral de Paniza, dirigida por Jesús Juste Ramón, nos deleitaron con las voces de sus sesenta componentes, todo ello en el maravillosos auditorio que es la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, envuelta en su magnífica torre y fachada mudéjar. Las voces y los coralistas hacían brillar todavía más los retablos restaurados de la iglesia. En primer lugar actuó la Coral Ángel Mingote, que interpretó cinco obras, y la que destacó fue la música de la película ‘La misión’, de Morricone. Seguidamente actuó la Coral de Paniza, con otras cinco piezas, entre ellas ‘La gran jota aragonesa’ del maestro Alvira. En esta pieza, además de todos los componentes, quiero destacar la actuación de los solistas. Los aplausos de los más de trescientos asistentes resonaron tan fuerte que estoy seguro de que el maestro Alvira los oiría desde el cielo. Para finalizar el concierto, las sesenta voces de las dos corales nos deleitaron con dos piezas. El auditorio, quiero decir iglesia, puesto en pie, aplaudió a rabiar y con bravos para las dos corales. Se notable que la gente estaba esperando estos conciertos. Mi más efusiva felicitación a las dos corales y a sus directores. Y la hago extensiva al Ayuntamiento de Paniza por organizar estos actos donde, por cierto, uno de los componentes de la Coral de Paniza es el señor alcalde.

Carlos Gimeno Laín. ZARAGOZA

Valor y precio

De una forma casual, me encontré viendo La 2. Se trataba de un programa que según he sabido después tiene un coste ridículo. Este dato me llevó a recordar que costar y valer no son lo mismo. Y es que ‘A este paso no estrenamos’ es un absoluto mirlo blanco; una referencia de que es posible hacer televisión excepcional en nuestros días; una obligación de miércoles. Un producto que debería servir no solo como entretenimiento, en el que el esfuerzo, la colaboración y la generosidad se mezclan, sino también como referente en las aulas de secundaria. Mil gracias.

Luis Pérez Visa. ZARAGOZA

Condiciones de trabajo en la hostelería

Tuve la oportunidad de comprender algo que quizá no sea suficientemente conocido por todos aquellos que nos tomamos cañas y tapas por los agradables bares y restaurantes de cualquier ciudad. Una amiga había sido despedida de un día para otro en un conocido bar de Zaragoza, le debían un número importante de horas extras que no fueron abonadas, de manera que acudimos a un encuentro de conciliación laboral. Creíamos que iba a ser un mero trámite y que la empresa subsanaría el error pagando lo que debía, pero no fue así. Un abogado, más interesado en su móvil que en lo que estábamos tratando, indicó que el contrato era ‘fijo discontinuo’ y que no se tenía derecho al preaviso. En este caso es el sistema que no ampara quien falla. Después afirmó que no entraba a considerar la existencia del impago, por lo que se dio por terminado el procedimiento. No hubo comprobación de nada ni argumentación sobre las circunstancias. Y así logró la empresa abusar una vez más de sus empleados firmando contratos de 18 o 20 horas que en realidad se convierten en horarios de 40 que no son abonados completamente. Esto es lo que está ocurriendo en la hostelería en España de forma alarmante. No encuentran camareros o auxiliares de cocina porque las condiciones laborales rozan la esclavitud: jornadas de lunes a domingo, horarios fragmentados hasta el infinito y contratos donde no figura el horario real. Quizá sea tiempo de señalar públicamente y apelar a un acuerdo de buenas prácticas laborales en el sector. Cuando salimos de aquel acto inútil, ella me decía, "lo hacen porque soy negra", y yo le contesté, "lo hacen porque les dejan hacerlo".

Teresa Pérez Hernández. ZARAGOZA

El odio al Real Madrid

Lo importante no es el qué, el cómo, el dónde ni el cuándo, sino el porqué, para conocer el origen del mal y curarlo. Pues no olvidemos que apuntan al ciruelo para disparar al manzano. Es el caso de poner en el punto de mira a Vinícius para perjudicar al Real Madrid. Como jugador excelente y ganador de dos champions. Entonces, si el Valencia tuviese en sus vitrinas algún trofeo de esa categoría, y el Barcelona la mitad de los que tiene el Madrid; o si Vinícius jugase en cualquier otro equipo, el caso Vinícius, ¿existiría? La prueba es que en las competiciones europeas no hay caso Vinícius. Sale a flote aquí, en la bárbara rivalidad que existe entre el Barça y el Real Madrid. Y no se trata de racismo al uso como pretenden, aunque los tertulianos deportivos se desgañiten discutiendo. El estallido no es tanto por racismo como por envidia y odio al Real Madrid. Ya nos conocemos, hemos discutido hasta la saciedad entre merengues y culés. Soy simpatizante del Real Zaragoza desde los tiempos de los Magníficos, y del Real Madrid desde las primeras cinco copas de Europa seguidas. Tengo años vividos y leguas andadas, por caminos y carreteras. Que no vengan hoy a darme la tabarra con lecciones nuevas que se desvían del cauce natural, quizás por intereses, por cobardía o por comodidad. Vinícius es un futbolista envidiable, y él no provoca, sino que lo provocan conociendo su temperamento, y van a la caza de una pieza esencial para desestabilizar y perjudicar al Real Madrid. El racismo es lo que es, ha sido y será, y con esa capa no se puede ni se debe tapar la envidia y el odio visceral. Esto se arregla con educación y respeto a la civilizada humanidad.

Luis Buisán Villacampa. ZARAGOZA

Trabajadores de más edad

Los políticos, y en concreto el señor ministro Escrivá, están pensando en seguir facilitando la migración para trabajar en España, cuando aumentan las cifras de desempleados españoles y la Administración nos les facilita el acceso al mercado laboral, y a las personas que tienen cierta edad les cortan la vida laboral. Lo único que les interesa son los jóvenes, pero las personas con más edad y experiencia laboral merecen trabajar para llevar una vida normal y llegado el momento poderse jubilar. Que es lo que se merece cualquier ciudadano, trabajar para poder vivir y la correspondiente y ganada jubilación.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

