Cartas al director de HERALDO: Zaragoza y el ciudadano conejo

Zaragoza y el ciudadano conejo

Hay conejos asilvestrados (de campo y urbanitas) y conejos domésticos o mascotas. Después de arrasar los campos, encuentran en una gran ciudad como Zaragoza lugar en donde obtener comida. Se les ha visto en parques y jardines.

La plaga declarada que ha destrozado los campos es de conejos híbridos, mezcla de conejo de monte y doméstico, más grandes, más voraces. Nuestra ciudad gusta mucho a los que vivimos en ella y a los que vienen de fuera, los conejos no iban a ser menos. ¿Arrasarán también con nuestros parques? Son ‘okupas’, en cierto sentido. La convivencia de humanos y animales es a menudo complicada, ya pasó con las cotorras argentinas y pasa con las ratas. La solución contra la plaga de conejos que propuso un candidato del PP de pagar 80 céntimos a los cazadores por cabeza abatida no es aplicable en una ciudad. No me imagino a un grupo de cazadores disparando a los conejos por la calle. De momento no se contempla que el conejo urbanita sea un peligro, los candidatos a las elecciones no los han citado. Tampoco se asocia a los conejos con la buena suerte, como así los consideraban los celtas. Los conejos siempre han estado en nuestra tierra, no hay que sorprenderse de que se hayan convertido en superpoblación. El nombre de España proviene de los fenicios y los romanos y significa ‘tierra de conejos’. Algunas zonas de la provincia de Zaragoza han vuelto al pasado y se han convertido en tierra de conejos. Zaragoza es la cuarta ciudad de España más poblada (casi 700.000 habitantes) sin contar con los conejos, una ciudad que presume de ser amigable con los animales, y esto supone unas obligaciones. Además, se han puesto de moda los conejos enanos, de una gran variedad de razas. Los conejos que viven con humanos en sus hogares ya son ciudadanos de pleno derecho.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Administración con rostro humano

Me tocaba renovar el permiso de conducir. Acudí, sin cita, a una pequeña oficina que hay junto a la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza. En 15 minutos (fotografía, papeleo y revisión médica incluidos) salí con el permiso provisional en el bolsillo. Poco después me llegó a casa el nuevo carnet, con una carta de Pere Navarro, director general de Tráfico. En un tono personal y amable, empezaba recordándome la necesidad de ser prudente al volante y terminaba deseándome «una conducción tranquila y feliz». La Administración, cuando quiere, puede ser eficaz (ahí está la reducción de siniestralidad en más del 60% que Pere Navarro consiguió entre 2004 y 2012), cercana (me da igual si, como ocurre en este trámite, ha de recurrir a la colaboración público-privada) y, sobre todo, humana.

José Luis Simón Gómez. ZARAGOZA

Hablando del Papa Luna

Fue un día intenso. A las 9, ya estábamos dispuestos a escuchar a los magníficos profesores Sr. Álvarez Palenzuela y Sra. Lacarra Ducay. Si el primero conoce con todo detalle, pasión y admiración la historia de nuestro Papa aragonés, la segunda se entusiasma con el arte desplegado en Aviñón, en Zaragoza y en toda la provincia, gracias al mecenazgo de Benedicto XIII. El profesor Álvarez definió que Benedicto XIII no defendió su legitimidad porque nadie puso en duda tal legitimidad; defendió el Pontificado, acorralado por los reyes de entonces, que querían una Iglesia a su medida y sometida al poder político. Una Iglesia dentro del Estado. No estaba muy convencido de que hubiera sido buena idea, declarar un cráneo Bien de Interés Cultural (BIC). La doctora Lacarra, lamentó que en las postales turísticas de Aviñón no figuren como papas ni Clemente VII ni Benedicto XIII. Si he de agradecer a la IFC la preparación de ese seminario, tengo que lamentar que no considerasen mi propuesta de editar el libro ‘Benedicto XIII y la Universidad de Salamanca’, que finalmente ha sido editado con el patrocinio de esa Universidad, la Comisión del VI Centenario, Fundación Ibercaja y el Ayuntamiento de Illueca. Tuve el honor de sentarme junto al reverendo D. Custodio Ballester, que está trabajando su tesis doctoral sobre Benedicto XIII. Ya por la tarde, después de escuchar a la profesora María Narbona y de agradecer su opinión de que el Papa Luna intentó convencer y unir a los judíos en la ‘disputa de Tortosa’, marché corriendo al Museo Diocesano, donde un programa radiofónico ponía de actualidad la figura de Benedicto XIII. Hubo una brillante exposición científica-antropológica-forense a cargo de D. Salvador Baena; aunque discrepara personalmente de otras intervenciones. Me hubiera gustado poner algunos puntos sobre algunas íes. Hubiera manifestado mi decepción porque la Dirección General de Cultura también me había cerrado la puerta para que se implicara en la edición del libro antes he mencionado y que ya ha visto la luz sin ningún apoyo ni de la DPZ ni de la DGA. No es lo mismo prometer que dar trigo.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

¡Música, maestro!

Desde tiempos inmemoriales la música ha ejercido un poder mágico en los seres humanos, siendo capaz de hacernos reír o llorar. Las personas, en general, escuchamos canciones y melodías bien para intentar contener los sentimientos que nos pueden abrumar bien para bailar, solos o en compañía, en cualquier momento de felicidad. Al mismo tiempo, su escucha fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas del estrés, permite evocar recuerdos, incide positivamente sobre la presión arterial y el pulso, además de modular la velocidad de las ondas cerebrales. Por consiguiente, por nuestro propio bien, debemos escuchar todo tipo de música, aprender a tocar un instrumento y cantar, aunque sea con gorgoritos, para gozar del verdadero lenguaje del alma. ¡Música, maestro!

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Un sueño hecho realidad

Es difícil superarse a los sesenta años, pero cuando ves tus logros a esta edad, te dices... si he podido con esto ya puedo con todo lo demás. Nunca es tarde para estudiar, ni para dibujar, ni fotografiar, ni escribir; ni para sentir. Si quieres, te gusta, te esfuerzas y lo haces porque tú quieres y no te obliga nadie... una es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. Os animo, mujeres, a que emprendáis todo aquello que una vez por ejercer de madres o de esposas dejasteis apartado en un rincón de ese camino; porque fue eso, momentáneo. Ahora, a esta edad, reemprender los sueños aparcados. Os sentiréis satisfechas cuando recojáis los frutos y veáis vuestros deseados sueños hechos realidad. ¡Ánimo, mujeres! Nunca es tarde para nada.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

