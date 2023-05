Cartas al director de HERALDO: Las personas mayores en los museos

Las personas mayores en los museos

Se celebró el Día Internacional de los Museos con un gran eco en Aragón. Me llenó de ilusión que la cultura sea la protagonista en nuestras vidas. Tengo 88 años y desde hace un año participo, junto con un grupo de personas mayores, en una actividad cultural organizada por la Fundación Capiunt.

Cada mes visitamos exposiciones temporales o permanentes de los distintos museos de nuestra ciudad. Nos encanta. Disfrutamos del arte en compañía de otras personas y la cultura está uniendo lazos entre nosotros. Esta actividad nos ha dado la oportunidad de conocer a personas con los mismos intereses. Me gustaría mencionar a Pablo, estudiante de Periodismo, que ha colaborado en esta iniciativa. Tener también contacto con generaciones más jóvenes nos aporta motivación. Aprovecho para agradecer el trabajo que se realiza desde los museos. Como ciudadana hago unas propuestas a los responsables. Hay que invertir en ellos, teniendo en cuenta a las personas mayores. Necesitamos que la cultura nos sea accesible. Se ha avanzado mucho, pero continuamos con dos museos romanos en nuestra ciudad a los que nos es imposible acudir y uno de ellos es porque el elevador sigue averiado desde hace meses. Además, en el Museo de Zaragoza, una joya artística, los horarios de visitas guiadas para grupos de personas adultas no encajan en nuestro tramo de personas muy mayores. Las mañanas son nuestra casi única posibilidad. Precisamos de un recurso del que se carece en la mayoría de los museos: el audioguía. Y por último, en el Museo Pablo Serrano en el mes de abril las arcas ya estaban vacías para que nuestro grupo pudiera acceder –en horario de mañana– a guías de manera gratuita. Hay que aumentar el presupuesto para los museos. ¡Esto sí que vale la pena!

Isabel-Jesús Nerín Baselga. ZARAGOZA

Una carta a Alberto Zapater

Querido capitán: Nunca hubiera pensado que el club al que llevo en mi corazón desde que me parió mi madre un lejano 1956 fuera capaz de pegarte a ti y a los zaragozistas semejante puñalada trapera. Y desconozco los motivos. Deportivamente no creo. Has jugado 28 partidos más que muchos. Económicamente menos. Tu ficha de las más bajas. No lo entiendo. Al Sr. Cordero y compañía les digo: comienzan ustedes bien su proyecto, dando una estocada al corazón zaragozista. A ver qué fichajes hacen. La afición va a estar pendiente de cómo van a llenar el vacío que deja Zapater. Un imposible. Por último, capitán, un abrazo muy fuerte de un zaragozista que no te va a olvidar nunca.

Alfonso Lapieza Pelegay. ZARAGOZA

Amor a unos colores

Es habitual en el fútbol oír frases de sentimientos y fidelidad de jugadores al club. Pero si hay alguien que de verdad lo siente, ese es Alberto Zapater. Un ejemplo de amor a unos colores, un vínculo indestructible durante muchos años en su pasado zaragocista. Pasión a flor de piel, sufrimiento, alegría y devoción en su estado más puro. Siempre que sale al campo lo hace con orgullo por lucir los colores del equipo de su tierra y que él ha vivido desde la cuna. No importa que el equipo de sus amores deambule año tras año en una categoría indigna por historia y ciudad, muy alejada de tiempos pasados, él comparte sentimientos con esos miles de aficionados que en la vetusta Romareda sufren con una derrota y disfrutan con la victoria de su equipo. Son emociones que nunca aflorarían sin esa lealtad al equipo de sus amores. Capitán de la tropa zaragocista, siempre defendió el escudo que lleva bordado en el pecho con uñas y dientes, sin un mal gesto. Decir adiós no significa nada, en el recuerdo quedan el jugador que lo dio todo por su Zaragoza y el eco del canto de toda una afición: "¡Zapater, Zapater, Zapater, te quiero!".

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Políticos y elecciones

Los partidos prepararon sus listas con los candidatos a ocupar cargos en las diferentes administraciones. En algunas de estas listas hubo que hacer correcciones al no estar de acuerdo el partido autonómico con sus dirigentes nacionales. La política está en todas partes y es causa y consecuencia de los cambios sociales y económicos de todo el mundo. Es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos (Marco Aurelio Almazán, escritor y diplomático mexicano). En su currículum deben destacar la tolerancia, respetando las opiniones ajenas, el respeto, manifestando acatamiento por cortesía y educación. Con anterioridad, algunos partidos empezaron a moverse y a conjugar el verbo ‘pasar’ en gerundio. Estos son como los camaleones que cambian de color, pues ellos cambian de partido. Son los tránsfugas que no buscan más que perdurar en sus puestos asegurando su pecunio. En la reforma luterana del siglo XVI a eso se le llamaba chaquetear. Los partidos ofrecen el oro del moro, a sabiendas de que muchas cosas no se van a cumplir, ofrecen hasta construir puentes en donde no hay ríos. El financiero estadounidense Bernard M. Baruch decía: «Vota a aquel que promete menos. Será el que menos te decepcione». Un político debe utilizar un lenguaje claro, transparente, de forma que se le entienda. Sin embargo, esto ocurre en muy contadas ocasiones, ya que sus discursos se caracterizan por ser equívocos, inciertos y ambiguos.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Sostenible, transversal e inclusivo

Estoy de acuerdo con el contenido de la nota titulada ‘Cuando no éramos sostenibles’, aparecida en HERALDO el 29 de abril. Termina con la siguiente frase: "Lenguaje que quiere ser moderno y es un monumento a la pedantería", refiriéndose a la palabra ‘sostenible’, tan empleada en la actualidad. Algo parecido ocurre con las palabras ‘transversal’ e ‘inclusivo’, entre otras. Estos términos aparecen en cualquier texto o discurso para incitar la compra o promocionar algo, sea lo que sea: un curso, un coche, un vestido, un viaje o una casa. En muchas ocasiones aparecen seguidas y, aunque uno sepa el significado de cada una, cuesta encajarlas en un mismo contexto y más en las promesas que los políticos nos hacen en periodo de elecciones. ¡Qué manera más sutil de confundir al inocente ciudadano! Los más modernos y progresistas ya están tardando en aplicar este léxico a la teoría de cuerdas, al entrelazamiento cuántico, a la replicación de organelos y a los neutrinos de baja densidad; sin olvidar, naturalmente, la aplicación de estos adjetivos a las nuevas técnicas para la datación mediante dendrocronología del ‘Laurus nobilis’ o a los modelos de funderelele. ¡Ánimo, todo llegará!

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

