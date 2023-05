Cartas al director de HERALDO: ‘El campo es nuestro’, un programa que engancha

‘El campo es nuestro’, un programa que engancha

‘Antes de que Aragón TV comenzara a emitir el programa ‘El campo es nuestro’, se hizo una campaña anunciando su estreno. En ese momento me surgieron dudas sobre su futuro, ya que el mundo del campo nos resulta lejano y tal vez sin el suficiente interés. Sin embargo he cambiado por completo de opinión.

Ahora estoy enganchado y siento cuando tengo que dejar de ver parte de alguno de sus capítulos. Entre las razones de esta admiración a este programa está la calidad humana de sus protagonistas, los cuales muestran el esfuerzo que tienen que hacer para que la agricultura, la ganadería, la apicultura y la viticultura sigan existiendo en nuestra tierra. Me he animado a escribir esta carta de agradecimiento tras ver el programa en el que Raquel explicaba, en un cultivo de cebada, cómo está afectando la sequía en el desarrollo de las plantas. Lo hizo con una madurez impropia de su edad, transmitiendo al espectador la gravedad de la situación y las pérdidas económicas que tendrán que soportar. Del mismo modo, Josema hizo un análisis perfectamente entendible a los profanos, hablando del estrés de las plantas en un escenario adverso como la falta de agua. Cada una de las personas que intervienen muestran el amor a su trabajo, así como los cansancios, los esfuerzos, las dudas y las alegrías. En muchas ocasiones se descubren escenas enternecedoras, como el cariño que muestra Catalina a su dueña Judith, o mejor dicho Judith a su querida Catalina. Y qué decir de la gallina que se come las matas de tomate del ‘Sope’ y que no se sabe por dónde se escapa. Y Bea y Toño, ¡si es que cuidan a sus animales como a sus propios hijos! En fin, que muchas gracias por vuestro trabajo. Con vuestra ilusión y vuestro esfuerzo transmitís algo fundamental para Aragón, invitándonos a que el campo sea de todos.

Juan Cañada Guallar. TERUEL

Falta de respeto

Creer que detrás de los cargos hay personas con empatía y ganas de ayudar al otro es una quimera. Llevo desde el 2021 intentando trasladar el mensaje y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. Pues no. Por lo visto la falta de respeto la hemos normalizado y nos estamos yendo a la deriva con una falta de valores y compromisos. Un ejemplo. En Jabaloyas, pueblo BIC de Teruel, hay un mamotreto almacén del antiguo Icona, propiedad de la DGA, con 208 metros cuadrados de tejado de fibrocemento tipo uralita, colocado hace 50 años, degradado y volando literalmente trozos de la cubierta. El riesgo de seguridad y efectos sobre la salud por la exposición al asbesto ha traspasado todos los límites, así como las normativas ambientales y de patrimonio cultural. ¿Saben lo que han hecho todas las Administraciones y órganos competentes donde hemos acudido educadamente presentando escritos de manera oficial? Vacilarnos. Valoren para qué les importamos a los pedigüeños de votos. No se está haciendo nada por los pueblos. Es una obviedad que todo el que vive en uno la conoce. Es pura insensibilidad que, sumada a la percepción de abandono que tenemos en esa España despoblada por parte de los diferentes niveles de gobierno, nos lleva a la conclusión de que los discursos sobre la ‘España vaciada’ son pura retórica. No interesamos porque en los pueblos todavía vivimos con valores, esfuerzo y principios. Características incompatibles con la línea política. Señores, comienzan a taladrar y a invitar a cafés para vendernos la carta a los Reyes Magos. Juzguen ustedes mismos y piensen cuántos y quiénes les han vacilado también. Al que no aporta debemos apartarlo. Tenemos que ir a votar. Apelo al buen criterio y a la justicia. Les recuerdo que gente de pobre verborrea vendiéndonos milongas nos llaman ‘rebaño’. Ahí lo dejo. Seamos serios y pongámonos las pilas que nos va mucho en este envite.

Victoria Murciano. TERUEL

Las elecciones en los pueblos

Al contrario que en las ciudades, en los pueblos nos conocemos todos. Tan es así que cuando se habla de alguien, los mayores dicen ya era así su padre, los mas viejos del lugar contestan: y su abuelo. Los forasteros venidos al pueblo van de listos pensando que los demás somos tontos, presentándose para gobernar el pueblo, que hasta ahora ha funcionado sin ellos. Como dice el dicho, de fuera vendrán y del municipio nos sacarán. En elecciones municipales se vota a la persona, por eso hay veces que los ganadores locales son totalmente contrarios a los triunfadores en las nacionales. Todos los españoles tenemos un derecho y una obligación de votar a los que cada uno piense que lo van a defender mejor. Cuanta más sea la participación, mejores gobiernos se podrán formar, si no queremos incomodarnos, pensando que todo va ser igual, lo mismo que hace usted habrá muchos más que podrían haber cambiado el destino de nuestro país. Vote a quien quiera, pero como ciudadano español cumpla con su deber.

Mariano Remiro Monteagudo. Épila (ZARAGOZA)

Jubilados van al cine

El presidente del Gobierno anunció que los jubilados podrán ir al cine por dos euros los martes. ¿Tiene sentido que se subvencione? No. ¿Es equitativo y social para todos los jubilados independientemente de su renta? No. Los jubilados que viven en las ciudades podrán beneficiarse, pero ¿qué pasa con los que viven en los pueblos de la España vacía o los que no tienen cine? ¿Cómo lo harán, los llevarán en autobús todas las semanas? Todo lo que se dice que es gratis a alguien le cuesta algo, es muy fácil disparar con pólvora del rey. Es lo que hace Sánchez, y el despilfarro lo tendremos que pagar todos.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Centro de Especialidades San José

Escribo esta carta porque creo que es de justicia agradecer el trato que recibí el pasado 15 de mayo en el Centro de Especialidades San José, de la calle Luis Aula de Zaragoza. Sucede que debía ir a hacerme unas radiografías al Hospital Miguel Servet y otras al citado Centro San José, pero en fechas diferentes. Como tengo problemas de movilidad, me resulta bastante oneroso desplazarme a cualquier sitio, por lo que, una vez explicado el caso, me indicaron que me podían realizar allí las dos pruebas, en una sola vez y en el mismo sitio, para que no me causara ninguna molestia. La atención fue magnífica en todos los sentidos y las tres sanitarias que me asistieron me dispensaron un trato exquisito. Lamento no conocer el nombre de ninguna de ellas, pero quiero que se sepa que en la planta sótano del Centro de Especialidades San José existe un equipo que me invita a proclamar que la sanidad pública española es de lo mejor.

José M.ª Barraguer Reboll. ZARAGOZA

