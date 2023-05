Cartas al director de HERALDO: Promesas y ocurrencias electorales

Promesas y ocurrencias electorales

Entrados ya en periodo electoral, medios escritos y audiovisuales nos regalan con inagotable catarata de promesas que los partidos no se cansan de pregonar y con las que no dejan de asombrar al ciudadano, que ve cómo estas formaciones políticas despiertan de su prolongado letargo cuatrienal que sucedió a los últimos comicios para disputar con denodada imaginación el voceo de un cúmulo de regalos y ocurrencias, en ocasiones disparatadas o poco trabajadas y que no tuvieron tiempo para llevar a la práctica durante la legislatura.

Tal actitud denota que aún hay próceres de la política nacional que ven al ciudadano como inocente colegial que confía y sigue al primer sujeto que le ofrece el brillante y apetitoso caramelo, craso error con el que suelen pagar los resultados electorales. ¿Qué fue de aquellos prometedores programas y voluntariosas promesas con las que nos embelesaron en campañas anteriores? Lamentablemente, son ya frecuentes los casos en los que la cruda realidad nos muestra cómo fundieron su período de gobierno en actividades e inversiones alejadas de lo prometido, cuando no en inexplicable derroche, compadreos e incluso ocasionales corruptelas, que no hacen sino poner en duda cualquier nuevo plan o promesa con el que vuelven a presentarse en nuevos comicios. Eso sí, alejados de todo espíritu constructivo y de colaboración con el rival, no escatiman esfuerzos en intentar socarrarlo y satirizarlo, practicando estrategias difusas y poco ejemplares, en la confianza de arañar unos votos a sectores minoritarios de la población con los que poder renovar o alcanzar el apreciado sillón, paso, tras la campaña electoral, a un nuevo letargo cuatrienal. No es esta la clase de gestores que esperan y necesitan los ciudadanos para poder salir de la precaria situación en la que se halla el país.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Pizarro y la mestiza Francisca

En el Centro Cívico Universidad de Zaragoza, se presentó el libro ‘Los Pizarro en el Imperio inca’, que llamó la atención por su originalidad. Se trata de una historia novelada por José Garrido Palacios, expuesta con ayuda de imágenes, que trasladó al público al Perú del siglo XVI. El autor comentó que en la batalla decisiva intervinieron varios ‘Pizarro’, el conocido Francisco y cuatro medio hermanos, Hernando, Gonzalo, Juan y F. Martín de Alcántara. El primero fue el principal artífice de la victoria, pese a su cuna sencilla por parte de madre y carecer de formación. Francisco formó parte de la Compañía de Levante sin un maravedí en el bolsillo; salió airoso de la isla del Gallo con los Trece de la Fama; se entrevistó con Carlos V en Toledo; consiguió capitulaciones para continuar la conquista de la Mar del Sur; y venció con 168 hombres a unos 25.000 incas en Cajamarca. En pocos años, pasó de soldado a gobernador de Nueva Castilla, capitán general, marqués y caballero de Santiago. Garrido dijo que Francisco estuvo casado con Inés Huaylas, una de las esposas y hermana de Atahualpa. Su hija Francisca, primera mestiza noble del Perú, viajó a España con 17 años y casó con su tío Hernando Pizarro, 32 años mayor, con el que tuvo cinco hijos. Esa mujer fue impresionante, una heroína. Luchadora infatigable por el linaje familiar y por su libertad después de estar encerrada con su marido en el castillo de la Mota casi una década; se introdujo en la corte de Felipe II y ambos fallecieron en 1598. Fue una mujer genial y modelo de lucha, valentía y libertad. Una historia poco conocida que merece ser recordada.

Francisco San Martín Llorente. ZARAGOZA

Permisividad con la ‘okupación’

España es el único país de Europa donde está permitido ‘okupar’ viviendas y donde, al hacerlo, se deja abandonados a dueños y vecinos que lo sufren y se manda un mensaje de permisividad al ‘okupante’. Nuestras leyes no nos respaldan cuando afrontan este tema sin molestar a los que ‘okupan’, que, impulsados por este vacío legal u organizacional, saben hilarlas a la perfección. ¿Por qué? Parece ser un gran tabú rebelarse contra la ‘okupación’, con riesgo de ser acusado de poco social, pero en realidad la ‘okupación’ es un gran foco de problemas sociales graves para todos. Permitir ‘okupar’ es dar un mensaje de dejadez y permisividad, de indiferencia hacia los problemas sociales y también de injusticia hacia el ciudadano que se adapta a las normas y paga sus impuestos, que sin comerlo ni beberlo sufre en primera fila las consecuencias. Sin duda hay que mejorar la resolución de los problemas sociales y deshacernos de la poca cordura que nos lleva a aceptar aquello que en otros países democráticos es impensable. Tenemos los activos, solo nos faltan la actitud y los medios que se necesitan para ello. Dejar ‘okupar’ no es un acto de caridad, nos hunde cada vez más en la ciénaga de la miseria desestabilizando la sociedad. Es además condenar al ‘okupa’ a perpetuar su error y su decadencia, todo mientras otras personas sufren sus desafortunadas consecuencias. Permirtir ‘okupar’ es la nada. Es decidir no hacer nada para solucionar. ¿Por qué entonces dejar ‘okupar’?

Cristina Sande Cecchi. ZARAGOZA

Indignante e increíble, pero cierto

En el año 2015, Pedro Sánchez afirmó que con EH Bildu jamás pactaría. Hasta la saciedad lo repitió. Mintió y engañó a los españoles convirtiendo a EH Bildu en uno de los socios preferentes para el PSOE. Sus pactos y sus concesiones han propiciado que en las elecciones del 28 de mayo concurran en listas electorales del País Vasco y Navarra siete asesinos de ETA (que ahora dicen que rectifican y que si saliesen elegidos concejales no tomarían posesión) y otros 37 condenados por terrorismo que suman 480 años de cárcel. Es una infamia que desprestigia a España en el exterior. Agravia a los españoles de bien, de manera especial a quienes sufrieron atentados terroristas, muchos de ellos socialistas, y a sus familias. Es Sánchez el principal responsable de tal atrocidad, pero no es el único. A esta situación se ha llegado con el beneplácito de ministros, diputados y senadores socialistas que han venido dando plena conformidad en los cuatro años de legislatura. Son también responsables los barones socialistas que nada eficaz han hecho para evitarlo, salvo tibias declaraciones de desaprobación. Es llegada la hora de que los Ximo Puig, Lambán, Fernández-Vara, García Page… se planten y soliciten la convocatoria del Comité Federal del PSOE, hoy desaparecido, y hagan lo que ya hicieron en el pasado, expulsar a Sánchez de la secretaría general del partido. Lo que está sucediendo es indignante, es increíble, pero es cierto. Ni los españoles ni España merecen que terroristas condenados sean candidatos en las elecciones.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

