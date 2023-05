Triatletas en campaña

Anoche soñé que era sido candidato a las elecciones. Iba en vaqueros, con la barriga disimulada por una de esas camisetas mágicas que la esconden, consejo de mi figurinista, que es una figura. Hasta el viernes 26 me tocaba cuidado despeinado antes de salir, ensayo de una sonrisa en el espejo del ascensor, sonreír en la calle a todo el mundo, enfadarme en el mitin al hablar de rivales políticos, desenfadarme tras el aviso de la ‘app’ de salud del móvil, besar niños, bailar con ancianos, estrechar manos, limpiarlas con hidroalcohólico, jugar al curling, tirar con arco y volver a chocar esos cinco. Abrazos los justos, pero sí.

Me subía a tractores, autobuses descapotables, bicis, patinetes; debía ser sostenible, inmarcesible, majete, tajante, empático, hierático, magnánimo, cándido:lo que tocase. Decía «eso es como todo» y «siempre hay matices». Había que exagerar cifras, ensanchar el color de mi quesito en la encuesta del CIS (zas) si mi porciento era ‘currito’ (no pasa nada, decía el asesor), picar en seis sitios a distintas horas o zampar mucho en uno si era menester. Daba vivas a la cultura, la educación, la sanidad, la insania. Cenaba con el clan (sopa fría) y luego a casa; ducha, revisión de la agenda de mañana, fundido a negro. El sábado hacía reflexión:dos flexiones. El domingo, bofetón en las urnas. El lunes me echaban del partido en la misma sede central de Madrid. Volvía en tren y no ubicaba al chungo del vagón, porque era yo.

Y plop: es lunes. Wolfmother aullaba hace un rato en mi despertador, ya he tomado café y estoy escribiendo otra cosa, la mar de serrano: todo era un sueño.