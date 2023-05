Son varias las canciones que ahora suenan en todas las radios y que tratan de esta verdad universal, la del despecho, que sigue colonizando pechos rotos cada día y que provoca cientos, miles de tarareos al unísono que reivindican la victoria –camuflada, me atrevería a decir inexistente– de la persona que canta.

Algo así como reivindicar con un ‘te quedé grande’ el hecho doloroso de no haber sido suficiente. Cabe preguntarse, yo siempre lo hago, quién lo es y en qué circunstancias, suficiente, en este mundo cambiante e inestable en el que el inconformismo se ha instaurado en el ADN de las nuevas generaciones y los sentimientos o las personas parecen reemplazarse como jugadores de refresco que saltan al campo en la segunda parte. Porque lo contrario del amor no es el despecho, por mucho que lo cantemos, ahí todavía quedan residuos, quema la lava y pueden prender todavía los cimientos del hogar ausentado. Lo contrario del amor es la indiferencia, llevar puesta contra tu voluntad la capa de invisibilidad de aquel mago con gafas y, de ser visibles en algún momento, estar deformados. En algún punto alguien pone el zoom sobre nosotros y, sin saber cómo ni por qué, el zoom se aleja, se va alejando, y nos mostramos borrosos conforme la distancia se hace grande. Ya no ves o no eres visto del mismo modo y eso inevitablemente duele. Por eso se cantan canciones o se cogen aviones, se habla del otro. En cambio, se fragua en silencio la verdadera victoria, la de no necesitar arte alguno como forma de redención. Lo contrario del amor es la indiferencia y a todos nos ha tocado o tocará beber un largo trago de este amargo licor.