Millonarios grimosos

Llevo varios días preguntando a los candidatos electorales qué querían ser de mayores. Pocas sorpresas. Uno astronauta, el otro futbolista... Ninguno me dice que quería ser millonario.

Entiendo que no queda bien, pero –vamos a ver– ¿quién no ha soñado con bañarse en monedas de plata como hacía en sus cómics el Tío Gilito? ¿Cuántas veces no fantaseamos con descubrir un barco fantasma repleto de tesoros como en ‘Los Goonies’?

También les digo que viendo el panorama y la nómina de megarricos actuales no sé muy bien por cuál me cambiaría. ¿No les dan todos un poco de cosica? Elon Musk, al que queda como un guante su nombre de supervillano, tiene una pinta de psicópata que no puede con ella. Jeff Bezos le va a la zaga, pero en versión mucho más costumbrista, de hecho, podría pasar como un reponedor de supermercado, un revisor de autobús o un empleado de ferretería. Su fortuna se estima en 13.000 millones de dólares. Eso da para comprar muchas llaves Allen.

De Trump casi mejor ni hablamos y Bill Gates también tiene tantas mansiones como pinta de ‘incel’. Otro de los más grimosos es Mark Zuckerberg, cuyas inversiones atraviesan horas bajas, pero eso no borra su sonrisa robotizada cubierta de silicona a conjunto con un peinado que ni el mejor figurín de Play Móbil. A Zuckerberg le tengo especial inquina, además, porque el fiasco de su metaverso impide que ni siquiera en un mundo virtual paralelo uno pueda convertirse en un millonario tarado, repugnante y de gustos excéntricos.

