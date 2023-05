Vuelve a pasar cerca de nuestra órbita un cometa cuya estela, a diferencia del resto de astros peregrinos, antecede a su paso. Su refulgente brillo atrae todas las atenciones, pero su cegadora luz daña la percepción de quienes se empachen con su vista: una nueva campaña electoral se antepone a las constelaciones, dificultando a los oráculos componer sus cartas astrales.

Muchos serán los nombres electos para las alcaldías y las cortes autonómicas, pero que será ser elegido. Elegir, según Coromines, encuentra su raíz latina en elǐgĕre, ‘escoger’, término que a su vez la encuentra en lěgĕre, ‘recoger’, lo que me hace pensar que, tras muchas generaciones de recogida, se aprende a elegir bien sólo a base de llevarse en el cesto algún fiasco. En ello estamos: aprendiendo a arrancar del lodo ecléctico (derivado a su vez del término griego eklégō, ‘escojo’) y que, por si fuera poco, comparte semántica con égloga, que deviene de eclŏga, ‘selección o extracto’. No sé ustedes, pero a mí me cuesta ver el lado lírico y pastoril en todo esto. Tal vez el mito del Giges y su anillo de la invisibilidad -que pudo servir de inspiración a Tolkien- pueda cumplir con la parte pastoril, aun no siendo bucólico.

Elegimos constantemente, estamos especializados en eso. Una pasta de dientes, un cepillo, una ropa interior y una imagen que exteriorizar, unos zapatos y un paso. Una vivienda y un transporte, una lectura y una conclusión, un interlocutor y una palabra. Pero también somos sujetos de procesos selectivos. El elegido todo lo cambia, como bien sabe Thomas A. Anderson. El caso es que yo mismo he sido presa de uno de estos procesos y, tras pasar la selección inicial y las semifinales, he llegado a la gala final de este particular Concurso de Talentos. ¿Qué decir en 3 minutos a quienes pueden cambiar su vida en un instante? ¿Qué guisar en media hora para agradar al paladar de un tribunal empachado? ¿Qué roles querrán jugar? Francamente, no creo que tenga nada “sorprendente” que decirles, igual que pienso que tampoco tengo nada que contarles a ustedes. No obstante, siento un placer efímero e inverosímil al pensar que alguien ha podido elegir leer esta columna hasta el final. Mil gracias.