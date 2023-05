Cartas al director de HERALDO: Un partido de asesinos o de exasesinos

Un partido de asesinos o de exasesinos

Por fin algunas situaciones ocultas salen a la luz, Bildu llevará a asesinos en sus listas electorales. Nuestra legalidad no lo impide; claro que podría ser de otra forma porque la legalidad es la que configura el Gobierno de turno.

Hoy no se puede impedir que esto ocurra, incluso habrá quien intente utilizar el concepto de democracia para sentirse superior, más comprensivo, indulgente, tolerante, en definitiva mejor ciudadano. Todo porque creen que esos asesinos tienen el derecho a representar a los ciudadanos que les votan. Pero junto a ese derecho hay que recordar que el Congreso de los Diputados acordó por mayoría instar al Gobierno que solicitara al Tribunal Supremo la ilegalización de Herri Batasuna, y Batasuna, y que en 2003 Euskal Herritarrok y Batasuna fueron ilegalizados en virtud de la Ley de partidos. El proceso de ilegalización necesitó que se probara la vinculación entre ETA y sus representantes políticos, por eso, hoy es necesario que se continúe investigando los 379 asesinatos de ETA sin resolver, algo que ha exigido el Europarlamento. Esta investigación es fundamental para encontrar el apoyo que hoy reciben eso 379 asesinos y los ‘ciudadanos’ que les ayudaron. No se puede hacer futurismo, pero sí ser lógico para entender dónde se encontrarán amparados todos estos delincuentes. Esto nos podría llevar a la pregunta de si puede existir un partido de asesinos o de exasesinos. Esos, los que se creerán más demócratas, dirán que si han cumplido con la Justicia tienen todo el derecho, pero espero que la sociedad no olvide a cuantos perdieron la vida en defensa del conjunto que llamamos nación española. Quienes defienden y ocultan a asesinos y cómplices no está bien que decidan el futuro de sus víctimas en una sociedad democrática. Y tampoco está bien que los demócratas les blanqueemos.

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

Vuelta al paraíso

Dentro de unos dias volveré a pasearme en mayo por Zaragoza, como llevo haciendo desde que me jubilé hace ya diez años. Mi única aprensión en mis paseos es encontrarme con los pesados, que son legión, que cuando saben que vives en el extranjero te dicen: «¡Qué bien se vive en España!». Siempre me pregunto qué entenderán por vivir bien. ¿Entenderán que vivir bien no es pagar una cerveza barata porque el camarero gana poco y trabaja mucho? ¿Sabrán que vivir bien significa servicios públicos gratuitos, tener trabajo fijo con un buen sueldo, tener casa con jardin, escuelas, libros y guarderias gratis desde los dos años, una buena jubilación, una buena seguridad social sin esperas, no quedarse a vivir con sus padres hasta pasados los 30 años? Siempre he considerado que los que presumen de algo que tienen son personas prepotentes pero, al contrario, los que presumen de algo que no tienen son ignorantes y me imagino que tendrán algún complejillo de tiempos pasados. Yo por mi parte no me amargo el día respondiendo y explicando cómo se vive por otros países en los que llevo ya casi cincuenta años, sería misión imposible, y me dedicó a aprovechar al máximo la estancia en mi ciudad, aunque algunos me tomen por tonto porque, pudiendo, no vuelvo de nuevo a mi ciudad paradisiaca.

Luis Navarro Valenzuela. ZARAGOZA

La cruz y la moneda

Un amigo viejo, curioso, duro pero bueno, me respondió sonriente, cuando le pregunté por qué llevaba en el cuello una cruz y una moneda, que siempre habían sido para él símbolo y fundamento vital. Me explicaba que la plaga de libros de autoayuda que se publican actualmente, algunos de ellos superventas mundiales, ha hecho mucho daño. Que sus proclamas y reclamos tipo ‘porque yo lo valgo’, ‘el poder de la mente’, ‘si quieres puedes’ o ‘hazte rico en un año’ son promesas irreales y que sólo el 1% de los lectores alcanza los objetivos prometidos. Que el antídoto contra el estrés y la ansiedad global, las plagas víricas, las guerras injustas, los desastres naturales, es decir, los terribles desafíos actuales no está en los nuevos dioses, como son las series alienantes, el Youtube, las plataformas o el sexo virtual y frío. Para mi amigo la espiritualidad, el ahorro, la constancia y la educación, es decir, los valores clásicos se estaban difuminando dejando al ser humano vacío. Para él las monedas y las cruces simbolizaban los valores tradicionales, los valores de toda la vida, los que mantenían el alma sana y fuerte. Que con estos símbolos le había ido bien en su larga vida. No es de extrañar que muchos consideren a mi amigo un tipo trasnochado, caduco y pasado de moda.

Miki Romanos Mur. ZARAGOZA

La incultura del ruido

Cada vez son más las voces que denuncian la existencia en Zaragoza de un gran problema: el ruido. En los últimos años ha ido a peor, afecta a más de 200.000 ciudadanos según el propio Ayuntamiento. Básicamente hay dos focos, que además se complementan. El primero es que, aprovechando la pandemia, se ampliaron las terrazas con el fin de elevar el vaso de tubo y desahogar al gremio. Eso implica menos espacio para aparcar y mucho más ruido. Ahí entra el segundo foco, el de las chácharas de gente en estas terrazas, dando rienda suelta a sus discusiones y elevando tonos con el añadido del alcohol. Se agrava esto último con el buen tiempo. Dicho espacio destroza los tímpanos del sufrido habitante en su vivienda. Vienen elecciones y una de las cuestiones para arreglar es sin duda la del ruido. Hay que regresar al espacio de antes, incluyendo vigilancia de lugares de los que, a las tantas de la madrugada, sale personal con cantos, vómitos y gritos, destrozos y orines directos a esas mismas plantas que ha colocado el consistorio. Hay que mostrar atención a estas molestias a la gente que aguanta en sus casas ruidos infernales, deteriorando salud y rompiendo derechos básicos. Y en cualquier barrio de la ciudad, no en unos pocos. De cara a las votaciones lo tengo muy claro. Menos flores y luces extra y más vigilancia con temas en verdad básicos.

Fermín Alonso López. ZARAGOZA

El calor y la sequía

Las elevadas temperaturas durante los primeros cuatro meses del año, y particularmente el mes pasado, cuando se alcanzaron 38,8 grados, la más alta temperatura registrada en un mes de abril, hacen prever un seco y excepcional verano. Los medios de información nos advierten de que al alto efecto térmico se le suma una larga sequía que casi ha agotado los embalses y secado los campos. Lo paradójico del caso es que, pese a que los expertos advierten de que las lluvias en el horizonte brillan por su ausencia y que la sequía ha venido para quedarse, este aumento tan inquietante de las temperaturas sigue sin ocupar un gran espacio en el debate público.

Carmen Trasobares López. ZARAGOZA

