Cartas al director de HERALDO: Exmiembros de ETA en las candidaturas

Exmiembros de ETA en las candidaturas

Me alegro, creo que no puede ser de otra forma, de que los siete antiguos miembros de ETA condenados por crímenes de sangre que iban a presentarse a las elecciones municipales hayan decidido retirar sus candidaturas.

Pienso que es un triunfo de la presión social y de la opinión pública. Un triunfo destacable, porque me temo que en el País Vasco y en Navarra más bien suele ocurrir al revés, que la presión abertzale estrecha el campo de actuación de quienes no comparten el nacionalismo excluyente. Y eso, todavía años después de que ETA dijese que dejaba las armas. No habrá pues asesinos convictos que entren a ser concejales de los ayuntamientos vascos y navarros. Me alegro, repito. Pero me sigue pareciendo una vergüenza que otros treinta y siete exetarras, o miembros que fueron del entorno de la banda terrorista, se mantengan en las listas electorales de EH Bildu. Esas personas, aunque no se manchasen las manos de sangre, han sido cómplices, en mayor o menor grado, de los crímenes de ETA y moralmente es repudiable que puedan convertirse en representantes políticos de los ciudadanos. Pero tampoco hay que sorprenderse de esa falta de respeto a las víctimas ni de esa degradación moral en una formación política cuyo principal líder, Arnaldo Otegi, también fue militante de ETA y condenado por el secuestro de un directivo empresarial, y debemos suponer que participó en otras ‘acciones’. Y me resulta muy difícil de digerir que, en su comunicado, los asesinos que ahora han retirado sus candidaturas pretendan dárselas como si sintieran alguna empatía por las víctimas de ETA o que digan que han hecho autocrítica, cuando no ha habido muestras de un auténtico arrepentimiento ni reconocimiento de que sus crímenes carecían de justificación. Mi indignación, por lo tanto, se mantiene.

Víctor J. Mazón Uguet. ZARAGOZA

Enhorabuena, Zaragoza

El que la sigue la consigue. Zaragoza, capital de Aragón, cuya población es mayor que la de todo el resto de la Comunidad, ya ocupa el cuarto puesto en la clasificación por número de habitantes de ciudades españolas, sólo superada por las dos grandes, Madrid y Barcelona, y por Valencia, a la que casi le pisa los talones. Una prueba de la pujanza económica, comercial, turística y de movilidad de una ciudad situada en el corazón del cuadrante nordeste de España, equidistante de Madrid y Barcelona, las dos únicas ciudades millonarias del país. Tenemos un cuarto puesto para rato (si esto fuera la Liga, estaríamos en la Champions), pero nuestra pujanza está asegurada para muchos años. Enhorabuena, Zaragoza.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

La mascarilla como hábito

Fernando Simón (director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) ha dicho que sería bueno que se añadiera la mascarilla como hábito saludable, a la vez que anuncia que se está evaluando la retirada de la obligatoriedad de usarla en los tres supuestos que se mantienen: centros sanitarios, farmacias y centros sociosanitarios. Tiene que ser un hábito para sanitarios y farmacéuticos porque están en relación con personas enfermas. Para el resto de la población no la veo útil ni necesaria. Nadie la usa ya en el transporte público ni en donde coinciden con otras personas, como son los espectáculos públicos en interiores o en exteriores. Con el calor, la mascarilla resulta muy molesta. Si se utilizan gafas, tampoco son cómodas, pues los cristales se empañan. Creo que hemos de perder el miedo a la pandemia de la covid a estas alturas como se perdió el miedo a la gripe. Eso no quita que haya libertad para que se la pongan las personas vulnerables o enfermas evitando perjudicar a los demás, o quien quiera. A nadie perjudica que otras personas usen la mascarilla.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Modista en Argentina

En su juventud, años cincuenta, una de mis tías emigró a Argentina con su novio. El oficio de modista lo aprendió de su madre e hizo de él una manera de ganarse la vida. Con su trato dulce de asturiana fue cosiendo los vestidos, trajes y demás prendas a personas influyentes en Argentina. Una clienta la introdujo en la embajada española. La esposa del embajador la reclamó un día para su uso personal. Pagaban bien a los empleados de la embajada y mi tía accedió. Al ser española mi tía, la esposa del embajador la colmó de halagos, le enseñó el probador en donde trabajaría, una amplia habitación llena de espejos y armarios. Le propuso un primer encargo, un uniforme para la cocinera, negro, de gala, con delantal blanco, de tela de batista blanca, con punto de nido de abeja y unas puntillas bordeando la prenda. Fue un examen y la mujer del embajador quedó satisfecha. Se sucedieron los encargos. En el probador la señora se sentía relajada y habladora. Sus intimidades se las confiaba a mi tía. Un día, cerca de la embajada, un par de hombres abordaron a mi tía y le preguntaron qué sabia de los embajadores. Se sintió intimidada y su respuesta fue evasiva. Le propusieron colaborar con ellos. Mi tía sintió miedo. Todos los días la abordaron insistiendo en que colaborase. Se lo comentó a su compañero y decidieron regresar a España. Cuando se hizo anciana, viuda y sola, me llamaba por teléfono a menudo y me contaba las historias que vivió en Argentina con nostalgia.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

En clave seductora

En la campaña electoral, la maquinaria de los partidos se ha organizado en modo publicitario; es decir, en clave seductora. Y para no caer en la fascinación de los excesos propagandísticos, convendría que los afrontáramos con serenidad y cordura, antes de ejercer nuestro derecho y deber de otorgar el voto. Como no toda la mercancía que nos van a ofrecer estará en buen estado, importaría que adoptásemos ciertas providencias para detectar su hedor. No bebamos en una sola fuente informativa, sino que contrastemos las noticias y opiniones. Confrontemos las promesas que los partidos realizaron en anteriores comicios con su rango de ejecución. Si en alguna ocasión se burlaron de los votantes y obtuvieron rédito, lo repetirán sin duda. «Si te engañan una vez, suya será la culpa; si te engañan dos, es tuya». Verifiquemos si proponen iniciativas equivalentes en todas las demarcaciones, porque, si son paradójicamente complacientes con las ambiciones de cada territorio, no es que pretendan adecuar sus propuestas a la singularidad de cada región, sino que obedece a un perverso cálculo electoral. Recelemos de quienes nos prometen el oro y el moro, porque, como dijo Quevedo, "nadie ofrece tanto como el que no piensa cumplir".

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

