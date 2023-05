Para llenar el vacío que deja la realidad es necesario inventar”, dice John Berger en el libro “Fama y soledad de Picasso” donde concluye que el pintor, encerrado en su genialidad, vivió aislado como un emperador en su corte privada. Según Berger, a Picasso nunca le faltó sensibilidad ni fuerza creadora, lo que le faltó fueron temas.

La lectura de este ensayo, que me regaló mi amiga Elena hace unos días, ha coincidido con la noticia reciente de que la obra de Picasso, por primera vez en la historia, se ha empezado a devaluar a causa de diversas cuestiones sociológicas que no son fáciles de explicar. Y, sinceramente, y aunque me ha dado mucho que pensar, Picasso no es mi tema. Sin embargo el tema de los temas me ha resultado interesante. Cuando alguna vez me preguntan que de qué escribo suelo responder que de las pequeñas cosas de la vida cotidiana: de paseos por la ciudad o por el campo, de lecturas, de mis macetas, de las excursiones o viajes que hago con Antoine en coche o en moto por los polígonos industriales, de las amigas que siempre están ahí, de la madre y de la sobrina con la que comparto por wasap comentarios sobre el festival de Eurovisión o sobre el resultado de su último examen de Derecho Penal. Y también de mis recuerdos y del pasado, de eso que Luis Landero llama “el fardo de la vida”, la memoria de lo vivido que, según él, no se acaba nunca. Ojalá pudiera yo inventar algo y encontrar temas en la imaginación y la fantasía que no he sabido cultivar. Porque al final el tema es cómo encajar en la tozuda y extraña realidad.

