Olvidar a Jarnés

Podemos olvidar a Benjamín Jarnés? No debemos, claro, y sin embargo en un reciente plano de las casas habitadas en Zaragoza por ilustres vecinos no aparece el nombre de Jarnés, con ser tan ilustre o más que algunos de los incluidos.

No nos extraña. Suele ser bastante habitual entre los conocedores de nuestra ciudad olvidar que Benjamín Jarnés fue un ilustre vecino nuestro, y no solo como estudiante del Seminario de Zaragoza, donde pasó bastantes años, sino que tuvo casa propia, en la antigua calle de Solidaridad Nacional, luego Capitán Portolés, y finalmente del Dr. Rodríguez Campoamor, 4, que también sobre esto del cambio de los nombres de la calles se podrían decir cosas sabrosas.

A Jarnés tal vez no se le perdona que, en sus años de esplendor, en el Madrid prerrepublicano, tuviera tanto poder en la ‘Revista de Occidente’, bajo la dirección de Ortega y Gasset, que no le ahorró elogios, y sus aportaciones a las biografías de la colección ‘Escritores Hispanoamericanos de los siglos XIX y XX’, donde se encargó de figuras como Castelar, Zumalacárregui o Sor Patrocinio. Su papel como asesor en la citada revista no siempre fue bien comprendido por algunos colegas de Jarnés, que en plena guerra civil y en sus años de exilio, mereció reproches de compañeros de generación, que no le mostraron ningún apoyo, sino todo lo contrario, aunque Jarnés tuvo que aceptar todo tipo de trabajos para poder subsistir. Así se debería escribir la historia, contando sus entramados menos satisfactorios, pero algunos historiadores prefieren silenciar lo que no les interesa.

Su silencio, por estos y otros motivos, se produjo tanto en el exterior como en el interior, en el exilio como en el ámbito nacional, con algunas excepciones, como la del editor Janés, que le publicó sus primeras novelas tras la vuelta del escritor a España, o la de Espasa-Calpe, que sigue reeditando sus grandes biografías. Tras la celebración de un congreso dedicado a su figura, gracias a uno de sus viejos amigos, Ildefonso-Manuel Gil, la Institución Fernando el Católico ha ido publicando excelentes estudios sobre su obra, y recopilaciones de sus escritos.

Y vamos con otros dos ilustres: José-Carlos Mainer e Ignacio Martínez de Pisón, que han obtenido los Premios Búho que conceden los Amigos del Libro zaragozanos, capitaneados ahora por Eugenio Mateo. Resulta un tanto sorprendente que dos personas con sus notorias trayectorias literarias como Mainer y Pisón no hubieran recibido estos galardones, que llevan ya más de treinta años instituidos. Pero bien está que se haya rectificado ahora.

Volviendo a los olvidos, y repasando ese callejero de ilustres convecinos, el nombre del gran Moneva, toda una institución en sus tiempos, del que todavía se conserva su mansión de la calle de Sanclemente, en estilo neomudéjar y que no ha estado libre de acechanzas inmobiliarias que pretendían hacerla desaparecer. Cosas de esta ciudad de nuestros amores, desamores y olvidos.

Y un ruego final al Ayuntamiento zaragozano: que Jarnés tenga también su placa en la que fue su vivienda.