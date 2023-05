El paso del tiempo.

Como persona que no reflexiona demasiado, suelo prestar bastante atención a quienes sí ejercen de librepensadores: hermoso palabro, por cierto, que en su día fue arma arrojadiza para intolerantes y defensores del ‘statu quo’. Me hipnotizan las arquetípicas reflexiones argentinas, con adjetivos que no rescató el Quijote o hizo brotar el roce maravilloso entre las tradiciones y las circunstancias. Me cautivan y repelen por igual las peroratas enérgicas, con afán proselitista, que emergen de bocas seguras de sí mismas; otro estado que me pasma, yo que dudo hasta del pie con el que voy a entrar en casa. No suelo decir lo que pienso, sino lo que se me ocurre; sin embargo, hay muchísima gente que verbaliza con gran rotundidad cosas que lleva tiempo rumiando, y que probablemente han acabado calando en su forma de ser, con el apoyo de algunas citas acertadas. Mis mayores ya me había advertido que poco a poco iría trivializando dramas otrora terroríficos, pero esa teoría no se aplica a todo el mundo: hay quienes se angustian aún más con las sienes y las barbas ya pobladas de canas.

Luego están las frases célebres, y el tiempo es el sujeto de no pocas de ellas: por ejemplo, se dice que refuerza las amistades verdaderas aunque, sibilino él, las haya separado físicamente. Curiosamente, así suele esgrimir sus argumentos la persona que descuidó esa amistad y pretende recuperar la complicidad marchita con un movimiento de varita. Se atribuye además al tiempo el rango de seleccionador con los amigos. A veces es implacable; otras, compasivo, e incluso cándido.Personalmente no lo creo tan poderoso: la suerte le gana el pulso. Y suerte tengo de contar con la joven que escribe justo aquí al lado. Salud, Eva, amiga mía.