Inconsistencias líquidas y democracia

Aunque la noción de ‘estado líquido’ la propuso y describió el filósofo Nikolái Berdiáyev, nacido en Kiev en 1874, fue el sociólogo y pensador polaco Zigmunt Bauman quien la popularizó.

Los dos militaron en el socialismo y padecieron la tiranía comunista: a Berdiáyev, la crítica del comunismo le costó el exilio en París, y sobre Bauman (1925-2017) recaería igualmente el destierro: tuvo que renunciar a su nacionalidad en una de las purgas del régimen totalitario de su país.

Bauman se sirve del adjetivo ‘líquido’ en sus principales obras de la última década del siglo XX y primera del XXI (‘Modernidad líquida’ –2000–, ‘Tiempos líquidos’ –2006–, ‘Miedo líquido’ –2006–, o su más reciente ‘Amor líquido. Sobre la fragilidad de los vínculos humanos’, cuya versión en español es de 2018) para referirse a una modernidad (otros la llaman postmodernidad) en la que todo va perdiendo fuste y solidez; de ahí que caracterice los tiempos presentes como ‘líquidos’, dando cuenta con ello del tránsito de una modernidad ‘sólida’ y estable en lo cultural a una modernidad cada vez más voluble e inconsistente, en la que nada perdura el tiempo necesario para cobrar firmeza, y donde apenas quedan marcos de referencia para el obrar humano. Pero lo que Bauman denuncia ante todo con esta profusión de lo líquido es que el ser humano se ha vuelto frágil también con sus semejantes, y por eso las relaciones humanas pierden su eje y cada vez resulta más difícil consolidarlas. Llama ‘desvinculación’ a este hecho, pero se le podría denominar, quizás con más acierto, ‘despersonalización’, porque los vínculos humanos son esenciales para las personas, y la carencia de ellos o su descuido provoca grandes deterioros en las relaciones interpersonales. Sorprende que, en su ‘Ética posmoderna’, Bauman, partiendo de lo social, llegue a descubrir los lazos personales y a las personas mismas como realidades eminentemente abiertas a los demás y forjándose con ellos; la lectura de Emmanuel Lévinas, autor de una ética maravillosa en torno al rostro del otro, contribuyó, desde luego, a ello.

La ruptura de los vínculos interpersonales provocada por la posmodernidad

se acrecienta con el consumismo y con el uso masivo de tecnologías que suplantan la relación real y directa entre las personas, exacerbando el individualismo



Desde sus estudios sociológicos, Bauman aborda fenómenos tan actuales como el consumismo, que tanto ha cambiado a las personas, provocando la desaparición de valores esenciales en la relación con los demás, como la lealtad y el cultivo más delicado de la amistad… Todo esto se traduce en una gran merma de la responsabilidad hacia los otros y en el aislamiento que tan inmensa factura de soledad está pasando en nuestras sociedades. Y es que relacionarse supone responder del otro, y por eso nos vincula a él de forma natural y sencilla; pero parece que hoy todo nos fuerza a no robustecer esos vínculos, o a nutrirlos de manera artificial, evitando a toda costa encuentros verdaderos, que son los únicos que edifican y sostienen.

Bauman denuncia que las tecnologías fomentan esta situación de manera desconcertante, que el uso de tantos artilugios no hace más que alimentar el individualismo, sin que apenas nos percatemos del proceso en el que andamos inmersos. Es un avisador cuando recalca que la despersonalización, al tiempo que acrecienta el solipsismo, genera un gran desdén de la vida íntima y de cuanto tiene que ver con los adentros de las personas, tan esencial en el cuidado de la vida personal, tan imprescindible para el ejercicio de la libertad. Y todas estas reflexiones le llevan a profetizar sobre la creciente debilitación de la democracia, mostrando, por ejemplo, que internet nos engaña "haciéndonos creer que mediante los ‘me gusta’ y los comentarios podemos realmente modelar y difundir una democracia universal, pero en vez de eso lo que creamos no es más que nuestra propia visión personal e individual, que acabará sumándose a otras visiones individuales distintas"; es decir, que fomenta aún más el individualismo e incita enfermizamente a no tener más centro que el propio ombligo.

Bauman propone reflexiones necesarias de las que la endiablada prisa nos aleja. Y alertó sobre este constante ir y venir, sin ningún pudor, de lo privado a lo público, aunque sea tan superficialmente, porque él mismo constató que la vida común que generamos con estas nuevas maneras de comunicar se parece mucho más al totalitarismo que a la democracia.