Regalo voto

La ciencia no interesa". Sin tapujos. Esta es la meditada reflexión de una amiga que ha trabajado como secretaria de dirección de un centro de investigación.

En dos décadas ha visto pasar por este centro de élite a varios ministros de distinta cartera y diferente signo político, secretarios de Estado, directores generales, presidentes de comunidades autónomas y un largo etcétera. Al principio creía que las cosas podrían cambiar, pero, tras más de veinte años de experiencia y realidad, se rinde a la evidencia. La ciencia no interesa.

La ciencia no es prioritaria para el 28M. Estas últimas semanas he acudido al menos a seis encuentros y foros con políticos. Me ha costado alguna recriminación de algunos investigadores por acudir a estos eventos, pero si queremos que los políticos hablen de ciencia, los científicos deberíamos estar en sus ecosistemas y reclamárselo. Ni una sola mención, ni un amago en sus discursos. Da igual que en España prácticamente solo aumente la productividad con la destrucción de empleo o que la productividad por mejora tecnológica sea escasa. Da igual que hace tres años estuviéramos aterrorizados y encerrados en casa y fuera la ciencia la que nos salvase. La sociedad y los políticos pasaron por la ciencia, pero la ciencia parece no haber calado en ellos. Educación y cultura tres cuartos de lo mismo. En las últimas elecciones me propuse vender el voto al mejor postor en materia científica. En esta lo regalo al que la mencione un poquico. ¡Marchando una de bravas!