Cartas al director de HERALDO: Visitando la Cuba de Almonacid

Visitando la Cuba de Almonacid

Hemos disfrutado de una maravillosa excursión. Tras pasar por Belchite –visita guiada–, nos dirigimos a Almonacid de la Cuba, precioso municipio en la comarca del Campo de Belchite, junto a la presa romana en pie más alta del mundo (casi 34 metros), que se puede disfrutar con visita guiada.

La guía nos contó la historia de la presa (conocida como la Cuba) –declarada bien de interés cultural–, habló de las fiestas ‘romanas’ del pueblo y de cómo funcionaban los dos molinos, uno público y otro privado. El público es del siglo XV, restaurado en 2020. Se nutrían del agua de la presa, del río Aguasvivas. La presa se ha datado a inicios del siglo I después de Cristo, mediante la prueba del carbono 14; época del emperador Augusto. Se trata de una sólida estructura de importantes dimensiones y geometría irregular, pero debido a las reiteradas intervenciones (incluidas las musulmanas) queda enmascarada en gran medida la primera estructura. Su muro se asienta directamente sobre la roca y está realizado en hormigón romano y revestido por sillares. Se usó principalmente para fines agrícolas, aunque también como abastecimiento urbano. A partir del siglo III fue abandonada hasta época musulmana, cuando empezó a ser utilizada como azud, función que todavía cumple. Tras visitar la presa, puede uno dirigirse por una serie de pasarelas hasta el pueblo, por la margen izquierda del río, tras llegar desde la margen contraria por un puente colgante, que cimbrea bastante, pero que es totalmente seguro. La excursión es muy cómoda, ya que es una ruta circular de una hora aproximadamente en torno al paraje que rodea el casco urbano de la localidad. Y donde se puede admirar la flora y fauna del lugar. ¡Una experiencia inolvidable!

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Con la perrita en el autobús

Cogí el autobús de la línea CI1 en la parada de la Expo. Viajaba con una perrita de 3 kilos en su mochila-trasportín. Después de picar dos viajes, me dice que tengo que bajar porque no puedo llevar al perro. Le comento que viajo muchas veces tanto en bus como en tranvía, me habla de la normativa y le pregunto que dónde lo dice. No lo sabe, me explica que tiene que ir en un cajón. Imposible razonar, me bajo y le pido la hoja de reclamaciones, supongo que no servirá para nada. Eso sí, me amargó la mañana de ir a elegir el regalo de la madre. Le pido a la empresa que informe y eduque a sus trabajadores, la mayoría estupendos.

María Luisa Luesma Gargallo. Zaragoza

La pertinaz sequía

Cuentan nuestros mayores que un gobernante de hace más de cincuenta años siempre se refería al fenómeno de la sequía como «la pertinaz sequía». Se ve que el asunto le preocupaba. Esto explica su manía por inaugurar pantanos. Tenía obsesión por construir presas para embalsar agua en momentos de demasía, y así en tiempos de sequía, por supuesto pertinaz, que la gente pudiera beber y regar los campos. Su obstinación le llevaba a mandar construir presas allí donde hacían falta. Y tenía prisa por inaugurarlas y salir en el NO-DO, que entonces era como el Telediario. Hoy, la política está zarandeada por ideologías inhumanas, y también condicionada por ‘lobbies’ multinacionales con grandes intereses económicos. En estas coordenadas resulta verosímil creer algunos disparates que circulan por las redes, como que España lidera la lista europea en demolición de presas; o que se contamina con yoduro de plata el espacio aéreo para manipular nubes y causar lluvias torrenciales o sequías. Hoy la expresión ‘cambio climático’ se utiliza a la ligera cuando se citan cambios meteorológicos, propios de la naturaleza, como argumento para avalar esa teoría de dudosa credibilidad científica, porque los cambios climáticos se desarrollan en eras geológicas que transcurren durante millones de años. Pero existen circunstancias en que el anuncio de ‘cambio climático’ puede resultar cierto: cuando es provocado intencionadamente, por ejemplo, con acciones destinadas a provocar inundaciones o sequías para empobrecer y debilitar una nación. El hombre dispone de medios para cometer barbaridades enormes, y las comete.

José Murillo Berges. ZARAGOZA

Cuando éramos imprescindibles

Todo empezó en marzo del 2020. Los agricultores y ganaderos éramos gente privilegiada e imprescindibles. El Gobierno nos tenía en consideración y no faltaban elogios para está bonita y digna profesión. Tres años más tarde estos profesionales estamos sufriendo una sequía espantosa y sin precedentes. El Gobierno habla de medidas contra esta sequía, que estaban ya pensadas desde el año pasado por el encarecimiento de los costes producción. Los días pasan y los campos se secan, nuestros ganados no tienen qué pastar, y aquí seguimos esperando a que se decidan. Pero si el sector primario flojea esto deriva en otros que también se pueden ver gravemente afectados. En fin, confiemos en que llueva algún día, porque si no, visto lo visto, no sé dónde terminaremos.

Carlos Pinilla Latorre AGRICULTOR Y PASTOR. LA MUELA (ZARAGOZA)

Tiempos de cultura

Mi infancia tiene descampados donde jugaba al fútbol en el Barrio Oliver; en el Instituto Goya, el recreo acababa en un descampado. También mi padre jugaba al fútbol con nosotros en esas porterías hechas de piedras, cuando volvíamos a casa; por el Castillo Palomar había otro descampado lleno de amapolas con olor a espigas, el aroma del olvido. El hombre es un ser de lejanías, un pasado que jamás regresará, hoy es la soledad de un día laborable, una tarde abriéndose paso en la nada. Seguirá mi tristeza paseando por rincones de sombra recordando el Círculo de Lectores, motor intelectual y sentimental de nuestra adolescencia y juventud. Esperábamos con avidez la revista para pedir los discos y los libros que nos alimentaban el alma. Rosa León, Luis Eduardo Aute, Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Pablo Milanés formaban mi elenco; luego grababa las canciones en una cinta para regalársela a mi novia. Los libros, de Thomas Mann a Heinrich Böll, de Cortázar a García Márquez, de Delibes a Cela, innumerables autores de los que podías disfrutar mes a mes. Entonces la cultura era importante, no como ahora, que dicen que son saberes inútiles. ¡Cuánto hemos cambiado! La revolución digital ha dinamitado nuestra existencia cultural, hasta para ir al cine se nos ha complicado muchísimo, ¡maldito móvil!. "Fue en el cine, ¿te acuerdas?, en una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, y entonces te besé, eran las cuatro y diez".

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

