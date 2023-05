Están floreciendo los tilos de Independencia y me acuerdo de Félix Romeo y de Vicente Almazán, que tan felices fueron paseando bajo sus ramas. Han regado las calles y un gorrión bebe de un charco.

Hay pocos títulos más sencillos y hermosos en la historia de la literatura como el que Bécquer puso a sus apuntes: ‘Libro de los gorriones’. Pese al fin oficial de la covid, todavía hay quienes no se han desprendido de las mascarillas. Son los últimos zombis pandémicos. Dos mujeres colombianas, cada una con un chupachups en la boca, pasan a mi lado conversando entre ellas y oigo que una le dice a la otra: "En el barrio del que yo vengo, entras con zapatos y sales descalza". Me siento en un banco de la plaza de Santa Engracia a charlar un rato con San Lamberto. Quiero saber qué le parecen los nuevos autobuses urbanos. San Lamberto me dice que no echará de menos los viejos buses rojos porque no soportaba las ruidosas ventosidades que expelían. "Y sobre los nuevos uniformes de los barrenderos, ¿qué opinas?", le pregunto. "Más que barrenderos, parecen mecánicos", me dice, sonriendo irónicamente desde su cabeza cercenada. Lo que le alegra al tozudo santo zaragozano es que haya aumentado, exponencialmente, el número de barrenderas. "Me gustan las mujeres con uniforme", me dice por lo bajo, volviendo a sonreír.

La ciudad cambia de maquillaje, de atrezzo y de música, muta y se reinventa cada día, pero hay algo en ella que permanece inmutable. ¿Es el azul purísimo del cielo? ¿Es la caricia áspera del viento? ¿O es la suave luz que inunda las calles en estas tardes de primavera en las que la estoica ciudad se abandona a la ‘joie de vivre’?