Cartas al director de HERALDO: Para un envejecimiento saludable

Para un envejecimiento saludable

Somos una sociedad que ha logrado uno de los mayores logros de la humanidad al conseguir alargar la esperanza de vida. Este año, en España, los hombres alcanzarán 81,7 años y las mujeres 87. Se espera, que dentro de nueve años residan aquí casi 20 millones de mayores de 64 años. Esta evolución plantea problemas en la salud.

Hay estudios que encaminan a una nutrición saludable, junto al ejercicio físico moderado, como los dos elementos que pueden determinar la calidad de vida de las personas mayores; junto al caminar, los ejercicios de fuerza son fundamentales. Pero también, el aprendizaje influye en este proceso, al mejorar la salud intelectual, el pensamiento y la memoria. El paso de la edad no impide adquirir nuevos conocimientos en un mundo en constante cambio. El aprendizaje también puede aportar ilusiones y proyectos a la vida de las personas, a fin de tener una mejor calidad de vida en el paso de los años. Ser mayor no significa tener peor salud. Todo depende de la actitud de las personas al acabar la vida laboral. Además del aprendizaje, también está la ayuda a los demás, mejorando la felicidad personal, al permitir crear un modelo social de colaboración inexistente en la vida pública. Ejercicio físico, nutrición, aprendizaje, proyectos, ayuda a terceros son las nuevas materias que están y van a determinar la salud y la calidad de vida del 42,50% de la población española en próximos años. Sin duda, estamos asistiendo a uno de los mayores cambios sociales de la historia de la humanidad, que van a determinar el reto de mayor o menor presión al sistema sanitario en este proceso de envejecimiento. El otro reto lo tenemos en el incremento de la natalidad, a fin de tener una pirámide de edad más equilibrada y unas pensiones sostenibles. El aprendizaje y la colaboración no entienden de edad.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Lo público y el poder

Paseando por una calle de Zaragoza me topé con la sede de un partido político. El lema en su puerta me llamó la atención: "Todo el poder para lo público", o algo semejante. El resto del paseo fue una reflexión sobre el texto, con unas cuantas dudas que expongo. ¿De dónde emana ese poder? Se supone que del pueblo, pero, ¿debe ser permanente o debe someterse a controles periódicos (elecciones)? ¿Es total, es decir, se superpone a lo privado, incluso a la propiedad y a los derechos individuales, aunque sea circunstancialmente? ¿Qué relación tiene con las leyes?, ¿cuál de ellos predomina en caso de conflicto? Probablemente el calor afectó a mi mente, no siendo justificadas tantas dudas. Seguramente el texto que leí era un simple lema, sin mayor trascendencia. Ya en la terraza del bar, con una cerveza fría mediante, la cabeza me seguía bullendo. Vale, sólo era un lema, pero la realidad me dice que algunas personas oponen con saña la sanidad pública a la privada, cuando la lógica indica que deberían actuar al unísono; situación semejante con la educación, ¿en verdad todos los recursos deben ser para la enseñanza pública?, ¿acaso no buscamos como sociedad una juventud bien formada? Tengo que dejar de pasear por ciertas calles o me volveré loco.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

No nos lo podemos permitir

El pasado día 3, el Ayuntamiento de Zaragoza lanzó una campaña de sensibilización para reducir el consumo de agua denominada ‘Cuidemos cada gota’. Excelente iniciativa, pero cada día veo que se gastan miles y miles de litros en mantener verde el césped de nuestros bien cuidados parques. ¿Nos lo podemos permitir? Les recuerdo que Zaragoza es seca y estamos afrontando una sequía como no se había visto. Más aún, y aprovechando la sensibilidad mostrada por nuestros políticos hacia el ahorro del agua, les insto a que, a imitación de nuestros vecinos franceses, se prohíba el llenado de piscinas particulares. Aunque lo podamos pagar, no nos lo podemos permitir, ya que esta sequía amenaza con ser la más dura conocida en décadas y puede que en el futuro nos acordemos de esos litros gastados en el ocio de unos pocos. Si nuestros políticos no toman medidas en este sentido, apelo al sentido común de los propietarios de esas piscinas particulares. Sencillamente, no nos lo podemos permitir.

Luis Miguel Calvo Fernández. ZARAGOZA

Residuos en la calle

La calle Emilia Pardo Bazán parece un vertedero. He denunciado ante la Policía, la Junta de Distrito y el Ayuntamiento que de manera persistente se depositan todo tipo de residuos fuera de los contenedores, desde neveras hasta restos de comida. Esto hace que sea difícil acceder a los contenedores, además de la insalubridad, con acumulación de ratas, palomas y gatos. Cuando he advertido a algún infractor he recibido amenazas y gritos, haciendo que la convivencia no sea fácil. Me consta que es una impresión generalizada entre los vecinos. Cuando me he puesto en contacto con la Policía Local la respuesta ha sido que no están "para eso", pese a que hay una ordenanza al respecto. Necesitamos ayuda y que quien deba cumpla con sus funciones.

José Luis Vadillo López. ZARAGOZA

¡Quién tuviera veinte años!

Es una frase hecha y suele utilizarse casi siempre con superficialidad, pero también a veces, qué humano resulta escucharla a quienes han cumplido por ejemplo los sesenta años. Cuando me llega esa sinceridad por boca de una amiga, no puedo por menos que contestar con otra veracidad, pero antagónica, y le digo que yo no añoro los veinte años hasta querer alcanzarlos de nuevo. El motivo principal sea, quizás, porque a esa edad no tenía a mi hija ni a mi nieta y por lo tanto no podía disfrutar, en ese momento, de sus vidas felices al lado de mi marido. Como tampoco tenía mis libros, ‘mi’ habanera y ‘mi’ himno. Esta reflexión me sirve para estar a gusto con mi edad y no querer retroceder a pesar de los achaques, que en ningún modo padecía en mi segunda década de vida. Además, si volviera a mis veinte años, iba a tener que pasar por momentos dolorosísimos al soportar la pérdida de seres queridos. No, yo no quiero volver a tener veinte años, aunque a esa edad era joven y feliz, sobre todo porque disfrutaba de una maravillosa familia y ya conocía entonces a la persona con quien compartiría mi vida. En este momento me viene a la memoria que al decirle yo a una muy querida joven de la familia que me parecía muy bien su novio, ella me dijo que sí que estaba muy feliz, aunque algo tarde –ella tenía 25 años–. Y lo que yo no supe decirle entonces se lo digo ahora: acertar en eso, no tiene edad. Nunca es tarde ni pronto, es cuando llega y así se siente para siempre. Quizás esta respuesta no se la hubiera dado si yo tuviera veinte años.

Mary Carmen Alejaldre Cabeza. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es