Me encuentro con una compañera de estudios; hace tiempo que no la veía. En la típica puesta al día le pregunto: "¿Desde cuándo sois pareja tú y J.?". Se conocieron en el colegio, años después vivieron juntos, se registraron en el Ayuntamiento como pareja de hecho, hicieron una fiesta de celebración de su convivencia y finalmente, hace unos meses, han contraído matrimonio.

Treinta años separan los extremos de la narración. ¿Qué me contestará? Hay media docena de respuestas posibles, todas ellas correctas.

Una pregunta mala no puede obtener respuesta buena. Si los términos en que se expresa admiten muchos significados, serán posibles varias respuestas, pero de escasa utilidad.

"España, ¿desde cuándo?" es una de esas preguntas malas. Podría empeorarse si preguntásemos por esencias (ser) o existencias. Como no se me ocurre ninguna palabra que no disperse más el abanico de respuestas, la dejaremos sin verbo.

Para construir un análisis útil tendré que introducir muchos matices. Empezaré con una primera restricción: de todos los contextos en que la palabra puede usarse, me limito al jurídico político. Aquí, si nos situamos en la escala de entidades jurídico políticas, diremos que estamos buscando el extremo más formalizado (al nivel del matrimonio de mi amiga): busco una España como sujeto jurídico político colectivo soberano, fuente de toda jurisdicción. Este grado de certeza y precisión sólo lo adquiere desde el proceso constituyente de Cádiz (1810-1812).

Visto desde la actualidad, esa transición hacia un reino de España como sujeto jurídico político colectivo debió haberse planteado en el siglo XVI y realizado en el XVII. Pero pocos lo vieron siquiera útil. España era una entidad política evidente; protagonista principal de la política mundial. Nuestro rey retenía en unas solas manos los títulos ‘españoles’. La unidad de monarca, de monarquía, tenía efecto constituyente suficiente.

En este contexto la ‘España’ actual no es desde luego una invención de hace cuatro días; pero tampoco la realización de una idea histórica inevitable e indestructible ni el cumplimiento de un destino asignado. Es una construcción que requiere voluntad, esfuerzo, administración sabia del pasado y rigor en conceptos y narraciones.

A lo largo del tiempo la palabra se había ido insertando en varios sistemas de conceptos jurídico políticos, cambiando de significado.

‘Hispania’ no designaba una unidad administrativa romana. Ni Provincia, ni Prefectura... sin embargo en el siglo I d. C. está identificado el clan senatorial hispano, que promoverá a Trajano como primer emperador no nacido en Roma.

El Reino godo cristiano nicense (de Recaredo, año 586, en adelante) se convirtió en referente de los reinos cristianos reconstituidos en el área leonesa-castellana, mediante una operación organizada para forzar la conexión de sus dinastías con la goda porque su legitimidad se basaba en la recuperación de unos derechos dinásticos arrebatados por los invasores. Fuera de León y Castilla esta reconexión tenía menos relevancia. Navarra apuntaba a París. En Aragón prefirieron declararse reyes por derecho de conquista, no por ser herederos de los godos. La usual equivalencia ‘reino godo’-‘España’ debe revisarse.

Desde el siglo XII reyes y reinas iban acumulando títulos que se mantenían intactos: reinos, condados, ducados... el concepto aglutinante para la formación de unidades políticas mayores era ‘Corona’. Como las joyas que iban engastando simbólicamente en su corona material.

Este procedimiento tosco de agregación de títulos es el que usan todavía los Reyes Católicos. Los títulos patrimoniales de cada uno se mantienen sin cambios. No quisieron diluirlos para formar una entidad jurídico política nueva que fuese ‘reino de España’. España, su Corona de España, era una entidad política tan reconocible que no vieron necesario dar el paso de formalizar su constitución como sujeto jurídico político colectivo. Ni parlamento común, ni leyes españolas, ni una estructura unificada de tribunales… En el siglo XVIII no hubo cambios significativos. Apenas al final comenzó a pensarse en términos de ‘reino de España’ pero el único sujeto jurídico político soberano seguía siendo el rey. Hasta las puertas del constitucionalismo no se completa la consolidación del ‘pueblo español’ como sujeto jurídico político colectivo. Debiera haber sustituido al re… pero no pasó. No pasó con nitidez suficiente.