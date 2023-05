Cartas al director de HERALDO: Varias opciones, una violación

Varias opciones, una violación

El subconsciente colectivo exige a las niñas que tomen conciencia de su ‘debilidad femenina’ y, en su caso, las juzga y responsabiliza de los actos de las bestias. Es el momento de reflexionar sobre las noticias, sobre lo que es y lo que debería ser puesto, que con los ejercicios de buena fe también se causan daños irreparables.

¿Es necesario descubrir quién ha sido la agredida siguiendo las pistas y en un tiempo récord como si de un juego de ‘escape room’ se tratase? ¿Es preciso convocar una manifestación ‘en honor’ de alguien que pretende desaparecer? ¿Es necesario explicitar y repetir que no se es culpable? ¿Por qué nos empeñamos en abrir resquicios donde colarse el agresor por haber convertido una falda en un cimbel, una mirada en un señuelo o un carmín rojo en un reclamo de caza? ¿Por qué se ahonda en el cómo y cuándo se llevó a cabo la violación y no nos centramos únicamente en los autores? Recordar que esa ‘pieza poética’ que poseen los hombres, catalogada como símbolo de fertilidad, de valor y de notables erecciones, es a su vez prosa esperpéntica, aparato urinario, símbolo de fimosis severa y de la impotencia. Como diría Dones: "Depende, depende, ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende". De ti y de mí depende el que muchas niñas y mujeres vuelvan a imaginar, confiar, creer y a sostener la mirada firme ante la vida.

Esta es la noticia: Dos personas de sexo masculino han sido detenidas, puestas a disposición judicial y juzgadas por un delito de violación. Una vez establecidas las garantías procesales y, por consiguiente, la proporcionalidad con el hecho delictivo, se les condena a la mayor pena de prisión que se determina en el Código penal.

Yolanda Pasamar Tudela. ZARAGOZA

Llamando al SEPE

Para la ministra de Trabajo y para el ministro Escrivá. ¿Cómo es posible que si quieres hacer una consulta al SEPE te atiendan y te deriven a otro teléfono, para que no te solucionen nada, siendo un servicio del Estado? Lo pagamos todos y los que lo necesitamos es porque estamos en paro. Teléfono de pago: a mí por dos llamadas sin solución, 17 euros. Aviso, ni se les ocurra. Vergonzoso.

Chus Comín. ZARAGOZA

Respeto a la autoridad

Veo en las noticias la celebración del día uno de mayo, fiesta del trabajo en el mundo. Muestran las movilizaciones en Francia, cuyo resultado es de más de cuatrocientos policías heridos y sesenta manifestantes. Resulta paradójico que la Policía, la encargada de hacer cumplir las normas, sea la peor parada, cuando tiene elementos de fuerza para restablecer el orden. Esta circunstancia se repite con frecuencia. Todos recordamos los disturbios del 1 de octubre de 2017 en Cataluña o los comportamientos de los ‘okupas’. Según la RAE, la Policía es el "cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas". Esto viene a decirnos que está investida de autoridad y capacitada para cumplir y hacer cumplir las leyes. Esto pasaba hasta hace pocos años, que las Fuerzas de Seguridad del Estado eran respetadas y se encargaban de mantener el orden. Hoy se ha perdido el respeto a la autoridad, de tal forma que debido a las normas impuestas por los políticos han reducido las capacidades de la Policía, que se ha convertido en blanco perfecto de los alborotadores, sabedores de la impunidad en su manera de proceder, siendo atacada sin defensa alguna. Ningún agente se atreve a usar medios represivos, ya que se protege más al vándalo que al policía. O los políticos devuelven las capacidades coercitivas a las Fuerzas de Seguridad o los que van seguros por la calle son los delincuentes e inseguros los ciudadanos normales.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Necio racismo

Como de costumbre, sentado en un banco de Segismundo Moret, leyendo un poemario de Antonio Machado, se nos acerca una joven negra de cuyos brazos cuelgan pulseritas, llaveros con elefantitos y hojitas de acanto, todo en madera. «¿Me compra algo por 50 céntimos?», me dice. Le pregunto de dónde es y me contesta: «Mis padres de Guinea, pero yo he nacido aquí». Tiene 15 años; es alta, con un gorrito de lana blanco, y un chándal a juego con el gorro. «Entonces eres española –le digo–, hablas muy bien castellano». «Voy al colegio de las…». Le pregunto si está contenta, y me contesta: «Para empezar, le diré que somos cuatro negros en clase pero nos tienen apartados por mucho que se hable de integración. Mis compañeros nos dicen que no juegan con ‘negros’ que nos quitan los trabajos y huelen mal». No me podía creer que hoy en día, por el color de la piel, tengan estos problemas. «Pero tienes un tutor en el instituto y en la Inspección, el Sr Faci», le digo. «Llevamos dos años hablando con la dirección y con el tutor pero no hacen nada». Mientras sus ojos se empañan por el viento, me dice: «Me siento… ¿cómo se lo explico?, marginada, a pesar de que lucho por integrarme. Mis padres me dicen que no me rinda». Le compro una pulserita y un llavero. «Gracias», me contesta. Se aleja, perdiéndose entre el gentío de la plaza de Los Sitios. Mientras, a mi memoria llegan los recuerdos recopilados durante cuarenta años luchando en las aulas. Me pregunto si sirvieron para algo, cuando, en el tiempo en que el que vivimos, una joven de quince años está triste por ser negra. A los racistas solo les ruego que los dejen vivir, que no los marginen, porque es posible que el día de mañana ese negro al que odiaste te salve la vida por ser el jefe de quirófano; y entonces no llegarás a tiempo para arrepentirte de tu necedad.

Manuel Suárez Urbina. ZARAGOZA

Hospital de pago

Me caí de la forma más tonta cruzando un paso de peatones. Estuve diez días invitado por la Universidad de Panamá para dar un curso y, haciendo turismo por la ciudad, me caí en medio de una gran avenida. Aquello de que tropiezas, echas varias zancadas y, al final, caes contra el asfalto con todo el cuerpo. El móvil y las gafas salieron disparadas, yo tumbado chorreando sangre por la barbilla. La Policía quería llamar a una ambulancia, pero decidí ir en taxi al hospital y allí comprobé cómo nuestra sanidad es fantástica. Entro en urgencias y con prontitud me proponen poner unos puntos en la barbilla. Me dan un papel y ¡a pagar! en una ventanilla. Allí, cola. Pregunté si todos tenían que pagar y me respondieron: "Sí, todos". Una vez pagado, la atención fue adecuada, quizá como la nuestra. La cuestión es que sean ricos o pobres, nacionales o extranjeros, en Panamá todos pagan. ¡No sabemos lo que tenemos!

Carlos Hué García. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es