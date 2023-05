Ya lo observó Winston Churchill: "La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás".

A final de mes tenemos una cita con las urnas, el paso final de un gran proceso de selección de personal en el que tenemos que decidir quién es el candidato que, a nuestro juicio, mejor se adapta al puesto que ofrece una empresa de la que somos, en una pequeñísima parte, propietarios.

Estos días los candidatos han hecho sus particulares entrevistas de trabajo y han mostrado lo mejor de sus currículums. Los elegidos tendrán que gestionar esta gran empresa nuestra (el pueblo, la ciudad o la comunidad autónoma), olvidar sus intereses personales y rendirnos cuentas de cómo va la cosa: no olvidemos que los ganadores están, o deberían estar, a nuestro servicio (es decir, al servicio de la ciudadanía y del bien común). Y no olvidemos tampoco que nos representan a todos, les hayamos votado o no.

En sus ensayos ‘Los lenguajes de la verdad’, Salman Rushdie afirma que "es necesario que reconozcamos que la idea de la verdad en cualquier sociedad es siempre el fruto de una discusión y que debemos mejorar para ganarla. La democracia no es educada. A menudo es una pelea a gritos en una plaza pública. Tenemos que participar en la discusión si queremos tener alguna posibilidad de vencer". Participemos, fortalezcamos nuestra democracia y cuidémosla como el bien preciado que es. Es tarea de todos, no sólo de los vencedores de nuestro proceso de selección.