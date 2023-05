Cartas al director de HERALDO: Deterioro del patrimonio de la Expo 2008

Deterioro del patrimonio de la Expo 2008

Desde 2008, en la pasarela del Voluntariado no se ha hecho ningún tipo de mantenimiento, salvo el cambio de cristales que destrozan los indeseables vándalos, porque no hay cámaras para poder identificar a toda esta trama de invasores que solo disfrutan destrozando el mobiliario urbano que pagamos con nuestros impuestos. Ya estarían amortizadas.

No quiero ser mal pensado, pero cabe la posibilidad de que a quien tiene que reponer los destrozos no le interese que haya vigilancia. Me gustaría que el que diseñó el puente viese en las condiciones que está. A qué cabeza pensante se le ocurre poner para sujeción de las cristaleras de grandes dimensiones perfiles de un milímetro de grueso de hierro, por lo menos si fuesen de acero inoxidable no estarían en las condiciones que hoy se ven. Pero cabe suponer que el presupuesto sería distinto. Da vergüenza ver cómo están los bancos, que no sirven nada más que para arruinar el entorno. Y no digo que no tienen mantenimiento, es que el óxido ha destruido toda la originalidad que el diseñador puso para un evento como la Expo; y ya no sería rentable recuperarlos, el coste sería mayor. Hay tantas cosas en este recinto en las que es necesario que alguien ponga orden, un patrimonio que se está deteriorando por abandono y que aún estamos pagando. Políticos hay de muchas clases, pero los relevantes son los que hacen que un pueblo esté orgulloso de las cosas bien hechas sin masacrarlo a impuestos y sin dejar deudas pendientes. Y no digamos la polémica ‘cesta’, que no tendrá ninguna utilidad por la forma del diseño. La única solución es dejarla como está y dejarla como palomar. ¡Qué derroche de dinero público y que por otro lado haya tantas carencias, como residencias, tan solicitadas en nuestra ciudad!

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

Acoso escolar

Lástima, todo lo que oímos sobre el acoso escolar y los sucesos que acarrea. Incluso lo sentimos en nuestra propia carne. Qué cosa ésta la de ahora. Antes también había, pero de otra manera, en la que querías divertirte y hacer un juego divertido con el compañero, pero sin saber muy bien el daño que hacías. Así recuerdo mi etapa escolar. Hacías cosas y estaban mal, por supuesto, pero lo de ahora es acoso devastador, del que está en juego la vida del otro; del que los mismos compañeros te hacen la vida imposible día tras día en el recreo, en los pasillos e incluso a la salida te esperan para rebajarte, para hacerte la persona más mísera de la tierra. Así se siente ese compañero al que maltratas. ¿Quién tiene la culpa de esto...? Padres que no saben o no quieren educar a sus hijos, profesorado o dirección que no se toma el interés necesario, alumnos carentes de afecto quizás maltratados en sus casas y que quieren transmitirlo a esos niños más sensibles que se dejan atrapar y caen sumisos e indefensos a ofensas y vejaciones. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Busquemos soluciones y pongámoslas en marcha, por favor. Hay niños, adolescentes, que no merecen lo que les están haciendo.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Un gran médico

Vivimos tiempos en los que se ha hecho habitual la crítica, también la desconsideración e irreverencia, hacia la persona que nos atiende, que nos trata. Dudamos de su capacidad, también de su profesionalidad y siempre de su esfuerzo. Es el tributo por ser semejantes. Hoy me rebelo y quiero alabar y admirar el trabajo de un profesional de la medicina que lleva muchos años cuidándome y curándome con sus conocimientos y destrezas (paciente Gloria Palacios). Amable, cercano, respetuoso y respetado, es constante su buen hacer. Transmite sabiduría y conocimiento, contagia entusiasmo y rebosa humanidad. Preciso en el diagnóstico y afable en el trato, hace de la medicina una profesión digna que dignifica a quien la practica. Manifiesto mi reconocimiento a la persona y mi admiración al profesional. En este caso, persona y profesional se dignifican mutuamente. Recientemente, como otras veces, he recibido su llamada personal para comunicarme los resultados clínicos, evitándome una nueva visita a la consulta. Es un buen médico porque trata la enfermedad, pero es un gran médico porque trata al paciente. Sólo soy paciente por lo que, estas palabras, no son consecuencia de amistad o familiaridad. Mientras llega su merecida jubilación, disfrutaré de mi gran médico y agradeceré que también es un médico bueno. Por todo, gracias, doctor D. Francisco Javier Manero Ruiz.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Necesitamos que llueva

Me despierto por la mañana, abro una red social donde cada día aparecen ‘recuerdos’. Una foto del 30 de abril de 2012 de un Pirineo con niebla y algo de nieve. Cierro el móvil y salgo de casa. Son las once de la mañana del 30 de abril de 2023. Hay ya 20 grados de temperatura. Hace semanas que no llueve. Abro otra red social: todo son fotos de gente en la playa, disfrutando del buen tiempo. Es lógico, somos sociales y buscamos el sol como animales. Sin embargo, también es todo algo tenebroso. Necesitamos que llueva. Miles de personas viven en Aragón del campo, directa e indirectamente. Nuestra economía también. Pero es que, además, la propia supervivencia del planeta está en juego. Nos lo estamos jugando todo.

Rebeca Muñoz Gil. ZARAGOZA

Las oscuras golondrinas

Hace unos días, en uno de mis habituales paseos por el meandro, al contraluz, me sorprendió el guiño negro y anaranjado de cientos de pájaros. ¡Vaya qué alegría, han vuelto las oscuras golondrinas! Como cada año, disfruto viéndolas cazar en medio de nubes de mosquitos con ese vuelo raudo y ágil que tanto las caracteriza. Necesitan mucho alimento para realizar la ingente tarea que les ocasiona hacer sus nidos y criar a sus retoños. Hasta 2.500 pequeñas piezas de barro, que ellas trabajan con maestría, se necesitan para hacer un nido. En dos o tres días las golondrinas desaparecieron del río. Supongo que las altísimas temperaturas y la propia naturaleza les animaron a buscar más al norte climas menos tórridos. Hoy en mi paseo repetido, al llegar al semiderruido pantalán, sueño de un alcalde visionario que se empecinó en hacer el Ebro navegable, he visto una solitaria pareja de golondrinas. Luchaban con denuedo para extraer unos pequeños trozos del barro cuarteado que fue y ahora, debido al excesivo calor, se ha convertido en mármol para sus pequeños picos. Tarea titánica e imposible para estas maravillosas avecillas. Al verlas impotentes y tristes (diría yo) he pensado: No, estas oscuras golondrinas no volverán.

Nacho Barranco Sos. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es