Cartas al director de HERALDO: La profesión de madre no tiene vacaciones

La profesión de madre no tiene vacaciones

Madre, según el Diccionario de la lengua, la definición que nos dan de esta palabra se refiere a la mujer que ha concebido y parido uno o más hijos.

Sin embargo, creo que la palabra madre supera con creces su propia definición. Una madre es quien te cuida cada día, te escucha, siente tus alegrías y tus penas, llora contigo y ríe a tu lado. No necesariamente es la persona que te ha dado la vida, si no quien sin importarle nada camina en silencio junto a ti. No pregunta ni juzga.

Se es madre y padre a jornada completa, todos y cada uno de los días que conforman el año. No hay vacaciones, ni permisos. No existe la jornada reducida porque el turno de trabajo conlleva veinticuatro horas continuadas. El corazón de una madre siempre está activado. Cuando somos niños, buscamos a mamá porque es nuestra heroína y salvadora. Cuando nos convertimos en madres, buscamos a la nuestra porque es sabia y siempre tiene un consejo para solventar nuestros problemas y ayudarnos. Por desgracia, cuando nos abandona en esta vida, un gran vacío invade nuestro ser, y aunque no nos acompañe físicamente, nunca, repito, jamás deja de estar a nuestro lado. Interiormente hablamos con ella, le comentamos nuestros problemas, le pedimos consejo y, de alguna forma, ella consigue que veamos la luz y encontremos esa solución tan difícil que no lográbamos averiguar.

Madre significa sacrificio, dolor, y sufrimiento. Sin embargo, madre es a su vez bondad, amor y comprensión. Gracias a todas las madres que con su esfuerzo y amor consiguen que la vida sea un poquito más fácil.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Lentísima gestión

Sobre la mala gestión de los fondos europeos y la falta de personal para tramitarlos: En julio de 2022 la DGA convoca unas ayudas en Zaragoza y provincia para mejorar la eficiencia energética de las viviendas (Orden 1018/2022 de 4 de julio. Programa 4) financiadas con fondos europeos, cuyo plazo termina en septiembre de 2023. La ayuda es del 40% del coste con un tope de 3.000 euros por solicitud. El 27 de febrero de 2023 se publica una orden en el BOA (168/2023 de 17 de febrero) que suspende el plazo de solicitudes al considerar que no va a llegar el dinero del presupuesto para todas las presentadas hasta el 15 de febrero, que son 1.699. Si se concedieran 3000€ por solicitud sólo llegaría para 1.460 solicitudes. En la DGA solo hay una persona tramitando esta ayuda y a fecha del 3 de mayo estaba tramitando la solicitud número 430 del mes de octubre de 2022. Y a esta misma fecha le habían entrado 2.400 solicitudes. Tal vez para dentro de dos años y medio acabe esta persona de tramitar. Aunque en la web se señala que se ha suspendido la presentación de solicitudes, el trámite sigue abierto. Mi reivindicación es que el Gobierno de Aragón contrate a más personal para agilizar los trámites de los fondos europeos así como que mejore la gestión de los mismos.

Lidia Becana Ortiz. ZARAGOZA

El Día de la Comunidad de Madrid

En los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid, parece ser que le fue negada por parte de la presidencia de la Comunidad el acceso a la tribuna de autoridades al señor Bolaños. El señor Bolaños, es ministro de la Presidencia del Gobierno de España que preside el señor Pedro Sánchez. Si el acto es privado, solo por ser el Día de la Comunidad de Madrid, y este señor Félix Bolaños no había sido particularmente invitado ni representaba a ningún miembro del Gobierno, ¿qué hacia allí el señor Bolaños? Así a bote pronto dudo que él por sí mismo se presentara en el acto y junto a las autoridades que presidían, sin la correspondiente autorización. En este caso, a mí solo se me ocurren dos opciones: O este señor es un irresponsable que ignora lo más elemental sobre los protocolos (no te metas donde no te llaman) y se dedica a meterse en todos los charcos haya o no agua; o, por el contrario y a pesar de todo, fue enviado por alguien como cabeza de turco para recibir las bofetadas dedicadas a otra persona. En cualquier caso, no cabe olvidar que estamos en año electoral (mayo actual y final de año) y este episodio puede dar mucho de sí.

Pedro Díaz Díez. ZARAGOZA

Urgencias saturadas

Otra vez las Urgencias del Servet saturadas. "No es un problema puntual y no se le da solución". El cierre de plantas por criterios economicistas de ahorro, soslayando criterios asistenciales, crea el problema. Hay que entender el pavor que siente un anciano en la sala de espera de Urgencia esperando una cama en planta: sabe que es mayor, que está enfermo, que su final está próximo y está solo, privado de la compañía de su familia, que sólo puede acompañarle media hora a la hora de comer y otra media a la de cenar. La asistencia sanitaria gratuita es un orgullo de nuestro país, pero no es barata. Si se usan criterios equivocados, que ponen el acento en el ahorro y no en las personas, nuestro sistema sanitario deja de cumplir adecuadamente su función asistencial. Piénsenlo cuando en la próxima campaña electoral les hablen de recortar impuestos: ese enfermo podría ser uno de sus padres o usted mismo. Piense que tal vez alguien quiere deteriorar tanto el sistema que la gente opte por un hospital privado (construido en suelo público). ¡Los que puedan pagarlo, claro! Piense que tal vez no en la letra pequeña de su seguro su enfermedad está excluida de las coberturas. Piense en esos familiares y amigos que son enfermos crónicos... Pero lo de los hospitales es sólo una parte del problema (negocio para algunos)... La atención primaria es otra, tan importante o más. ¿Hablamos de ella? (Dedicado a Luis, q. e. p. d.).

Carlos Perrela Larrosa. ZARAGOZA

Círculo vicioso laboral

Mientras que las empresas industriales, de la construcción o de la hostelería precisan de personas cualificadas para cubrir sus necesidades, y no las encuentran, por el otro lado nos encontramos con personas que a costa de los impuestos están recibiendo subsidios sociales (desempleo o ingreso mínimo vital), pero que no tienen la formación para cubrir dichos puestos, y sin embargo no se las capacita para acceder al mercado laboral. Me parecería justo que si se cobra del Estado, a cambio, este obligara a recibir cursos formativos adecuados para salir del desempleo o de la pobreza. ¿No sería una forma de arreglar este grave problema?

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

