Alternativa para los fondos UE

El Pirineo aspira a llevarse, en diversos proyectos, hasta el 68% de los fondos europeos de la fallida unión de estaciones.

Es una contrariedad que estas ayudas de la UE no acaben impulsando finalmente una gran infraestructura turística, capaz de dinamizar un sector y, además, con voluntad transformadora. No obstante, al menos hay que poner todo el empeño en que este dinero no se pierda ni se diluya ineficazmente, como ha ocurrido en otros millonarios programas estatales de ayudas en Aragón, en una serie de pequeñas actuaciones de escaso impacto social y económico. Esta inyección financiera de Bruselas supone un impulso modernizador que no se puede desperdiciar. Si esta reasignación de fondos se culmina con éxito, debería contribuir no sólo a promover nuevas inversiones vinculadas a la sostenibilidad de nuestro sector turístico, sino también a establecer más mecanismos de colaboración público-privada, algo en lo que todavía queda camino por andar.

Mientras seis municipios y seis comarcas recibirán hoy los 21,7 millones para proyectos turísticos correspondientes al año 2023, queda pendiente todavía la reasignación de los 26,4 millones de euros del ejercicio 2022 que habían sido concedidos a la unión de Astún y Formigal. Este dinero debe distribuirse entre todos o algunos de los otros diez proyectos seleccionados que se quedaron sin financiación. Lo importante es que estos fondos se empleen bien para desarrollar mejor un sector que es básico para asentar población y crear riqueza en muchas comarcas de la Comunidad.

Después de la pésima gestión del proyecto de unión de estaciones, es este un buen momento para intentar alcanzar consensos entre las diferentes fuerzas políticas y para estrechar la colaboración entre las administraciones con el objetivo de garantizar eficiencia y velocidad de ejecución.