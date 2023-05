‘Fabirol’ y su flequillo

Fabián Simón, compañero: enhorabuena. Este ojo público de la tierra, fotero de raza, Benjamin Button de flequillo inasequible al desaliento, se llevó el otro día el aplauso de sus compañeros en forma de premio de la Asociación de Periodistas de Aragón. Lleva toda una vida en esto, haciendo muy bien su trabajo, pero no se trata de aplaudir los méritos acumulados, sino de ovacionar sus impresionantes fotografías del incendio en el Moncayo del pasado verano. Ha sido como el golfista Nicklaus en el Masters de 1986, cuando ganó por la mano a los jóvenes y tenía prácticamente la edad de entrar en el circuito de veteranos. Hablar de merecimientos no procede: nunca se premia a todo el que lo merece. Es la esencia de los premios: destacar sobre el resto en una coyuntura concreta y por una razón determinada. El matiz con el ‘Fabirol’ es que exceptuando dos o tres cicateros (menospreciar el premio a un colega suele ir aparejado a la condición de mediocre en lo profesional, además de ruin en lo personal), todo el mundo plumilla de Aragón se ha alegrado genuinamente por él. Es un buen tipo, de los que parecen interesarse de verdad por cómo te va cuando los encuentras. Además, está bien que se premie a un profesional de la fotografía por su habilidad reportera, más allá de la calidad técnica y estética de su labor, que también. Lo dice uno que trata de juntar las mil palabras que equivalen en peso y poso a una foto. No son nuestros fotógrafos, somos sus redactores. Ya dijo algo así el batería de los Stones Charlie Watts a su cantante Mick Jagger por ir de ‘estrellito castro’. Lo dicho: click, click.