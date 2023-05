Cartas al director de HERALDO: Las terrazas después de la pandemia

Las terrazas después de la pandemia

Tras meses de confinamiento por la covid, mucha gente se moría de ganas de volver a bares y restaurantes a pesar de los peligros. En aquella época, cualquier local podía ser peligroso porque los contagios tenían lugar en espacios cerrados.

Entonces, los propietarios de bares, restaurantes, pubs, etc., pidieron al Ayuntamiento de Zaragoza que les permitiera abrir o expandir sus terrazas para poder recibir a sus clientes en las aceras o en calles peatonales. De golpe, en zonas que normalmente eran más o menos tranquilas, no se podía andar y las calles peatonales estaban abarrotadas de sillas y mesas. Pero lo peor fue que el bullicio comenzó a crecer. Lo que fue aceptado por toda la ciudadanía durante un tiempo como una situación excepcional parece haber llegado para quedarse en la etapa postcovid. Los dueños están encantados y los que frecuentan estas macroterrazas también. Y no parece haber voluntad del gobierno local de que sea de otra manera. Pero existe otra realidad, la de aquellos que tienen que aguantar las consecuencias. Conozco gente a la que las terrazas le han amargado la vida, que sufre estrés o incluso ha tenido que vender su casa ante la imposibilidad de descansar. ¿Es justo que para que unos se diviertan otros sufran? Hay ruidos inevitables, por supuesto. Pero los provocados por los intereses desmedidos de unos, el egoísmo y la falta de respeto de otros o la política de hechos consumados del gobierno local, no. Me gustaba mucho nuestro alcalde Jorge Azcón. Creo que lo ha hecho mucho mejor que sus dos antecesores. Es un amable, cercano y carismático. Sin embargo, ante su postura con respecto al asunto de las terrazas y el ruido en nuestra ciudad, he decidido no votar ni a él en las elecciones autonómicas ni a la candidata de su partido a la alcaldía de Zaragoza.

Luis Ignacio Pérez Navarro. ZARAGOZA

También al guiñote

Hace un par de años, en esta sección apareció una carta mía que se tituló ‘Manifiesta superioridad’. En ella elogiaba a las mujeres por ser mayoría en asistencia; abrumadora en muchos casos. Citaba presentaciones de libros, conferencias, clubes de lectura, charlas, tertulias poéticas, grupos de teatro, voluntariados, cuenta cuentos... Añadía como excepción que los hombres solo las superábamos en número en las partidas de guiñote y en las gradas de la Romareda. Pues bien, una de las excepciones se ha ido a tomar viento. En el campeonato de guiñote recién celebrado en el Centro de Mayores Francisco de Goya, no solo eran mayoría sino que arrasaron. Quedaron las primeras M.ª Pilar y M.ª Ángeles. El segundo puesto, para Soledad y Patro, siendo las terceras Pepa y Aurora. ¡Yo no sé si exclamar olé o implorar socorro!

Ángel Hernández Mostajo. ZARAGOZA

Sequía en campaña

El aumento de costes de los productos agrarios o la reducción de cosechas pueden ser la punta del iceberg de lo que se nos viene encima con una sequía como la que estamos sufriendo. Con los embalses vacíos (curiosamente nadie sale ahora criticando los embalses ni los regadíos), el gran problema de verdad que nos puede venir es la falta de abastecimiento de agua para beber en nuestras viviendas, en nuestras ciudades. Una sequía prolongada puede llevarnos a cortes de agua, debiendo optimizar su consumo y racionalizar un bien tan valioso. También podría llegar para la industria, generadora de riqueza y empleo. Esto nos podría llevar a enlazar otra nueva crisis con graves consecuencias. Entonces sabríamos de verdad lo que son las consecuencias de la sequía, ahora solo la miramos de reojo porque la mayoría no sufrimos directamente las consecuencias. La vemos y escuchamos por la tele antes de los deportes sin importancia. Ahora mismo solo es verdaderamente consciente del problema el agricultor que ha sembrado cereal en secano y que no va a recoger un solo grano porque en muchas zonas no se va a cosechar en esta campaña, el agricultor de regadío que teme restricciones de agua en sus dotaciones para sacar adelante sus cosechas, o el ganadero que tiene problemas para dar de beber a sus animales, es decir, del agua depende directamente su economía. Entonces sí que seremos conscientes del problema real que tenemos. Comprobaremos en la campaña electoral si la sequía aparece como uno de los problemas importantes y las propuestas para paliarla. Veremos si se quiere poner medios al problema o silenciarla para mantener el sillón. Necesitamos más soluciones valientes y menos propaganda.

José Antonio Adiego Rodríguez. LUMPIAQUE (ZARAGOZA)

Formar y ayudar

Las nuevas tecnologías, la sociedad pluricultural y las circunstancias que vivimos han abierto una brecha en la sociedad. Cada vez hay más personas que sufren de soledad, no llegan a fin de mes o carecen de los conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida o acceder a un empleo. Por suerte hay centros como la Fundación Sopeña que, a través de sus profesores y voluntarios, enseñan a personas de varias nacionalidades diferentes materias. También les muestran normas de convivencia social. Los alumnos adquieren muchas competencias académicas para optar a un trabajo digno, a la par que herramientas para desenvolverse sanamente en la sociedad. No hay nada más gratificante que ayudar a personas que de verdad lo necesitan.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

Gracias por los valores

Gracias, papá, gracias, mamá. Gracias, por enseñarme el valor del esfuerzo, del trabajo y de la constancia. Gracias, por no enseñarme una vida llena de colorines y de arcoíris, sino de esmero y afán de superación. Gracias, por ayudarme a construir una personalidad propia durante mi adolescencia y no dejarme caer en modas. Me habéis enseñado que las cosas cuestan, nada es gratis y hay que luchar por ello. A veces, no lograremos nuestra meta, pero nos quedaremos satisfechos de saber que hemos hecho todo lo posible. Sois todo un ejemplo en mi vida. Y es todo un orgullo oír decir que tengo vuestros genes. Durante estos años he ido conociendo a mucha gente de mi edad y de diferentes culturas y siempre, cuando volvía a casa, me sentía orgullosa de los valores que vosotros me habéis transmitido. Soy testaruda, sí y mucho, pero también soy educada, empática, optimista y constante, y eso os lo debo a vosotros. Gracias, por llevarme a la montaña, por tener paciencia conmigo, por aguantarme en épocas de exámenes. Gracias por decirme ‘no’ cuando era necesario. Y corregirme cuando estaba equivocada. Gracias por vuestros consejos respecto a estudios, amistades, trabajo. Ahora entiendo muchas de las cosas que me decíais. Nadie os había dicho que ser padres sería tan complicado y sufriríais tanto, pero lo estáis haciendo extraordinariamente bien.

Marta Ibáñez Gordo. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es