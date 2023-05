Mi padre va a trabajar y mi madre hace cosas en casa". Recién celebrado el 1 de mayo, día del trabajo, la frase dicha por un joven y oída por casualidad invita a reflexionar sobre lo que se considera trabajo.

Adam Smith, economista y filosofo escocés, estableció en los inicios del pensamiento económico del siglo XVIII, la distinción entre trabajo productivo e improductivo para diferenciar las actividades que producían valor y las que no. Diversas corrientes políticas aceptaron esta división del trabajo estableciendo una asociación directa entre trabajo productivo y mercado laboral, y trabajo reproductivo y espacio doméstico. El trabajo reproductivo se caracteriza por la ejecución de las tareas relacionadas con el bienestar y los cuidados en la familia y, a pesar de constituir una dimensión necesaria para la sociedad, al quedar reducido a la esfera privada se define también como ‘trabajo doméstico’, el cual es realizado mayoritariamente por mujeres y con carácter gratuito. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres realizan el 76% del trabajo de cuidados no remunerado dedicándole 3,2 veces más tiempo que los hombres. Este ‘hacer cosas’ está relacionado con la idea mantenida, quizás no de una manera tan explícita, que las mujeres somos más empáticas y afables y por eso somos las encargadas de los cuidados. Ese ‘hacer cosas’ mantiene las estructuras sociales y familiares de las cuales depende la labor productiva y representa un porcentaje alto del PIB nacional, aunque siga sin estar reconocido ni remunerado.