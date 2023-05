Cartas al director de HERALDO: Aprobando leyes contra reloj

Aprobando leyes a contra reloj

A nuestros gobernantes, como a muchos ciclistas, se les da mal la contrarreloj. Quieren aprobar en un periodo muy corto leyes como el sí es sí, afortunadamente cambiada, aunque después de que más de mil agresores sexuales hayan visto sus penas rebajadas.

Pero hay muchas más, se ha reformado el concierto vasco y el foral de Navarra por influencia de sus socios de Bildu, los que todavía no han pedido perdón a las víctimas de ETA; y supone un beneficio para esas comunidades en detrimento de las demás regiones. Se ha aprobado la ley trans, en el que un joven de 14 años puede ir al registro y ponerse José en vez de Josefa o al revés. La niñas de 16 años pueden abortar sin el conocimiento de sus padres, cuando tienen que pedir permiso para una excursión del instituto y por supuesto modifican el Código penal a su antojo para beneficiar a aquellos que han dado un golpe de Estado y dejan indefensa a España ante otro posible golpe. Por último aprueban una ley de vivienda, que supongo que en algunos aspectos estará bien, pero que da más poderes a los ‘okupas’ sobre los dueños de los inmuebles, con lo cual, si uno se va de vacaciones puede encontrarse que su piso está ocupado por unos individuos a los cuales protege esta ley, pues con que exista un niño dentro ya se considera como familia vulnerable, y tiene que pagar todos los gastos y buscarse un piso para vivir. Y nuestro presidente lleva esta ley como la bandera para ganar unas elecciones: o no se la ha leído o es que le importa una higa. A pesar de todo esto, las calles están desiertas y no solo por el sol, sino porque estas leyes las han realizado aquellos que son protectores de los que tenían que sacar la cara por los dueños de los pisos, a buen entendedor... Como diría un compañero mío, ‘quo vadis, España?’

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Goya en la Lonja

Se está celebrando, en el marco incomparable de la Lonja, una exposición sobre los años jóvenes de Francisco de Goya. No se exponen las pinturas cumbre del pintor, pero es una muestra sobradamente significativa y muy bien documentada de su obra. Se muestran los que pueden ser sus primeros óleos, abundantes dibujos, pinturas de temas religiosos y retratos, entre los cuales sobresalen el de su nieto Marianito y el de María Teresa Vallabriga; se exponen, además, su paleta, varios libros y documentos de época y objetos varios. A todo esto se añade un avance tecnológico aplicado a la exposición, como un Goya, casi real, que te habla y explica sus cuitas, circunstancias y otros detalles. Así mismo, aparece un audiovisual envolvente e inmersivo en el que aparece Goya, muy bien interpretado por un miembro del grupo musical B Vocal, y que desde un ficticio Fuendetodos relata el resumen de su vida. A la exposición han contribuido pintores como Ricardo Lamenca, Fernando Alvira y Pepe Cerdá con obras relacionadas con la vida y la obra del pintor de Fuendetodos; estos, han recreado, con sus pinturas, el ambiente que vivió Goya desde el año 1746. La exposición se complementa con textos explicativos sobre su vida y su obra, especialmente algunos relacionados con Martín Zapater, su amigo de la infancia. Mi felicitación para los organizadores y las entidades colaboradoras. Una muestra, en fin, que merece la pena visitar.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

El centro de salud de Benabarre

Hace cuatro años falleció nuestra madre. Recientemente lo hizo nuestro padre. Ambos, muy mayores y pudiendo permanecer en su casa hasta el final de sus días. No les faltó nada en ningún momento. Siempre estuvieron dispuestos, durante todos los años que lo necesitaron y no fueron pocos, a cualquier llamada, visitas periódicas, atenciones exquisitas, cuidados con cariño, profesionalidad y abnegación. Nos referimos al personal del centro de salud de Benabarre, nuestro pueblo. Queremos con estas líneas agradecer el trato y las atenciones recibidas durante estos años para con nuestros padres. Tanto al personal facultativo, como al personal de enfermería y al personal administrativo, que siempre estuvieron pendientes y atentos a todas las necesidades de nuestros padres. Nuestra madre, siempre nos enseñó que es de bien nacidos el ser agradecidos. Por eso, estas líneas para hacerlo con todo el personal del centro de salud de Benabarre.

Andrés Pociello Palau, en nombre de la familia Pociello Palau. BARCELONA

En la sala de observación

¿Hasta cuándo vamos a tener una sala de observación, en el Hospital Miguel Servet, tercermundista? Dicha sala es de paso entre la hospitalización o el alta para el paciente, después de haber estado cinco, seis o más horas en urgencias para la atención a su dolencia. Pasado el trámite, te encuentras en la sala, y ves que no existe timbre para llamar al personal, hay que hacerlo de viva voz (si la tienes), tampoco dispones de silla para comer, tienes que soportar el aprendizaje de los futuros sanitarios, que la verdad no es muy agradable, prestar tus maltrechas venas, las camas van todavía con manivela para su adaptación y, lo peor, no hay duchas para el aseo personal de los pacientes. En la sala hay treinta y cinco pacientes todos revueltos y cuatro WC con cinco lavabos de mano, en dos de ellos no puedes cerrar la puerta si vas con gotero, tan solo uno está adaptado. La atención al paciente es deficiente, todo va muy rápido para poder estar con el móvil o para fumar. Los roles de cada profesional se los tienen muy bien aprendido (nadie hace más de sus atribuciones, a pesar de la demanda del paciente). En una palabra, a río revuelto, ganancia de pescadores.

Anselma Capdevila Escalada. ZARAGOZA

‘Droppers’, ‘quitters’

En mi generación no era un fenómeno tan habitual. Chicos y chicas que dejan los estudios, trabajos, no hablo ya de lo personal, para ‘reengancharse’ si se puede o si les obligan, o si se lo pagan los padres. O cuando no, se enganchan a drogas, ‘tatus’, vicios y no virtudes, también pagados por los padres. Que no se diga. No obstante, y aunque ahí en Zaragoza se reirán –¡qué dice, pero, de qué habla!– y sé que conocen mejores términos y más inglés para la definición, recordarles que, en mi pequeña ciudad, oportunidades de trabajo no hay tantas, y que esto pinta a peor. Porque el que verdaderamente lo necesita –miren quién ocupa los puestos más bajos– sí que lo tiene, su sitio y su trabajo, para bien o mal de todos. ¿Y qué será de estos? De los que hablo. Ahí quedarán, como un mal que promete dar mucho que hablar en los años que nos quedan.

Raquel Broto. HUESCA

