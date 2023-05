Con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de retirar la alarma por ‘emergencia internacional de salud pública’ relativa a la covid, podemos dar por terminada la pandemia.

No es que el virus haya desaparecido, pero la OMS entiende que ya no representa un peligro tan grave y que puede abordarse como tantas otras infecciones que circulan por el mundo. Ya hace tiempo, quizás más de un año, que los ciudadanos habíamos dejado de situar el virus entre nuestras mayores preocupaciones. Otras crisis más urgentes requerían y requieren nuestra atención, así que la epidemia había pasado a segundo plano y la dábamos ya por concluida. Pero el final de la pandemia recibe ahora una especie de estampilla oficial. Y no deja de ser un alivio. La vacunación masiva y la resistencia natural han vuelto al virus mucho menos temible. La covid, en todo caso, ha sido la enfermedad que mayor trastorno social en menos tiempo ha causado en los últimos cien años y, además de otras consecuencias, deja un rastro de unos veinte millones de muertes en todo el mundo. Muchas muertes, aunque no hay que olvidar que las cifras acumuladas por enfermedades como la malaria o la tuberculosis a lo largo del tiempo son mayores. Y si comparamos la covid con la gran gripe del año 1918, es la gripe la que gana por goleada. Lo que no sé es si en España hemos evaluado con seriedad las actuaciones llevadas a cabo durante lo peor de la pandemia para sacar las lecciones oportunas, ni si hemos tomado medidas para que el próximo virus -ojalá tarde mucho- no nos pille otra vez en mantillas. Me parece que no.