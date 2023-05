Cartas al director de HERALDO: La tristeza de la vida en una residencia

La tristeza de la vida en una residencia

El problema del envejecimiento en España va a ser catastrófico. Hace poco tuve a un familiar ingresado en una residencia de ancianos por una caída. Afortunadamente la estancia iba a ser temporal. Daba gran tristeza ver que la inmensa mayoría de los allí residentes tenían demencia senil.

Y también, que a pesar de que la residencia era nueva e incluso tenía un agradable jardín, la mayor parte del tiempo los residentes lo pasaban en el interior, con luces artificiales, sin salir y sin saber en qué hora del día vivían. Tuve la sensación de que el que ingresara sano mentalmente acabaría enfermando. Me pareció una especie de jaula-cárcel, donde te levantas, comes y duermes a la hora que te mandan. Sin libertad de salir a la calle a no ser que te puedas valer por ti mismo y tengas plenas tus facultades mentales, o que seas uno de los afortunados a los que saca de paseo algún familiar. Añadido a todo lo anterior, y viendo que no es la panacea estar ingresado en una residencia, queda la cuestión económica. ¿Cuántos jubilados cobran una pensión de dos mil o tres mil euros al mes, que es lo que cuesta una residencia de ancianos? Es un pagar para estar en una cárcel, sin libertad, sin salud y sin cabeza. Mis conclusiones después de ver de primera mano el funcionamiento de las residencias son dos: la primera, que es infinitamente mejor quedarse en casa siendo atendido por familiares y un cuidador o cuidadora contratado, ya que al menos así serás el rey o reina de tu casa, no un número, y podrás tener tu parcelita de libertad, que es el bien más preciado que un ser humano puede tener. La segunda conclusión es que Dios nos coja confesados en este país con estos políticos que solo miran por su poltrona, los cuales, por supuesto, no tienen ningún plan para el problemón que se avecina en este país, que es gordo, muy gordo.

Ana Pardenilla Cuevas. ZARAGOZA

Nuestro pan de cada día

Padre, podría decir: "Aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía". El pan nuestro de cada día está resultando un cáliz muy amargo y difícil de digerir, adquirirlo nos cuesta polvo, sudor y lágrimas. Lo más parecido a la estepa castellana. Diariamente compro una barra de pan de pueblo en una conocida cadena de esta ciudad. La oscilación del precio es continua, pero resulta sorprendente, ya que hace unos meses la pagaba a 1,10 euros, posteriormente le quitaron el IVA y se quedó en 1,06 euros, poca cosa, pero menos da una piedra. Y el otro día, sorpresa, ya que mi barra costaba 1,14. Nos ponen el caramelo en los labios para luego quitárnoslo. En fin, qué poco duró la alegría en casa de los pobres. No contento con ello, la dependienta, con la mayor naturalidad del mundo, al darle 1,15 euros para pagar, me dice: ¿quiere el céntimo? Pues claro que quiero el céntimo, es mío. Este detalle, ya que los precios en algunos productos están muy fraccionados, es práctica muy habitual en bastantes establecimientos. ¡Con lo que cuesta ganar un céntimo! En la calle, si veo alguno, siempre me agacho. Y no les digo nada con la sequía, las cosechas peligran, la producción de trigo será escasa y en consecuencia, el precio de mi barra de pueblo subirá, subirá.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

La Konga en la Química

Había una explanada en el barrio de la Química, en la que estaba la Konga, que en los años sesenta y setenta daba mucho juego, porque allí nos reuníamos grupos de niños para jugar, sobre todo en verano, partidos de fútbol que no tenían duración, pues entrábamos en bucle y hasta que el cuerpo aguantara. Formábamos equipos de amigos y retábamos a los de otras calles, en un espíritu competitivo, pero también de camaradería; era la ley de la calle, donde la única arma era el balón y el objetivo, batir la portería contraria. Como iba con mis dos hermanos gemelos, pues somos trillizos, ya teníamos casi la mitad del equipo hecho y recuerdo las broncas con los de la fábrica embotelladora, pues había una gran luna de cristal y firmamos un pacto entre caballeros para intentar no golpear con el balón los cristales; cosa que no siempre se cumplía, pero si lo conseguíamos, hasta nos invitaban a una botella de gaseosa. Si nos echaban, nos íbamos a la pirita, ‘tierra roja’, o a un campo de tierra cerca de allí. Eran veranos de infancia, llenos de luz y de amistad, que solo se enturbiaban cuando venía algún episodio de guerra contra los de las Delicias. Pero eso da para otro capítulo.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Reivindicaciones de Lambán

El presidente de Aragón, Javier Lambán, en su discurso del Día de Aragón reivindicó el servicio de Aragón "a la causa de España" y el papel de la Comunidad en la buena gobernanza de España. Son acertadas reivindicaciones, pero, visto lo que ha venido sucediendo en estos últimos cuatro años, cabe ponerlas en duda. Nada efectivo ha hecho Lambán para evitar la deriva del PSOE que ha propiciado Sánchez, tan solo tibias declaraciones de desaprobación. En el comité federal del partido no se ha opuesto con rotundidad a las nefastas políticas sanchistas. En el Congreso de los Diputados todos los socialistas de Aragón han venido dando plena conformidad a las desastrosas leyes promulgadas a instancia y beneficio de independentistas, sucesores de ETA y populistas. En su discurso dijo Lambán que «no hay razones para tener complejos» y defendió participar en la gobernanza del Estado. Afirmación que tampoco es cierta dado que sí ha tenido complejos al no oponerse con rotundidad a la gestión sanchista. Participar en la gobernanza del Estado debe hacerse, pero siempre y cuando sea para beneficiar al conjunto de los españoles, incluidos los aragoneses, no para perjudicar, aliándose con quienes tienen como objetivo la fractura social y la destrucción de España. Lambán no debe faltar a la verdad al estilo Sánchez, porque se arriesga a que a él también le sea de aplicación aquello de ‘que te vote Txapote’.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Sant Jordi y san Jorge

El 23 de abril, día del patrón de nuestra región, escuché en diversos medios de comunicación, a lo largo y ancho de España, el nombre de ‘sant Jordi’. Me recordó una frase que decía mi padre: el pijama es una prenda de andar por casa. El catalán es una lengua que hay que tener en cuenta, lo mismo que otras lenguas que se hablan en España, pero donde esté el castellano, idioma universal, hay que usarlo al ‘salir de casa’, lo mismo que te quitas el pijama. Creo que nuestros políticos regionales no saben dar importancia a esta serie de atropellos que en Aragón estamos hartos de que ocurran. Resumiendo, ‘sant Jordi’ en Cataluña y san Jorge en el resto de España.

José Javier Tarazona Tabuenca. ZARAGOZA

