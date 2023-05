Drones contra el Kremlin

Son los ucranianos los que han atacado el Kremlin? ¿Y quién si no? Hay que dar por supuesto que fueron ellos, aunque se repriman a la hora de presumir de la hazaña.

Otra cosa es que contaran con apoyo de infiltrados y, desde luego, con datos de la inteligencia norteamericana, que en esta guerra valen más que los obuses. Aunque, de todas formas, el uso de esos peligrosos avioncitos no tripulados hace tiempo que ya no es privilegio de las grandes potencias, sino que está al alcance de potencias menores e incluso de guerrillas informales y, quién sabe, hasta de grupos terroristas. De hecho, los drones más utilizados en esta guerra son de fabricación turca e iraní. Pero si, como hay que creer, fueron los ucranianos quienes atacaron el Kremlin, se trató de una acción de guerra tan audaz como peligrosa. Lanzar un ataque a casi mil kilómetros de distancia del frente, contra el centro del poder moscovita, aunque apenas se causaran daños, tiene fuerza simbólica, y envía el mensaje de que ni siquiera Putin está del todo seguro en el sillón de su despacho. Hay que recordar que los rusos llevan catorce meses bombardeando a placer las ciudades ucranianas. Un pequeño desquite. Pero, ojo, porque por ese camino no es ya que se puedan suscitar represalias del tirano del Kremlin, es que se podría dar lugar a una reacción indignada de la población rusa contra Ucrania que supusiera un mayor respaldo a Putin y a su guerra. En fin, mientras tanto, a la espera de la ofensiva de primavera, el Papa habla abiertamente a los periodistas de un plan ‘secreto’ de paz. Y en Moscú y en Kiev dicen que debe de ser tan secreto que ni ellos se habían enterado.