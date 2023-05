Cartas al director de HERALDO: Función pública y agravios comparativos

Función pública y agravios comparativos

Ganaron su huelga los letrados, y consiguieron la subida salarial que exigían, más o menos. Así que ahora los demás funcionarios de Justicia se sienten agraviados porque a ellos no les han subido lo mismo, y se apuntan a la misma estrategia, bloquear los juzgados haciendo huelga. ¡Y el ciudadano que tenga sed de justicia, que se fastidie!

Que se fastidie, primero, con demoras aún más largas, y, luego, que pague además los incrementos salariales correspondientes con sus impuestos. Y jueces y fiscales, agraviados también, demandan lo mismo, más dinero. O si no, huelga de togas. Que todo esto no contribuirá a que la Administración de Justicia funcione mejor es evidente. Los médicos, por su lado, también consiguieron lo que pedían: ver menos pacientes al día y nuevos incentivos económicos. Pero ahora a otros funcionarios la DGA les va a reducir el tiempo de trabajo semanal, y los médicos se sienten, sí, agraviados, y piden que también a ellos les quiten horas de trabajo, y que si no, habrá protestas y huelga. Ellos también quieren trabajar solo 35 horas a la semana; y yo también, claro, pero yo no puedo paralizar los centros de salud. Y aun dicen que aprueban un ‘calendario de movilizaciones’, "ante la grave situación de la sanidad pública". Pues ya me dirán en qué va a mejorar la "grave situación de la sanidad pública" si los médicos hacen huelga o si trabajan menos horas. Si trabajan menos, peor asistencia al ciudadano, eso es de cajón. O habrá que contratar y pagar a más médicos para tener la misma "grave situación" que tenemos ahora. Si es que hay médicos, que parece que no. Todo son ‘agravios comparativos’ en la función pública, pero los verdaderos agraviados somos los demás trabajadores, que no tenemos fuerza para obtener privilegios y pagamos la nómina de los funcionarios. Y encima, nos atienden peor.

Víctor J. Mazón Uguet. ZARAGOZA

La mejor inversión

Los libros nos salvan. No hay mejor medicina para el alma, en estos tiempos acelerados y ruidosos, que buscar refugio en un libro. Durante la pandemia nos dieron cobijo, pero después hemos seguido amarrados a ellos como tabla de salvación. Hace poco se celebró el Día del Libro. Una nueva oportunidad para llenar nuestras librerías. Para construir barrio libro a libro. Para ayudar a tantas librerías de España. Para rescatarnos de la monotonía con una buena novela, ensayo, cómic o libro de poemas. Los libros todo lo curan. Y en estos tiempos no hay una inversión mejor.

Rebeca Muñoz Gil. ZARAGOZA

Accidente doméstico y rápida atención

En Pascua, estando en la localidad de San Juan del Flumen, en la provincia de Huesca, tuve un accidente en casa. Ante todo quiero dar las gracias a la doctora y a la enfermera de la población por su rápida ayuda. Me trasladaron al hospital de Huesca para ser posteriormente trasladada de nuevo al Miguel Servet, en Zaragoza. A todos y cada uno de ellos quiero darles las gracias por las atenciones recibidas y por su profesionalidad. Gracias por la labor de los hospitales públicos.

Teresa Puell Mels. GERONA

Lambán y los pactos

Las encuestas dan ganador en Aragón al Partido Popular de Jorge Azcón, pero le puede ir muy justo para gobernar. Esta situación va a suponer a los grandes partidos mucha capacidad de negociación y de seducción con otros más pequeños. En el centro derecha, Azcón ya ha incorporado a parte del PAR, demostrando un talante integrador, así como a miembros de Ciudadanos en sus candidaturas. El PP se presenta con una propuesta unida y firme, aunque posiblemente tenga que negociar de cara a constituir gobierno. Por otro lado, la izquierda con la que se va a encontrar Lambán es la más dividida y desestructurada de la historia. Va a tener que pactar hasta con cuatro o cinco partidos. Se va a encontrar con Podemos y su escisión, con la CHA, con lo que queda del PAR y con un Aragón Existe del que solo sabemos que defiende las poblaciones despobladas, que no le gusta la derecha y poco más. ¿Qué está haciendo Lambán sabiendo que va a tener que pactar con tantos partidos miniatura? Pues nada. Su estrategia es de perfil bajo, no hacer ruido, no molestar a nadie para luego poder pactar con quien se ponga en medio. ¿Cuál es la acción de Gobierno de Lambán respecto a la sanidad, cada día más deteriorada? Si alguien lo sabe que nos lo cuente. ¿Cuál es la posición de Lambán sobre la ley del ‘solo sí es sí’? ¿Apoya Lambán la política de Pedro Sánchez respecto a los pisos sociales de la Sareb? No sabemos nada. ¿Cuál es la política respecto a los incendios, la falta de agua, la política agraria? No lo sé. ¿Está a favor de seguir exprimiendo a impuestos a los aragoneses y que sigamos siendo la comunidad autónoma en la que más presión fiscal soportamos? Pues no dice nada, y no dice nada para no molestar a Sánchez, para no molestar a Podemos, Sumemos, PAR, Aragón Existe y la CHA, ya que un posicionamiento claro podría perjudicar a futuras coaliciones. Aragón necesita un presidente que tenga claro que hay que posicionar a Aragón entre las mejores comunidades de España y que no tenga que pagar peaje a tanto partido miniatura.

Francisco Peña Ardid. ZARAGOZA

Amabilidad

Quería agradecer la amabilidad del personal en el principal centro hospitalario de nuestra Comunidad, el hospital Miguel Servet. En concreto, al Dr. Juan José Sanz Peirona y al resto de su equipo.

Olvido Mozota. ZARAGOZA

El futuro: ‘Zaragón’

Estamos en tiempo de votaciones para y los partidos ponen en marcha la maquinaria para la captación de votos, pero lo curioso es que tienen prisa en sacar adelante y prometer un futuro mejor al ciudadano. Entonces, en los últimos cuatro años, ¿qué se ha hecho de lo prometido en las elecciones anteriores? A los políticos los ponemos nosotros y si no nos dan soluciones, algo no funciona. En la Comarca del Aranda se han pasado los peores años de su historia, destrucción de empleo y cierre de empresas, y el uno por el otro la casa sin barrer. Aragón lleva camino de tener que cambiar su nombre para llamarse ‘Zaragón’. Lamentable pero cierto si la clase política no cambia. En cuanto a sanidad, dicen que funciona perfectamente. Un caso que me ocurrió a mí: Citan a personas muertas a las visitas, en vez de a las vivas. Esperemos que reflexionemos para mejorar la convivencia, porque los impuestos los paga igual el del pueblo que el de la ciudad.

Francisco Tofé Andrés. BREA DE ARAGÓN

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es