Cartas al director de HERALDO: Plaza, Garrapinillos y el camino de la Linde

Plaza, Garrapinillos y el camino de la Linde

Ya ha pasado un cuarto de siglo desde mi llegada a una de las urbanizaciones que rodean el entorno del barrio rural de Garrapinillos. El principal acceso desde Utebo y la antigua carretera de Logroño para llegar al barrio es el camino de la Linde, y su punto más crítico, el cruce donde confluyen el desvío a Casetas y la carretera que va a Utebo.

En los años de mi llegada, el tráfico que registraba la estrecha carretera era vecinal, solo quienes iban y venían al barrio o decidían continuar para llegar al pequeño e infrautilizado aeropuerto. Desde que se ideó la plataforma logística y empezó su construcción, el desembarco de grandes empresas de la logística no ha parado de crecer en sus más de 13.000.000 de metros cuadrados en la llamada con el acrónimo Plaza, que antaño era yermo. Hoy un nuevo aeropuerto, de mayor volumen y tráfico de pasajeros que el de antaño, vive sus mejores momentos integrado en la mayor plataforma logística del sur de Europa, uno de los mayores centros logísticos del continente, junto a centros de comercio y diversión. Lugar de trabajo de más de 10.000 personas. Todo ello ha multiplicado el tráfico y consecuentemente el peligro en ese estrecho tramo de carretera para quienes utilizan esa ruta en su día a día. Tramo de carretera en mal estado entre las dos poblaciones, Utebo y Garrapinillos, que pone en peligro a conductores y viandantes. Por donde a diario van camiones de gran tonelaje, junto con otros procedentes de las graveras colindantes, vehículos particulares, autobuses escolares, el autobús urbano, junto con motoristas y ciclistas. Mucho ha cambiado el entorno en estos años con la llegada de empresas a Plaza, pero uno de sus accesos, el camino de la Linde, sigue estrecho, sin arcén, ni luz y en mal estado.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

La segunda línea del tranvía

Leí el 22 de abril la entrevista con Natalia Chueca, del Partido Popular. Una de las preguntas era sobre la segunda línea del tranvía y dijo esta señora que es inviable y negó que Europa quiera este tipo de infraestructuras. Me cuesta creer que Europa no esté de acuerdo con este tipo de proyectos. Tengo 81 años y cada vez que subo al autobús me acuerdo de los que como Chueca no están de acuerdo con la segunda línea del tranvía (igual es subir o bajar del tranvía que del autobús). Espero que cuando tenga mis años se acuerde de esta carta, aunque para esa fecha me gustaría que hubiera como mínimo cinco líneas de tranvía. Una ciudad como Burdeos tiene en la actualidad tres líneas de tranvía.

Ángel Gómez Cárcamo. ZARAGOZA

Acosar al paseante

Paseando un día de estos por la Gran Vía, una de las más bellas calles de Zaragoza, me fui encontrando, cada pocos metros, a unos jóvenes que, carpeta y boli en mano, iban parando a quienes andaban por allí, con la sana intención de recabar alguna ayuda económica para tantas personas que lo pasan mal, sin que el Gobierno pueda o quiera hacer nada. Entiendo el celo y la ilusión de esos jóvenes por ayudar a los demás, pero deberían respetar la voluntad de los paseantes, y cuando estos les indican que no pueden o no quieren colaborar, que no les atosiguen con su insistencia y acepten su libertad de hacer, o no hacer, lo que crean oportuno. Lo que se da hay que darlo con corazón, la solidaridad no se puede forzar. El amor nunca será una obligación, sino la más bella de las posibilidades.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Sueños rotos

Nunca entendí lo que era un sueño hasta que un día me desperté y mirando al techo pensé: ¿De verdad estoy haciendo lo que quiero?, y el simple hecho de dudarlo me asustó. Cuando somos niños, seguimos la vida esquemáticamente; jugar, estudiar, comer… bajo el amparo de nuestros padres, sin preocuparnos. Pero eso se acaba y pasamos a ser dueños de nuestras decisiones, arriesgándonos a que el miedo a la incertidumbre se apodere de nosotros haciendo que nos rindamos por miedo al fracaso, sin apenas intentarlo. Tener un sueño nos mantiene vivos, en los malos momentos nos hace pensar que merece la pena luchar, es la razón por la que seguimos adelante. Pero las personas por lo general renegamos de ese propósito, y simplemente nos limitamos a escoger las decisiones fáciles y seguras, lo que nos lleva a atormentarnos: ¿Qué habría pasado si de verdad hubiese hecho lo que quería? Pretendo hacer un llamamiento a la ambición por lograr nuestros objetivos, a la lucha por nuestras pasiones, porque sin ellas nuestro paso por el mundo carecería de sentido.

Pablo López González. ALCAÑIZ

Hábitos positivos

Una de las metas, propósitos u objetivos que siempre ha perseguido el ser humano desde los tiempos más remotos, tanto para vivir más como mejor, estriba en el seguimiento de los hábitos positivos. El término hábito es definido por la Real Academia Española como el modo de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Entre la multitud de ellos se encuentran los alimentos que elegimos para nuestra supervivencia, lo que ahorramos o gastamos, el ejercicio que habitualmente hacemos, cómo organizamos nuestro trabajo y cómo nos comunicamos con nuestros semejantes, es decir, nuestra socialización. Y es que, considerando que nuestras elecciones diarias, que tan tremendo impacto ejercen en nuestra salud, productividad, seguridad e, incluso felicidad, pueden ser cambiadas por las personas, conforme a estudios de expertos en el tema, depende de cada cual no seguir los hábitos negativos.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Perros en el parque

Soy vecino del parque Miraflores y aplaudí que el Ayuntamiento dedicase una parte del parque, calculo que un 20%, a zonas caninas, todas ellas apartadas de las viviendas para no molestar a los vecinos con los ladridos y perfectamente valladas y dotadas de servicios y juegos para los perros, así como banco para los dueños. A los juegos de niños no dedican tanto espacio. Pues bien, las zonas caninas no han servido para nada, son muy pocos los que las utilizan, la mayoría sigue soltando los perros por todo el parque, molestando con sus ladridos, ensuciando las aceras y caminos con excrementos no retirados y dañando el césped con los orines. Pido al Ayuntamiento que obligue a los propietarios de perros a que utilicen únicamente esas zonas caninas y que prohíban soltar perros por el resto del parque. Si no nos obligan no nos comportamos civilizadamente.

José Bertol Deito. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es